懶人包／9/11恐襲25周年：一場災難如何改變美國？從機場安檢到倖存者現況一次看

一名男童2026年9月10日在紐約布魯克林9/11紀念牆前觀看罹難消防員的照片。(美聯社)

2001年9月11日發生的恐怖攻擊，今年屆滿25周年。四分之一個世紀過去，9/11早已不只是一場留在歷史影像中的恐攻，它留下的影響至今仍存在於美國人的日常生活：從搭飛機時習以為常的安全管制，到生還者難以消退的心理創傷；從救援人員多年後陸續罹病，到曼哈頓 下城重新發展為另一種城市樣貌。

25年後重新回看9/11，這場事件究竟如何持續改變美國社會？

國家安全重塑：機場管制成為日常

資料來源：世界新聞網 圖：AI製表

9/11恐攻後，美國機場安全措施全面改革，其中一項最直接改變旅客生活的規定，就是只有持有登機證的旅客才能通過安檢區。過去家人朋友可以一路陪伴旅客前往登機口送行，恐攻後最多只能送到安檢站外，這項限制一維持就是25年。

送人到登機口 9/11後一消失就是25年

直到9/11事件25周年前夕，美國運輸安全管理局（TSA）才開始在13座機場試行「Gateside by TSA PreCheck」計畫，讓符合資格的TSA PreCheck或其他可信旅客計畫會員，即使沒有機票，也能事前提出申請，經核准後通過安檢進入登機口區域。申請必須在出行前1至3天完成，通行證僅限當天使用。

這項政策的鬆綁，也從另一個角度反映9/11留下的長期改變：即使25年後部分限制開始調整，進入機場核心區域仍建立在身分查核、事前申請與安全審核之上。曾經自然不過的「到登機口送人」，在9/11之後成為需要取得許可才能重新獲得的權利。

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生還者25年走不出的陰影

25年過去 有些人仍不敢回頭看

對真正經歷9/11的人而言，事件並沒有隨著雙塔倒塌而結束。

阮-布羅菲 當年住在曼哈頓下城的阮-布羅菲（Thuc Doan Nguyen-Brophy），站在公寓消防逃生梯上拍下長達7分4秒的影像，包括聯合航空175號班機撞上南塔的瞬間。但恐攻後，她因工作機會減少，加上城市裡大量失蹤者海報帶來的心理壓力，在三個月後離開紐約。此後20多年，她始終不敢重新播放那捲錄影帶，直到25年後才真正面對這段影像。 👉那一刻她拍了影片 25年不敢看

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被隱瞞25年的「毒空氣」

資料來源：世界新聞網 圖：AI製表

市民被告知空氣安全 檔案卻揭露另一個真相

9/11事件的傷亡並沒有停留在2001年9月11日。

25周年前夕，紐約市 政府首度公開超過17萬份與世貿中心遺址空氣品質相關的文件，包括「哈丁備忘錄」、市環境保護局資料及世貿中心7號樓相關檔案。文件揭露，朱利安尼擔任市長期間，市府對遺址周邊有毒空氣的了解程度，與當時向民眾傳達的訊息存在巨大落差。

當時紐約市民被告知世貿中心附近空氣安全，但新公開資料顯示，即使距離遺址半哩之外採集的空氣樣本，都發現石棉存在的證據。文件同時涉及市府當年何時掌握風險，以及如何降低可能承擔的法律責任。

25年後 癌症才成為最沉重的後續代價

目前約有15萬5000人加入「世貿中心健康計畫」，僅過去一年便新增約1萬人。早期常見的是呼吸系統疾病、創傷後壓力症候群、抑鬱及焦慮；近十多年癌症病例則快速增加，目前已成為計畫治療的首要疾病。

紐約市長曼達尼更指出，因9/11相關疾病死亡的人數，如今已超過恐攻當天直接喪生的人數。換言之，9/11留下的健康代價直到25年後仍在持續增加。

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「永不忘記」救援者後續傷亡沉重

資料來源：世界新聞網 圖：AI製表

469警員 死於相關疾病

9/11當天，紐約市有23名市警殉職；然而真正沉重的傷亡數字，在此後25年間仍持續增加。

恐攻後，數千名警員投入搜救與清理，在燃燒瓦礫與有毒廢墟中工作數日、數周甚至數月。紐約市警公布，目前已有超過469名警員因參與9/11後續工作、罹患相關疾病而死亡，另有超過1700名警員因世貿中心相關傷病退休。

消防體系也承受類似代價。9/11當天共有343名消防員在救援中殉職，此後又有數百名消防員因長期接觸現場有毒粉塵及其他有害物質，罹患癌症、呼吸系統疾病等疾病並陸續死亡。

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25周年之際，紐約市警總局設置新的紀念牆，同時紀念當天殉職及日後病逝的警員；曼哈頓每年也舉辦Mychal Judge神父紀念步行，重走這位9/11首位被登記罹難者前往世貿中心的最後路線。「永不忘記」也從悼念當天死者，延伸到持續關注那些多年後仍在承受9/11後果的人。

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28歲華裔英雄 曾喆留名曼哈頓

9/11留下的英雄故事，也不只屬於穿著制服的警消。

當時28歲的華裔青年曾喆（Zhe "Zack" Zeng）在華爾街銀行工作。客機撞上世貿中心後，他原本已經脫離危險，卻因本身是志願急救員，帶著急救用品重新返回現場，協助消防員救助傷者。上午約9時40分，他還曾打電話向母親岑嬌嫻報平安，表示自己沒事，但「現在要去幫助救人」。之後世貿中心倒塌，曾喆被埋在瓦礫中罹難。

他的救援身影甚至被當時的電視攝影機記錄下來：身穿白襯衫、卡其褲的曾喆，蹲在街邊協助一名滿臉是血的亞裔婦女。為紀念他的事蹟，紐約市議會與曼哈頓第三社區委員會通過命名議案，2004年9/11三周年時，將華埠擺也街一段命名為「Zhe "Zack" Zeng Way（曾喆路）」。

👉紐約曼哈頓曾喆路牌 紀念9/11華裔救援英雄曾喆

喪子後，母親岑嬌嫻一度悲痛到身形消瘦至97磅，之後則長期在布碌崙松柏之家擔任義工回饋社區。如今，曼哈頓華埠街角的「曾喆路」依然存在，也讓9/11的記憶從每年一次的紀念儀式，進入城市日常生活與華人社區的共同記憶之中。

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從廢墟到熱門住宅區

資料來源：世界新聞網 圖：AI製表

「原爆點」周邊人口翻倍

9/11摧毀了曼哈頓下城的重要地標，卻也徹底改變這個地區此後25年的城市發展。

紐約州主計長最新報告指出，昔日以辦公與金融活動為主、下班後相對冷清的曼哈頓下城，如今已轉型為集住宅、零售、商業、餐飲與文化設施於一體的「24小時生活圈」。

世貿中心原址周邊人口從2001年的3萬2446人，增加至2024年的7萬761人，成長超過一倍；華爾街與翠貝卡等地住宅樓宇面積，也在重建期間增加3080萬平方呎。

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舊樓改造 改變城市功能

下城轉型的重要來源之一，是將舊有商業建築改造成住宅。2010年至2026年間，金融區64%、翠貝卡48%的新增住宅，都來自舊樓擴建或改建。

同時，大規模公共與私人投資陸續進場，包括14億元的富爾頓中心、40億元的世界貿易中心轉運樞紐，以及輪渡碼頭、南街海港與17號碼頭的更新。

25年前遭受重創的金融區，最終沒有單純恢復成原來的樣子，而是在重建過程中被重新塑造成一個可以工作、居住、消費與生活的全天候社區。

25年了 影響沒有結束

25年後回望9/11，可以發現這場恐怖攻擊真正留下的影響，遠遠超越了2001年9月11日那一天。曼哈頓下城也從廢墟中重新發展，人口翻倍，從傳統金融區蛻變成24小時生活圈。

9/11的25周年不只是一次歷史紀念，從安全制度、心理健康、公共衛生、警消權益到城市重建，美國許多看似已經習以為常的生活與制度，背後仍能看見25年前那一天留下的痕跡。

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