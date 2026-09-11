家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

一名實現提早退休計畫的五旬上班族，離職半年後父親病倒，被迫扛起照護責任。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 50歲男子提早退休後，因父親病倒被迫承擔主要照護責任。

50歲男子提早退休後，因父親病倒被迫承擔主要照護責任。 重點二： 哥哥妹妹以育兒為由拒絕分擔，家人一句「你很閒」引爆衝突。

哥哥妹妹以育兒為由拒絕分擔，家人一句「你很閒」引爆衝突。 重點三：他重返職場減少資產消耗，並要求手足公平分擔照護工作。

許多人將「財務自由、提早退休 」（FIRE）視為追求自由的終極目標，然而當意料之外的家庭照顧責任襲來，這份自由卻可能面臨重重考驗。日本媒體「THE GOLD 60」報導了一名實現提早退休計畫的五旬上班族，離職半年後父親病倒，卻被迫扛起照護責任，陷入長期照顧的困局與精神消耗中。最後決定重返職場，並要求家人公平分擔照護義務。

報導指出，50歲的杉本康正（化名）單身未婚，在日本大型製造商工作了28年，離職前擔任課長，年收入約800萬日圓（約5.2萬美元），累計資產約1億800萬日圓（約70萬美元）。預估離職後每年生活費控制在280萬日圓（約1.8美元），屬於資金相當充裕的FIRE計畫。

杉本離職後開始到處旅遊，充分享受夢寐以求的自由生活。孰料半年後父親病倒，需要專人照護。但父親不願去機構，母親又有腰痛舊疾，無法獨自負擔照護工作。此時52歲的哥哥與47歲的妹妹皆以照顧孩子為由不願參與照護，哥哥更在電話中直言：「你現在沒工作，應該很閒吧？」便將照護責任丟給他。杉本每天開車一小時到家裡照顧父親，還要陪同就醫，與照護人員會面及聆聽母親抱怨，讓杉本感到時間被嚴重剝奪，甚至懷疑自己為了自由而FIRE的意義。

報導表示，杉本重視與父母相處的時間，也不希望快速消耗積蓄，決定重返職場，順利以約聘員工身分二度就業，年收入約為退職前的一半。有了工作後，杉本要求哥哥與妹妹公平分擔照護工作，減輕他與媽媽的負擔。

理財規劃師青山創星以此案例指出，錢不是退休規劃的唯一準備，在退休前，應先與家人溝通並確認彼此對於角色分擔的期待，才能真正擁有屬於自己的自由時間。