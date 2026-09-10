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川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？與買票不同？

編譯季晶晶／即時報導
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川普承諾，共和黨若在期中選舉守住國會兩院，就向每名美國成年公民發放5000美元。...
川普承諾，共和黨若在期中選舉守住國會兩院，就向每名美國成年公民發放5000美元。（路透）

總統川普周三承諾，只要共和黨在期中選舉中保住眾院與參院的控制權，就會向每名成年公民發放5000美元。這與公然「買票」有何不同？根據美聯社，川普的承諾備受質疑，但是否合法，目前仍不清楚。

川普在共和黨期中選舉大會上宣布這項計畫，並把發錢比擬為成功企業向股東分配現金。他宣稱，美國擁有強大的經濟實力並取得成功，因此有能力發放這筆「川普紅利」，唯一條件是款項必須在美國境內消費。

如果全面發放，這項計畫的經費估計超過1兆美元，很可能擴大美國近1.8兆美元的年度預算赤字，也可能加劇通膨壓力。但川普沒有交代具體財源，不確定這項承諾能否兌現，以及是否合法。

美聯社形容，這是一項試圖挽救共和黨選情的「可疑承諾」。聯邦法律禁止向選民提供金錢，換取對方投票、不投票，或支持、反對特定候選人。川普把發錢與共和黨勝選直接掛鉤，但沒說領款人必須投票支持共和黨，因此是否構成違法買票，目前仍無定論。

川普放話後不到一小時，副總統范斯便試圖限縮提議，暗示這筆紅利將會排富。范斯稱，這筆錢可由美國關稅收入支付。問題是，即便以最高法院去年推翻川普大部分關稅措施之前的較高收入計算，5000美元紅利的總成本仍遠遠超過美國透過保護主義獲得的關稅收入。

精華 FAQ

  • 川普表示，若共和黨在期中選舉保住眾院與參院控制權，就會向每名成年公民發放5000美元，並要求款項必須在美國境內消費，將其稱為「川普紅利」。

  • 因為川普把發錢和共和黨勝選直接連結，帶有明顯選舉動機；但他沒有明說領款人必須投票支持共和黨，因此是否已構成法律上的買票，仍無定論。

  • 若全面發放，總成本估計超過1兆美元，可能擴大近1.8兆美元的年度赤字，也可能推升通膨；而范斯雖稱可由關稅收入支應，但金額仍遠不足。

川普 共和黨 參院

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