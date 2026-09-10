汽車、油電車與電動車誰適合跑長途？實測三品牌揭曉答案

實測比較汽車、油電混合車、電動車在長途旅行的表現與能源消耗成本，發現燃油車耗時最短，但電動車燃料成本最低。駕車示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Alexandre Anchling）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Car and Driver實測汽車、油電與電動車長途旅行表現。

Car and Driver實測汽車、油電與電動車長途旅行表現。 重點二： Tesla充電較花時間，但整體燃料成本仍最省。

Tesla充電較花時間，但整體燃料成本仍最省。 重點三：Jetta GLI最快卻最貴，Accord則兼顧效率與便利。

公路旅行既浪漫又能探索沿途美景，但隨著油價 上漲，開車需要負擔的燃料費也愈來愈貴，為了比較汽車、油電混合車、電動車 在長途旅行的表現與燃料消耗成本，Car and Driver團隊親自實驗，透過路線相同的公路旅行比較三者所需的時間和成本。

三車實測700英里 表現大不同

團隊選擇Volkswagen Jetta GLI、Honda Accord Touring Hybrid和Tesla Model 3三款車作為代表，規劃從密西根州安娜堡（Ann Arbor）出發，前往上半島（Upper Peninsula）的帕拉代斯（Paradise），途經下半島的赫爾（Hell），再折返的公路旅行，全程超過700英里，在兩天內完成。三輛配有GPS的車，行駛速度維持在速限上下10英里內，避免極限省油或競速；另外為了確保所有人都有用餐，行程統一安排20分鐘的午餐時間。

每輛車都有各自的優缺點，後輪驅動的Tesla Model 3最突出的優勢就是能在睡覺時充電，但其續航力只有270英里，是三者中最短。Volkswagen Jetta GLI搭載228匹馬力渦輪增壓四缸引擎與六速手排變速箱，駕駛體驗最有樂趣，但這款車需使用高級汽油，對辛烷值比較挑剔。其他車款的弱點反而是Honda Accord Touring Hybrid的優勢，不但可用普通汽油，且高速公路續航力可達490英里。

團隊笑稱，除了線上製作助理泰勒（Sarah Taylor）播放的陷阱嘻哈歌單之外，Volkswagen隊一路上都很輕鬆，事實上兩輛汽車前往上半島的路程都十分順利，只需中途停靠一次。Tesla則需要停靠兩次超級充電站，總花費24.16元才抵達目的地，充電時間累計為31分鐘，不過第一次充電時也包含原先規定的午餐休息時間。同時Jimmy John's極慢的服務速度抵銷了燃油車的領先優勢，讓Model 3比Accord早兩分鐘抵達、比Jetta早九分鐘抵達。

但Model 3的領先優勢沒持續太久，因為Model 3是以10%電量和剩餘里程30英里的狀態開入帕拉代斯，卻發現Airbnb的2級充電接口無法使用，而沿途最近的超級充電站距離超過70英里。Honda隊的隊長溫德勒（Andrew Wendler）發揮優秀同事精神，在Airbnb內一一扳動斷路器，直到電流恢復為止；雖然這確實幫助Tesla隊擺脫困境，但可能也導致隔天早上沒有熱水，俗話說「地獄裡的人想要冰水」（people in hell want ice water），那到了「天堂」的人就會想要熱水澡，早餐時大家一邊發抖舉起手，一致決定不再自願參加由技術編輯歐文（Austin Irwin）籌辦的公路旅行。

燃油車駕駛決定在帕拉代斯最近的加油站加滿油，無乙醇的汽油每加侖高達6.99元。為了標準化數據，所以採用當時全國平均的能源與燃料價格，住宅用電每度電19分、直流快充每度電53分；普通汽油每加侖4.45元、高級汽油每加侖5.40元。因此，特斯拉只花了11.88元，一夜之間將電池充飽；Accord加了10.8加侖汽油，帳單為48元；而GLI，一天的旅程就耗掉14加侖汽油，加滿油略低於76元。

返家路上，Tesla需要停靠兩次充電站，第一次在蓋洛德（Gaylord），只花九分鐘充電就有足夠電量抵達第二個充電站；但在第二站克萊爾（Clare），超級充電樁不斷停止又重新啟動充電，導致停留時間延長至33分鐘，Tesla隊原本以為會大幅落後，但最終總耗時比預期更接近燃油車。

實測花費出爐 電動車最省

每輛車行駛路線大致相同，但因為午餐和如廁休息時間不同，實際行駛距離略有差異，Tesla行駛752英里，耗電量為243千瓦時，期間進行四次直流充電和兩次交流充電，總電費為85.7元，換算下來每英里11分。

油電混合Accord以每加侖35英里的油耗，行駛744英里，作為其中最昂貴的車款性價比仍高，因為整段旅程僅需21.1加侖燃油，使用辛烷值87的汽油，最終油費為93.69元，相當於每英里 13分。

Jetta GLI停靠點最接近高速公路，所以總里程最短，為737英里。總共消耗24.1加侖的優質汽油，以每加侖31英里的油耗，消耗24.1加侖高級汽油，總油費為129.98元。雖然手排變速箱很有樂趣，但這輛車花費也最高，每英里要花18分。

GLI的總耗時最短，為11小時46分鐘，其次是Accord，耗時11小時48分鐘，Tesla最終只比Accord慢25分鐘，沒有落後太多。公路旅行選擇燃油車確實比較快，對Tesla來說，幸好終點有充電站，這次實驗發現，雖然Model 3行駛700多英里耗時較長，但與Jetta加滿油相比，充電可節省將近36元，與Accord相比則節省約8元。在當今油價高漲之下，如果有充足時間，長途旅行開電動車會更省錢。