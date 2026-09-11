法拉盛中秋市集19日登場 60攤位齊聚Kissena大道 美食購物一次搞定

世界日報「潮玩中秋‧好市集」已成為法拉盛社區中秋節期間的固定活動之一。（本報檔案照）

法拉盛 Kissena Blvd.（Main St.至Sanford Ave.路段）將於9月19日（周六）上午10時至下午5時，舉行「潮玩中秋 ‧好市集」，由世界日報主辦，法拉盛商業商改區（Flushing BID）及美國亞裔 活動中心協辦，攤位橫跨數條街廓，內容涵蓋美食、服飾配件、生活雜貨及資訊展區，民眾可提前規劃周末行程。

美食攤位百花齊放 中西口味任選

世界日報「潮玩中秋‧好市集」活動美食攤位數量可觀，風味多元。上海豫園、台灣客家美食、小螺囉螺蛳粉等提供兩岸道地小吃；燒烤類則有飯冰冰燒烤、惹里燒烤等現場炭烤攤位；另有廣東仔鮮榨果汁、冒煙水果杯等手搖飲品及果汁攤位，供逛街民眾消暑解渴。喜歡輕食咖啡的民眾，也可在Catfight Coffee貓鬥咖啡的餐車前稍作停留。整體美食攤位涵蓋正餐、燒烤、飲品到甜點，可滿足不同年齡層的口味需求。

服飾雜貨手作齊聚 主打選物體驗

除美食外，市集亦規劃大量服飾與生活選物攤位，包括服裝、飾品、手工穿戴甲、零食雜貨等多家生活好物攤位，提供民眾挑選中秋節禮品或日常生活用品的機會。這些攤位集結多樣化商品，讓民眾在同一路段即可完成採購，攤位種類刻意涵蓋不同價位與品項，期望不論大人小孩都能在市集中找到心儀商品。

資訊攤位提供在地服務

市集同時設有多個社區服務性質攤位，本次活動的重要贊助商均設有攤位，其中黎保利律師事務所、聯合健保、健信醫保、紐約人壽、Elderplan、CAIPA亞美醫師協會等機構，將在現場提供法律、醫療保健、長者照護及保險規劃等面對面諮詢，方便平日較少機會深入了解相關方案的居民就近詢問。此外，悟空教育、LingoAce、Zeta Charter School、THINK ACADEMY等教育機構攤位，也將提供課程諮詢服務。

舞台演出貫穿全天

舞台表演部分，市集當日安排多個節目輪番登場，包括hip-hop表演、中國舞、爵士舞及武術表演，並有現場樂隊演出。舞台區與周邊美食、選物攤位相互呼應，形成邊逛邊看演出的節慶氛圍。

媒體協辦優惠加碼

飯糰外賣今年續為市集媒體協辦方，民眾透過該外送平台選購餐點時，本月輸入兌換碼「HAPPYNY」可領取66美元紅包券包。

世界日報「潮玩中秋‧好市集」自舉辦以來已成為法拉盛社區中秋節期間的固定活動之一，今年攤位數量與種類均有擴增，除購物、美食體驗外，也希望藉由資訊攤位與舞台演出，讓居民在節慶氛圍中兼顧採購與生活資訊，促進鄰里交流。

活動詳情 日期：9月19日（星期六） 時間：上午10時至下午5時 地點：法拉盛Kissena Blvd.（Main St.至Sanford Ave.）

世界日報「潮玩中秋‧好市集」已成為法拉盛社區中秋節期間的固定活動之一。（本報檔案照）

世界日報「潮玩中秋‧好市集」已成為法拉盛社區中秋節期間的固定活動之一。（本報檔案照）

世界日報「潮玩中秋‧好市集」已成為法拉盛社區中秋節期間的固定活動之一。（本報檔案照）