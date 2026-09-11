花費不到5萬元 維州女子零經驗靠網路自學蓋出夢想小屋

無專業建築背景的Margo Fairchild憑著YouTube和居家建築論壇，以及其他建築師與業者的建議，獨力蓋出夢想中的微型住宅。木作示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ono Kosuki ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 維州女子零建屋經驗，靠YouTube與論壇自學蓋房。

維州女子零建屋經驗，靠YouTube與論壇自學蓋房。 重點二： 耗時15個月、花費4萬3779元完成240平方英尺小屋。

耗時15個月、花費4萬3779元完成240平方英尺小屋。 重點三：她提醒先估算預算、法規、設計與共居需求。

維吉尼亞州 的費爾柴德（Margo Fairchild）在沒有專業建造房屋的背景下，參考YouTube和居家建築論壇，以及Instagram上來自世界各地建築師與建築業者的建議，獨力蓋出一棟微型住宅，花費不到5萬元，她說這次經驗完全改變她的人生，也從中學到許多關於韌性、毅力和堅持到底的道理。

▲ 影片來源：YouTube＠Tiny Home Tours（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Business Insider報導，費爾柴德耗時15個月蓋出240平方英尺，配有一房一衛的微型住宅，總共花費4萬3779元，開銷比她原本預期更高，但非常值得。費爾柴德的小屋獲得專門介紹微型住宅的YouTube頻道與地方新聞，讓她獲得更多機會，比如在HGTV實境節目「Worst Yard on the Block」擔任主持人。她根據這次經驗，分享建造微型住宅前要注意的5件事。

1. 預留意外支出

根據線上貸款平台Rocket Mortgage的資料，面積通常不到400平方英尺的微型住宅，建造成本約3萬到6萬元，但此估算可能不包含許可證費用、公用設施費或聘請建築師或建商的費用。費爾柴德說，為了支付建屋費用，不得不動用存款，那段期間每筆薪水都用在建造房屋，預算幾乎立刻就超支。

費爾柴德說，建議在開始動工前盡量列出每項開支，從所需木材到螺絲和釘子等細節都要寫下來，而且實際支出還是可能有遺漏，自己蓋房子時會逐漸累積各種零碎的雜項費用，事前根本沒有預料到。

2. 確定地基或輪上住宅

從建造方法、位置到是否需要許可證，微型住宅的相關規定依州和地方管轄區而異，有些地方可能不允許地基式的微型住宅，而可能接受輪上住宅，費爾柴德說，應及早研究法規，並選擇符合自身需求的住宅類型。

費爾柴德說，兩種類型各有優缺點，輪上住宅有時可以投保，根據某些地方規定，在分區和申請許可證方面可能阻礙較少；但同時需要考慮停放位置、是否需支付土地租金，以及需要改裝哪些公用設施，才能在必要時離網生活。

3. 根據生活方式設計空間

費爾柴德說，她在設計微型住宅時，有幾項絕不妥協的需求，比如天花板要夠高，因為她喜歡運動，雖然街角有健身房，但如果下雪或下雨而不想出門，屋內就需要有足夠空間讓她舒服運動。根據實際生活方式設計住宅非常重要，建議將不可或缺的事物融入設計中，就不會覺得自己放棄什麼，必須讓自己開心。

4. 務實縮減物品

搬進微型住宅前，費爾柴德住在一般大小的房屋內，所以她不得不捨棄許多家具和衣物等物品。雖然她的家能滿足大部分需求，但由於空間小，因此她把冬衣和手工藝材料等物品放在儲藏室或母親家裡。

費爾柴德說，許多人只是帶著一堆東西，從一般房屋搬到微型住宅；與其只是覺得可愛而設計微型住宅，不如先把家中可能需要的東西都羅列出來，實際測量物品的體積。

5. 確保能舒適和他人共享空間

費爾柴德說，與他人共處狹小空間可能會感到挫折，因此這件事一開始就要考慮。如果和某人共同建立生活，並且打算同居，要確保彼此關係非常穩固，或學習向對方保持友善與耐心，必要時給彼此空間。