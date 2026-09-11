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窒息…潛水員遭抹香鯨吞下 看「逃出鯨吞」60分鐘玩命求生

記者陳穎／即時報導
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「逃出鯨吞」主角身上氧氣只剩不到60分鐘。（圖／二十世紀影業提供）
「逃出鯨吞」主角身上氧氣只剩不到60分鐘。（圖／二十世紀影業提供）

二十世紀影業深海求生驚悚片「逃出鯨吞」16日全球同步釋出最終預告，揭開主角意外被一頭長達80英尺（約24公尺）的巨大抹香鯨吞入腹中的驚險情節。困在547英尺（約167公尺）深的海底，身上氧氣只剩不到60分鐘，主角必須在無法預測的深海環境中找出生路，展開一場與死神賽跑的逃生。

「逃出鯨吞」將深海與鯨魚腹中兩個極度封閉的空間結合，讓主角陷入幾乎無處可逃的困境。最終預告中，年輕潛水員在深海意外遭受襲擊，最後竟被巨型抹香鯨活生生吞下肚，當氧氣開始倒數，他不只要想辦法逃出鯨腹，更得在有限時間內克服黑暗、壓迫與未知環境。

主角的父親生前留下的一段話，也成為他身陷絕境時唯一的精神支柱：「兒子，你打算怎麼辦？難道就這樣認命？用用腦袋！倖存者才能存活，海洋總會給予所需。」這段嚴厲卻充滿求生智慧的教誨，在主角面對死亡威脅時不斷浮現，也讓他不得不冷靜思考如何利用周遭環境求生。

隨著氧氣一分一秒減少，主角必須在巨鯨體內與時間競賽，任何錯誤都可能成為致命關鍵。電影也透過這場極端求生，將焦點從單純的生理極限延伸至人面對死亡時的意志與選擇。

本片由「暗夜異劫」（No One Will Save You）新銳導演布萊恩達菲爾德（Bryan Duffield）編導，並由「美麗境界」（A Beautiful Mind）金獎製片布萊恩格雷澤（Brian Grazer）擔任製片。導演表示：「我迫不及待想讓觀眾走進電影院，親眼見證大家為了講述這個緊張刺激的故事所付出的努力。」

精華 FAQ

  • 故事描述一名年輕潛水員在深海遭襲後，被一頭長達80英尺的抹香鯨活吞入腹，隨即陷入幾乎無法逃脫的絕境。

  • 他被困在547英尺深的海底，身上氧氣只剩不到60分鐘，還要在黑暗、壓迫與未知環境中尋找出口，任何失誤都可能致命。

  • 本片由布萊恩達菲爾德編導、布萊恩格雷澤製片，重點不只在深海驚險，更著重人面對死亡威脅時的意志、選擇與求生智慧。

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