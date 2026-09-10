懶人包／從「船王之子」到香港首任特首 董建華89歲人生謝幕

香港首任特首董建華日前辭世，享壽89歲。（路透資料照片）

香港首任特首董建華日前辭世，享壽89歲。中央港澳辦致唁電形容他是「『一國兩制』傑出貢獻者，著名的愛國人士，傑出的社會活動家，中國共產黨的親密朋友」，現任特首李家超及三名前任特首曾蔭權、梁振英、林鄭月娥等發聲明致哀，港府官員及議員紛紛更換黑白頭像表達哀思。港澳辦引述其生前名言「香港好，國家好；國家好，香港更好」，稱這是他畢生貢獻國家與服務香港的寫照。

船王之子→香港首任特首

董建華出身航運世家，父親董浩雲是創立東方海外航運公司的「香港船王」，1949年後將生意遷往台灣及香港，1980年代初躋身世界七大船隊之列。1982年董浩雲病逝，長子董建華接手家族生意；1985年東方海外一度瀕臨破產，靠「愛國商人」霍英東出手相助才度過難關，董建華自此與北京關係日趨密切。

董建華10歲到香港時不懂廣東話，17歲赴英國利物浦大學就讀時僅會三句英文，後來也曾在美國通用電氣工作。1996年，董建華獲時任中共 總書記江澤民「欽點」，出馬角逐並當選香港主權移交後首任行政長官（特首），出任前民調支持度一度超過70%，同年他將家族企業東方海外交棒予弟弟董建成。

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圖為江澤民（左）2000年會見董建華（右）。（本報系資料照片）

圖為2017年6月30日習近平會見董建華。（新華社資料照片）

見證回歸→兩次握手穩地位

把董建華一生的故事，可以濃縮到兩次握手。第一次是香港主權交接前，1996年初他獲北京委任為香港特區籌委會副主任委員，江澤民主動走向董建華跟他握手，當年底董建華宣布參選香港特首，不出意外地以八成高票當選。

另一次握手，是2019年中共建政70周年大慶，董建華獲北京授與「一國兩制傑出貢獻者國家榮譽稱號」，習近平在儀式上兩度與董建華握手，又主動挽住董建華的手臂合影。

此外，1998年亞洲金融風暴期間，國際炒家狙擊港元聯繫匯率，恒指一年間崩跌近六成。董建華授權時任財政司司長曾蔭權，動用外匯基金約1180億港元（約150億美元）入市，購入33支恒指成份股，成功擊退投機者，被視為維護香港金融穩定的關鍵一役，其後成立的盈富基金更開創香港ETF先河。2002年，董建華順利連任第二屆特首。

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八萬五＋SARS＋23條→民怨爆發

然而同一時期，董建華提出的「八萬五」房屋政策卻與樓市泡沫破裂重疊，造成數以十萬計負資產家庭，成為他任內最深的民怨印記，「不提『八萬五』就等於不存在」也成為經典金句。

2003年，香港受SARS疫情衝擊，社會瀰漫不安，港府卻在此刻提出為基本法23條立法，觸發回歸後最大規模政治示威之一——同年7月1日約50萬人上街遊行，法案最終被迫擱置。2004年，時任中國國家主席胡錦濤更要求董建華政府「查找不足」。

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提前下台→晉升政協副主席

2005年3月10日，第二任期尚未結束，董建華即以「腳痛」為由向北京請辭，提前卸任，由曾蔭權接任特首——這個理由在當時已成為香港政治笑話。請辭後他並未離開政壇，很快獲北京委任為全國政協副主席，並成立中美交流基金會，此後長期穿梭中美之間，扮演橋梁角色，甚至曾陪同後來成為中國最高領導人的習近平訪美。

2014年董建華領銜成立「團結香港基金」，直到2023年9月才卸任主席、轉任榮譽主席；同年他也出任過阿里巴巴獨立非執行董事，2022年辭任。2021年中起，董建華全面淡出政壇及公眾視野，連續6年缺席香港「七一」升旗禮及酒會，同年9月曾接受心臟手術，此後長期在家休養。

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89歲離世→功與過留給歷史

董建華於2026年9月8日晚間逝世，享壽89歲，新華社稱他是「一國兩制」傑出貢獻者、著名愛國人士，也是「中國共產黨的親密朋友」。香港特首李家超悼念他「報效國家，服務香港」；前特首梁振英則讚揚他「宅心仁厚、以理服人」。但輿論也指出，他任內一邊是成功守住聯繫匯率與金融中心地位，一邊卻是房屋政策失誤與23條風波留下的政治傷痕——這種「既愛又恨」的複雜評價，正是香港人對他一生功過的縮影。

私生活方面，董建華與妻子趙洪娉是初戀，1961年結婚、結褵65年，從未傳出桃色新聞；夫婦倆從未入住禮賓府，任內居於月租12萬港元的嘉慧園單位，2021年才以1.6億港元將該單位連車位購下。

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