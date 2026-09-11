鯖魚罐頭沒有鯖魚？你吃的可能是Omega-3含量砍半的這種魚

東北大西洋鯖魚數量十年間大減約四分之三，永續疑慮促使歐洲多家超市停售真鯖魚或改賣竹筴魚。圖為鯖魚。（路透）

金融時報報導，英國多家超市販售的鯖魚（mackerel）罐頭，裡面已經沒有真正的鯖魚。Tesco與J Sainsbury的供應商Princes，去年將旗下鯖魚罐頭的原料改成智利 竹筴魚，兩者名稱相似，實際上是完全不同的兩種魚。

竹筴魚的英文俗名有「鯖」字，包括Jack mackerel和Horse mackerel，但它屬於鰺科（Carangidae），真正的鯖魚則是鯖科（Scombridae）。

Princes的包裝顯示，竹筴魚每100公克含有的omega-3約為真鯖魚的一半，每100公克的熱量也少約100大卡。

零售商 改用竹筴魚的主因是，北大西洋沿岸國家多年來的鯖魚捕撈配額爭端。國際海洋考察理事會（Ices）指出，2010年以來，東北大西洋鯖魚捕撈量比科學建議的上限高出39%，魚群數量十年間大減約四分之三。

這也使得當地鯖魚漁業失去許多大型零售商要求的海洋管理委員會（MSC）永續認證，智利竹筴魚則經過認證。

除了以竹筴魚取代真鯖魚，部分業者乾脆停售真鯖魚。Waitrose今年4月停止採購新鮮、冷藏及冷凍真鯖魚，鯖魚罐頭只販售至現有庫存售完為止。荷蘭超市Albert Heijn和Jumbo也停售真鯖魚，瑞典Axfood則從2月起，以竹筴魚取代茄汁鯖魚罐頭。