美網鎩羽 大坂直美時尚造型為場邊增色

大坂直美身著一件色彩繽紛的大外套現身球場，這是件由布魯克林品牌KidSuper所設計、飾有毛皮滾邊的斗篷。美聯社

日本 網球女將大坂直美 日前在美網公開賽（US Open）遭到淘汰，無緣晉級女單8強，但過去一周她在場邊的「時尚女王」造型確實爆發一股魅力與酷勁，為她的參與比賽畫下美麗句點。

美聯社報導，這位兩屆美網冠軍7日在第四輪比賽中一面倒地敗給了哈薩克 選手瑞芭奇娜（Elena Rybakina），但她依然以巡迴賽中不容置疑的時尚造型，持續展現獨特風采。大坂直美在比賽時，一向以時尚造型聞名，而在本年度最後一項大滿貫賽事中，她更以一系列戲劇性裝扮將時尚表現提升至新高度；為了配合贊助商Nike對紐約尼克隊奪冠的致敬，她的所有造型皆以籃球為主題。

在最後一場比賽中，她身著一件色彩繽紛的大外套現身球場，這是件由布魯克林品牌KidSuper所設計、飾有毛皮滾邊的斗篷。大坂在賽後表示，穿上它時，她感覺自己超有型，這件外套充分呈現了紐約的在地特色。

日本網球女將大坂直美日前在美網公開賽（US Open）遭到淘汰，無緣晉級女單8強，但過去一周她在場邊的「時尚女王」造型確實爆發一股魅力與酷勁，為她的參與比賽畫下美麗句點。美聯社

過去一周，為了讓造型愈發引人注目，大坂直美與女星千黛亞（Zendaya）的造型師勞·羅奇（Law Roach）合作，展現了多位設計師的作品。

7日她入場的這套來自設計師科姆·迪蘭（Colm Dillane）旗下品牌KidSuper的混搭造型，不僅包含那件華麗的外套，還配有一條呼應藍、紅、白三色NBA標誌的髮帶，只是這次上面印的是一位手持球拍的網球選手，而非籃球選手。

一周前的首輪比賽中，大坂直美身著長款白色薄紗裙與誇張的淺灰連帽長袍，重現了NBA傳奇球星艾佛森（Allen Iverson）的風采。當她掀開帽兜時，頭帶下的長辮造型讓人聯想到艾佛森效力費城76人隊並當選NBA最有價值球員（MVP）時的模樣。這套造型由總部位於紐約的街頭服飾品牌Who Decides War設計。

進入第二輪賽事，大坂直美身著美國時裝設計師湯姆·布朗（Thom Browne）的服裝登場，外罩一件繡有交叉網球拍圖案的飄逸白色外套；內搭的網球裙則採用了形似籃球網的網眼布料。

進入第三輪，這位四屆大滿貫冠軍穿上了創立於紐約的Monse品牌服裝，由灰色西裝外套與連帽T恤的寬鬆混搭設計，配上飄逸的灰色刷毛長褲，這套造型融合了正式服裝與運動裝的風格。

鎩羽後的大坂直美被問到，未能晉級便無法展示其他時尚造型，她是否會因此感到失望？大坂說，她總會有新的點子，這是一種讓她樂在其中，同時也能激勵自己的方式。

這位28歲的選手提到，最後一場比賽中因腿部疼痛而受到影響，豁達地面對自己的失利。大坂直美說，也許她只是老了，但並不感到難過，此外，當回顧自己的職業生涯以及所經歷的一切時，她沒有任何後悔，也沒有任何令我難過的事；即使再贏得一個大滿貫，也不會改變她的生活。

大坂直美穿上了創立於紐約的Monse品牌服裝，由灰色西裝外套與連帽T恤的寬鬆混搭設計，配上飄逸的灰色刷毛長褲，這套造型融合了正式服裝與運動裝的風格。美聯社