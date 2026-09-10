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Trader Joe's巴斯克蛋糕3種吃法 一盒2入僅5.99元

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網友推薦Trader Joe’s冷凍區販售的Basque Style Chees...
網友推薦Trader Joe’s冷凍區販售的Basque Style Cheesecakes巴斯克風格起司蛋糕。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Trader Joe's冷凍巴斯克蛋糕因網友推薦爆紅。
  • 重點二：一盒2入售價5.99美元，單顆熱量290大卡。
  • 重點三：直接冷凍、半解凍與全解凍各有不同口感。

連鎖超市Trader Joe's甜點再度掀起討論，兩名小紅書網友「馬Q」、「金坑坑吃喝玩樂」近日不約而同推薦冷凍區販售的Basque Style Cheesecakes巴斯克風格起司蛋糕，大讚表面帶有焦香、內餡綿密濃郁，而且一盒裝有2個獨立小蛋糕，售價約5.99美元。貼文曝光後，許多網友表示已被成功「燒到」，準備前往門市購買。

其中一人表示，原本擔心這款蛋糕過於甜膩，從冷凍庫拿出後便迫不及待直接食用，沒想到起司與奶香相當濃郁，蛋糕體扎實綿密，甜度也在可以接受的範圍。另一人則形容，蛋糕並非乾鬆口感，而是帶有奶油般的滑順質地，焦香外層搭配濃郁起司內餡，特別適合吃完辛辣或重口味料理後作為甜點。

兩名網友也分享3種吃法。第一種是從冷凍庫取出後直接食用，口感較扎實，近似起司冰淇淋；第二種是稍微解凍，呈現冰涼綿密的半凍狀態，被認為最像巴斯克冰淇淋蛋糕；第三種則是完全解凍，起司香氣更加明顯，質地也會變得柔軟滑順。兩人都認為稍微解凍後的口感最佳，但直接冷凍食用同樣別有風味。

▲ 影片來源：Instagram＠asipoftexas（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據照片中的營養標示，一盒總重160公克，內含2個各80公克的起司蛋糕；每個熱量290大卡、脂肪22公克，其中飽和脂肪15公克，糖13公克，蛋白質6公克，若一次吃完整盒則達580大卡。產品以起司抹醬、雞蛋、鮮奶油及糖等製成，標示為無麩質並由西班牙生產，但含有牛奶與雞蛋，也可能含有大豆、杏仁及開心果，過敏族群購買前應留意。

留言區多數網友認同這款巴斯克蛋糕口感濃郁，認為比Trader Joe's先前推出的日式起司舒芙蕾或草莓舒芙蕾更好吃，也有人吃完後立刻回購。不過，部分消費者認為甜度仍較明顯，也有人提醒「好吃的東西熱量不低」，適合偶爾解饞；另有網友對盒內未再採密封包裝感到意外。由於Trader Joe's商品更換速度快，網友也擔心產品隨時下架，直呼一盒2個根本不夠吃，準備趁仍有貨時再買幾盒囤放。

精華 FAQ

  • 因為小紅書網友分享後，大家認為它表面焦香、內餡濃郁，且一盒2個售價約5.99美元，價格與口感都很有吸引力。

  • 共有3種吃法：直接冷凍吃像起司冰淇淋；半解凍最像巴斯克冰淇淋蛋糕；全解凍後則更柔軟滑順、起司香更明顯。

  • 每顆80公克熱量290大卡、脂肪22公克、糖13公克，整盒共580大卡；雖標示無麩質，但含牛奶、雞蛋，也可能含大豆、堅果。

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