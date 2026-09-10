懶人包／中國最神祕人販「梅姨」 如何從追緝20年走到公訴？

「梅姨」先前的模擬畫像。左圖為廣州警方公布，右圖為畫像專家林宇輝繪製。（取材自澎湃新聞）

「梅姨拐賣男童案」是近年中國大陸最受關注的兒童拐賣懸案之一。此案在2026年3月21日迎來重大突破，隱匿多年的神祕核心共犯「梅姨」終於被警方逮捕歸案，目前全案已移送法院並進入審判階段。

從「梅姨是誰」到終於落網

一名只有綽號、沒有真實姓名，甚至連交往過的男友都沒看過她身分證的女子，因牽涉九名男童拐賣案，被警方追查逾20年。多年來，「梅姨」幾乎成了中國拐賣兒童案件中最神祕的人物之一，直到2026年3月，這場漫長追緝才出現重大突破。

廣州警方3月21日證實，牽涉多起拐賣兒童案的「梅姨」已被抓獲，身分為謝某某，她對販賣兒童的事實供認不諱。消息傳出後，多名受害家庭難掩激動，有人感嘆「這一次是真的抓到了」。

事實上，自2019年起，廣東、湖南、江蘇等地曾多次傳出「梅姨落網」，最後均被警方證實是謠言。申軍良等家長等了多年，直到2026年才真正等到警方通知。到了8月，「梅姨」身分再度成為焦點；9月初，案件傳出檢方已提起公訴，即將進入審判階段。

9名男童如何被轉賣？

這起案件可追溯至2003年9月至2005年12月。法院審理查明，人口販子張維平等人在廣州增城、黃埔及惠州市博羅縣等地，先後拐走九名男童，孩子當時年僅一至三歲。

根據張維平供述，他拐來的九名兒童，都透過「梅姨」尋找買家，再賣往河源市紫金縣等地。每交易一名兒童，張維平可取得約1.2萬元人民幣「撫養費」，其中約1000元交給梅姨作為「介紹費」；犯案期間，梅姨甚至曾主動聯絡張維平，詢問「有沒有小孩」。

其中最受關注的受害者之一是申聰。2005年1月，兩名男子闖入申家，綁住申軍良的妻子，將躺在床上的一歲申聰抱走，之後經周容平等人轉交張維平，再透過梅姨賣到紫金縣一帶。申軍良自此踏上漫長尋子路，甚至曾懸賞10萬元尋找線索。

申軍良懸賞尋找兒子和梅姨。（取材自極目新聞）

為何20多年抓不到她？

梅姨之所以難以追查，首先是她的真實身分長期成謎。2016年張維平落網後，警方循線調查，只能從其描述推測梅姨可能曾住在增城何屋村，老家可能在韶關新豐。梅姨一名前男友甚至表示，兩人交往約兩年，她時常來去不定，從未讓他看過身分證。

2017年，廣州警方公布梅姨模擬畫像向社會徵集線索；2019年，「神筆警探」林宇輝又依目擊者描述繪製另一版本。然而即使有畫像，梅姨仍長期沒有落網。

申軍良代理律師劉長分析，原因可能恰恰在於梅姨「特別普通」，外表不像犯罪分子；加上20多年前的案件多發生在工廠、出租屋及流動人口密集地區，當年留下的犯罪痕跡有限，大幅增加偵辦難度。

警方甚至曾在2020年表示「目前還沒有證據直接證明梅姨存在」。林宇輝事後認為，這其實可能是用來麻痺犯罪分子的偵查策略。直到2025年，在公安部指導及外省公安機關協作下，專案組發現一名謝姓女子的體貌特徵與活動軌跡和梅姨高度吻合，經數月核查後確認身分。

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9個孩子全找回 主犯已伏法

與梅姨漫長的追緝相比，被拐孩子的尋回工作較早取得突破。2019年，陳前進、楊佳鑫被找到；2020年，申軍良與失散15年的申聰團聚。此後警方持續利用DNA比對、人臉辨識等科技尋人，至2024年9月找到鍾彬、歐陽佳豪後，九名涉案被拐兒童已全部找回。

另一方面，張維平、周容平等涉案者早已進入司法程序。2018年一審，張維平、周容平被判死刑，楊朝平、劉正洪被判無期徒刑，陳壽碧被判十年有期徒刑；2021年終審維持原判，2023年4月，張維平、周容平被執行死刑。

對申軍良而言，兒子雖已回家，找到梅姨仍是多年來未解的心結。他曾說：「不找到梅姨，我死都不甘心。」梅姨落網後，申聰也首次公開發布影片表示：「我等這一天等了十多年。」

流亡20多年 她經歷了什麼？

落網後，「梅姨」其真實身分與落魄現況才被公開。她本名謝家梅，現年約65歲，據受害人申聰父親申軍良透露，她是廣西人，曾有自己的家庭及孩子，但長年沒有固定工作，輾轉多地生活，並曾與不同男子同居。

申軍良形容，謝家梅長年流竄，會不斷更換身分及落腳處，與一名男子生活不下去後，便轉而投靠下一人。他並稱，謝家梅曾因重婚罪被判刑，之後仍持續變換身分、在不同地方生活。

更值得注意的是，申軍良根據目前掌握的案情認為，販賣兒童可能不只是謝家梅偶爾參與的犯罪，而曾是她的謀生方式。申軍良更稱，謝家梅與男子交往、同居，也可能與尋找兒童買家有關，「孩子賣完，她就離開這個男人」。

然而，逃亡20多年後，謝家梅晚年生活相當潦倒。申軍良透露，她落網前沒有固定工作，靠撿垃圾、廢品維生，租住在一間狹小且髒亂的出租屋；被捕時身上據稱不到100元人民幣。

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落網半年後進入公訴 可能判死嗎？

梅姨落網後，案件焦點由「找人」轉向「如何追究刑責」。法律人士徐偉指出，依中國刑法，只要以出賣為目的，參與拐騙、綁架、收買、販賣、接送或中轉婦女、兒童其中任何一環，都可能構成拐賣婦女、兒童罪；梅姨即使主要扮演中轉、介紹買家的角色，也不代表可以免除刑責。依目前通報案情，她涉及九名兒童的拐賣，若最終查實犯罪情節特別嚴重，可能面臨死刑。

受害家庭也可依法主張尋親過程中的交通、住宿、誤工及尋人啟事等實際損失，並可能另行提起民事訴訟主張精神賠償。

2026年8月，相關報導顯示梅姨案件已進入起訴階段；9月3日的報導進一步指出，檢方已對梅姨提起公訴，被拐孩子表示「快開庭了」。

從九名幼童在2003年至2005年間陸續被拐，到2024年九人全部尋回，再到2026年梅姨落網並被提起公訴，這起延宕20多年的拐賣兒童案終於走到司法審判前夕。至於梅姨最終將被判處何種刑罰，以及受害家庭能否獲得賠償，目前仍有待後續審理結果。

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