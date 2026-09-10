汽車、油電車與電動車誰適合跑長途？實測三品牌揭曉答案
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公路旅行既浪漫又能探索沿途美景，但隨著油價上漲，開車需要負擔的燃料費也愈來愈貴，為了比較汽車、油電混合車、電動車在長途旅行的表現與燃料消耗成本，Car and Driver團隊親自實驗，透過路線相同的公路旅行比較三者所需的時間和成本。
三車實測700英里 表現大不同
團隊選擇Volkswagen Jetta GLI、Honda Accord Touring Hybrid和Tesla Model 3三款車作為代表，規劃從密西根州安娜堡（Ann Arbor）出發，前往上半島（Upper Peninsula）的帕拉代斯（Paradise），途經下半島的赫爾（Hell），再折返的公路旅行，全程超過700英里，在兩天內完成。三輛配有GPS的車，行駛速度維持在速限上下10英里內，避免極限省油或競速；另外為了確保所有人都有用餐，行程統一安排20分鐘的午餐時間。
每輛車都有各自的優缺點，後輪驅動的Tesla Model 3最突出的優勢就是能在睡覺時充電，但其續航力只有270英里，是三者中最短。Volkswagen Jetta GLI搭載228匹馬力渦輪增壓四缸引擎與六速手排變速箱，駕駛體驗最有樂趣，但這款車需使用高級汽油，對辛烷值比較挑剔。其他車款的弱點反而是Honda Accord Touring Hybrid的優勢，不但可用普通汽油，且高速公路續航力可達490英里。
團隊笑稱，除了線上製作助理泰勒（Sarah Taylor）播放的陷阱嘻哈歌單之外，Volkswagen隊一路上都很輕鬆，事實上兩輛汽車前往上半島的路程都十分順利，只需中途停靠一次。Tesla則需要停靠兩次超級充電站，總花費24.16元才抵達目的地，充電時間累計為31分鐘，不過第一次充電時也包含原先規定的午餐休息時間。同時Jimmy John's極慢的服務速度抵銷了燃油車的領先優勢，讓Model 3比Accord早兩分鐘抵達、比Jetta早九分鐘抵達。
但Model 3的領先優勢沒持續太久，因為Model 3是以10%電量和剩餘里程30英里的狀態開入帕拉代斯，卻發現Airbnb的2級充電接口無法使用，而沿途最近的超級充電站距離超過70英里。Honda隊的隊長溫德勒（Andrew Wendler）發揮優秀同事精神，在Airbnb內一一扳動斷路器，直到電流恢復為止；雖然這確實幫助Tesla隊擺脫困境，但可能也導致隔天早上沒有熱水，俗話說「地獄裡的人想要冰水」（people in hell want ice water），那到了「天堂」的人就會想要熱水澡，早餐時大家一邊發抖舉起手，一致決定不再自願參加由技術編輯歐文（Austin Irwin）籌辦的公路旅行。
燃油車駕駛決定在帕拉代斯最近的加油站加滿油，無乙醇的汽油每加侖高達6.99元。為了標準化數據，所以採用當時全國平均的能源與燃料價格，住宅用電每度電19分、直流快充每度電53分；普通汽油每加侖4.45元、高級汽油每加侖5.40元。因此，特斯拉只花了11.88元，一夜之間將電池充飽；Accord加了10.8加侖汽油，帳單為48元；而GLI，一天的旅程就耗掉14加侖汽油，加滿油略低於76元。
返家路上，Tesla需要停靠兩次充電站，第一次在蓋洛德（Gaylord），只花九分鐘充電就有足夠電量抵達第二個充電站；但在第二站克萊爾（Clare），超級充電樁不斷停止又重新啟動充電，導致停留時間延長至33分鐘，Tesla隊原本以為會大幅落後，但最終總耗時比預期更接近燃油車。
實測花費出爐 電動車最省
每輛車行駛路線大致相同，但因為午餐和如廁休息時間不同，實際行駛距離略有差異，Tesla行駛752英里，耗電量為243千瓦時，期間進行四次直流充電和兩次交流充電，總電費為85.7元，換算下來每英里11分。
油電混合Accord以每加侖35英里的油耗，行駛744英里，作為其中最昂貴的車款性價比仍高，因為整段旅程僅需21.1加侖燃油，使用辛烷值87的汽油，最終油費為93.69元，相當於每英里 13分。
Jetta GLI停靠點最接近高速公路，所以總里程最短，為737英里。總共消耗24.1加侖的優質汽油，以每加侖31英里的油耗，消耗24.1加侖高級汽油，總油費為129.98元。雖然手排變速箱很有樂趣，但這輛車花費也最高，每英里要花18分。
GLI的總耗時最短，為11小時46分鐘，其次是Accord，耗時11小時48分鐘，Tesla最終只比Accord慢25分鐘，沒有落後太多。公路旅行選擇燃油車確實比較快，對Tesla來說，幸好終點有充電站，這次實驗發現，雖然Model 3行駛700多英里耗時較長，但與Jetta加滿油相比，充電可節省將近36元，與Accord相比則節省約8元。在當今油價高漲之下，如果有充足時間，長途旅行開電動車會更省錢。
團隊以Volkswagen Jetta GLI、Honda Accord Touring Hybrid和Tesla Model 3實測，從密西根州Ann Arbor出發往返Upper Peninsula，全程超過700英里，並限制車速在速限上下10英里內，另統一安排20分鐘午餐。 實測中Jetta GLI總耗時最短，Accord緊追在後，Tesla因充電多花時間但差距不大；不過從總成本看，Tesla電費85.7元最低，Accord約93.69元居中，Jetta則以129.98元最貴。 結論是燃油車在長途旅行通常較快，特別是GLI的手排駕駛感最有樂趣，但在當今油價偏高時，若行程時間允許，電動車Model 3因充電成本低，整體最能節省旅費。
精華 FAQ
團隊以Volkswagen Jetta GLI、Honda Accord Touring Hybrid和Tesla Model 3實測，從密西根州Ann Arbor出發往返Upper Peninsula，全程超過700英里，並限制車速在速限上下10英里內，另統一安排20分鐘午餐。
實測中Jetta GLI總耗時最短，Accord緊追在後，Tesla因充電多花時間但差距不大；不過從總成本看，Tesla電費85.7元最低，Accord約93.69元居中，Jetta則以129.98元最貴。
結論是燃油車在長途旅行通常較快，特別是GLI的手排駕駛感最有樂趣，但在當今油價偏高時，若行程時間允許，電動車Model 3因充電成本低，整體最能節省旅費。
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