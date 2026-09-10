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iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

編譯季晶晶／即時報導
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蘋果首款折疊機iPhone Duo。（歐新社）
蘋果首款折疊機iPhone Duo。（歐新社）

科技媒體對蘋果iPhone Duo的第一印象出奇一致：它可能是目前最接近成熟產品的折疊手機，甚至足以取代iPad mini。但價格很「高貴」，自1999美元起跳，頂規版要3199美元。

華爾街日報科技記者Nicole Nguyen在蘋果發表會現場試用過Duo後，第一個念頭是，她可能不再需要iPad mini；第二個念頭則是，難道真的要花1999美元買一支手機？

Duo展開後螢幕達7.6吋，只比iPad mini小0.7吋，比例也同樣接近4比3。實際播放影片時，兩者的尺寸差距幾乎可以忽略。對習慣在床上追劇或閱讀電子書的人來說，Duo可能直接取代iPad mini。

Duo還能並排開啟兩個應用程式。半折時則像一部迷你筆電，上半部播放Netflix，下半部顯示操作按鍵。

折痕幾乎消失不見

多家媒體都肯定是Duo內螢幕的表現。

華爾街日報指出，雖然手指滑過螢幕中央時感覺得到折痕，但肉眼幾乎看不出來，比三星Galaxy Z Fold 8更不明顯。The Verge記者甚至表示，他的手指幾乎感覺不到折痕。

蘋果透過霧面螢幕降低反光，並利用軟體把內容和控制按鍵暫時移開中央摺線。手機開闔時，畫面不會突然從外螢幕跳到內螢幕，而是逐漸淡入並重新排列。這讓Duo不像把兩支手機硬接在一起。

GQ認為，Duo已擺脫早期折疊機厚重、折痕明顯和轉軸脆弱等缺點，闔起時是手機，展開後像一部小型iPad。

展開薄但闔上仍厚重

蘋果稱Duo為歷來最薄的iPhone，但這是指展開狀態，闔起後厚11.3公釐、重254公克。Wired指出，這個重量可能讓部分使用者難以接受。

相較下，三星Galaxy Z Fold 8厚9.7公釐、重201公克；Google Pixel 11 Pro Fold厚10.1公釐、重239公克。

Duo的機身也比一般iPhone寬。華爾街日報記者發現，單手打字比預期困難，連手掌較大的同事也覺得這支折疊機很大。蘋果雖把外螢幕的Dock與控制中心移向右側，但使用者仍須重新適應握持和輸入方式。

相機也做了取捨。Duo只有兩倍光學變焦，少了iPhone 18 Pro的長焦能力，並取消Face ID，改用側邊Touch ID。不過，雙螢幕讓被拍攝者能從外螢幕查看構圖，拍攝合照或替別人拍照時更方便。

頂規價格直逼Vision Pro

彭博報導，iPhone Duo的256GB版本售價1999美元，512GB為2199美元、1TB為2599美元，2TB頂規版高達3199美元，寫下主流智慧手機價格新高。

頂規版價格與MacBook Pro筆電相當，距離3699美元的Vision Pro只差500美元。Vision Pro銷售不振，部分原因正是價格過高。

兩片高階螢幕、複雜轉軸與零件微型化推高製造成本，記憶體晶片短缺又增加壓力；蘋果的策略是把入門價壓在2000美元心理大關以下，再透過高容量版本拉高毛利。

Duo將於10月16日開放預購，10月23日正式上市。

精華 FAQ

  • 多家媒體一致認為，Duo最大的亮點是內螢幕成熟度高，折痕幾乎看不見，操作感也更像完整裝置而非拼接產品，因此被評為目前最接近成熟折疊手機的代表。

  • 因為Duo展開後為7.6吋，尺寸只比iPad mini小0.7吋，比例也接近4比3，觀看影片與閱讀時差距不大，對常在床上追劇或看電子書的人特別有吸引力。

  • Duo入門價1999美元，頂規版達3199美元，重量254公克且闔起來仍偏厚；同時相機少了長焦、取消Face ID，改用側邊Touch ID，讓它雖創新但門檻不低。

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