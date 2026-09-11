我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨率居高不下 明年社安金估調漲3.6%、增加約75元

桃莉芭頓生前沒當真 機場改名提案在她逝世後成真

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名實現提早退休計畫的五旬上班族，離職半年後父親病倒，被迫扛起照護責任。示意圖，...
一名實現提早退休計畫的五旬上班族，離職半年後父親病倒，被迫扛起照護責任。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：50歲男子提早退休後，因父親病倒被迫承擔主要照護責任。
  • 重點二：哥哥妹妹以育兒為由拒絕分擔，家人一句「你很閒」引爆衝突。
  • 重點三：他重返職場減少資產消耗，並要求手足公平分擔照護工作。

許多人將「財務自由、提早退休」（FIRE）視為追求自由的終極目標，然而當意料之外的家庭照顧責任襲來，這份自由卻可能面臨重重考驗。日本媒體「THE GOLD 60」報導了一名實現提早退休計畫的五旬上班族，離職半年後父親病倒，卻被迫扛起照護責任，陷入長期照顧的困局與精神消耗中。最後決定重返職場，並要求家人公平分擔照護義務。

報導指出，50歲的杉本康正（化名）單身未婚，在日本大型製造商工作了28年，離職前擔任課長，年收入約800萬日圓（約5.2萬美元），累計資產約1億800萬日圓（約70萬美元）。預估離職後每年生活費控制在280萬日圓（約1.8美元），屬於資金相當充裕的FIRE計畫。

杉本離職後開始到處旅遊，充分享受夢寐以求的自由生活。孰料半年後父親病倒，需要專人照護。但父親不願去機構，母親又有腰痛舊疾，無法獨自負擔照護工作。此時52歲的哥哥與47歲的妹妹皆以照顧孩子為由不願參與照護，哥哥更在電話中直言：「你現在沒工作，應該很閒吧？」便將照護責任丟給他。杉本每天開車一小時到家裡照顧父親，還要陪同就醫，與照護人員會面及聆聽母親抱怨，讓杉本感到時間被嚴重剝奪，甚至懷疑自己為了自由而FIRE的意義。

報導表示，杉本重視與父母相處的時間，也不希望快速消耗積蓄，決定重返職場，順利以約聘員工身分二度就業，年收入約為退職前的一半。有了工作後，杉本要求哥哥與妹妹公平分擔照護工作，減輕他與媽媽的負擔。

理財規劃師青山創星以此案例指出，錢不是退休規劃的唯一準備，在退休前，應先與家人溝通並確認彼此對於角色分擔的期待，才能真正擁有屬於自己的自由時間。

精華 FAQ

  • 他在大型製造商任職28年，年收約800萬日圓，累積資產約1億800萬日圓，且預估退休後年支出可控制在280萬日圓，原本屬於相當充裕的FIRE規劃。

  • 父親突然病倒需要專人照護，但父親不願住機構，母親又有腰痛無法獨力承擔，哥哥與妹妹則以照顧孩子為由拒絕幫忙，最後主要責任落到他身上。

  • 他選擇重返職場，改以約聘身分二度就業，年收雖降至退職前的一半，但可減緩資產消耗；同時要求哥哥與妹妹公平分擔照護，減輕自己與母親負擔。

退休

上一則

在美國生活如同「訂閱制」 華人查帳單驚覺每月固定扣款驚人

延伸閱讀

財務自由了中年男想提早退休 妻子2憂慮堅決反對

財務自由了中年男想提早退休 妻子2憂慮堅決反對
以為彼此都有存錢...7旬夫妻各管各的錢 退休13年後驚覺破產危機

以為彼此都有存錢...7旬夫妻各管各的錢 退休13年後驚覺破產危機
丈夫過世六年了仍收醫院4千元帳單 68歲婦背債難退休

丈夫過世六年了仍收醫院4千元帳單 68歲婦背債難退休
寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了

寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了

熱門新聞

搜狐網指出，4生肖女性隨著歲月累積，女人味與個人魅力也會更加明顯。（圖／AI生成）

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

2026-09-05 02:16
郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
若繼承的房屋中有租客，變更屋主並不代表租約自動終止，若要租客搬離須提前通知，若對方不願意搬家也不能強行驅趕。租房示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Jakub Żerdzicki）

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

2026-09-07 19:35
劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。(取材自微博)

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

2026-09-05 20:00
「股神」巴菲特長年建議投資人採取簡單的投資策略，不必花大量時間挑選個股，反而可直接買進史坦普500指數基金。（美聯社）

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

2026-09-06 02:47
華人網友分享美國經濟實惠超市「Grocery Outlet」。示意圖。(美聯社)

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

2026-09-08 20:25

超人氣

更多 >
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了

寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了
9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場