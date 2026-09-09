不只「早春晴朗」...9部台灣導演愛情劇 「遇見王瀝川」封神

近年不少中國大陸熱門愛情劇，都由台灣導演掌鏡，從鏡頭美學、情緒鋪陳到男女主角之間的曖昧拉扯，呈現出細膩風格。圖為「早春晴朗」。（取材自豆瓣）

AI摘要 文章摘要整理： 文章盤點9部由台灣導演執導的中國大陸愛情劇，指出他們擅長以細膩鏡頭、克制情感與CP火花打造話題，其中《遇見王瀝川》以8.9分最受推崇。

近年不少中國大陸熱門愛情劇，都由台灣導演掌鏡，從鏡頭美學、情緒鋪陳到男女主角之間的曖昧拉扯，呈現出細膩風格。根據搜狐報導指出，近期井柏然、孫千主演的「早春晴朗」再度掀起話題，過去的「何以笙簫默」、「偷偷藏不住」及「月光變奏曲」等作品，也因自然的戀愛氛圍獲得觀眾喜愛。以下整理9部台灣導演執導的愛情劇，其中「遇見王瀝川」更以豆瓣8.9分成為經典。

1.「早春晴朗」：職場上下屬展開成年愛情

主演：井柏然、孫千 導演：蔣繼正

「早春晴朗」講述職場新人尚之桃與上司欒念之間的愛情故事。劇版調整部分原著情節，削弱男主角令人產生距離感的一面，將重點放在兩人於職場及感情中的磨合。

導演蔣繼正過去曾擔任「微微一笑很傾城」、「三生三世十里桃花」等作品的攝影指導，轉任導演後依然展現對畫面構圖與光影的掌握。井柏然與孫千的造型貼近都市職場，感情戲也維持克制而浪漫的氛圍，成為近期受到關注的現代愛情劇。

2.「何以笙簫默」：久別重逢的經典之作

主演：鍾漢良、唐嫣 導演：劉俊傑 豆瓣評分：7.5分

改編自顧漫同名小說的「何以笙簫默」，描述何以琛與趙默笙大學相戀，因誤會分隔多年後再度重逢的故事。劇集沒有過度改動原著主線，鍾漢良與唐嫣的角色形象也獲得不少書迷認可。

劉俊傑曾執導「王子變青蛙」、「愛情魔髮師」、「杉杉來了」及「點燃我，溫暖你」等多部偶像劇，擅長處理曖昧與情感拉扯。「何以笙簫默」播出多年後仍被觀眾反覆重看，也奠定其經典甜寵劇地位。

近年不少中國大陸熱門愛情劇，都由台灣導演掌鏡，從鏡頭美學、情緒鋪陳到男女主角之間的曖昧拉扯，呈現出細膩風格。圖為「何以笙簫默」。（取材自豆瓣）

3.「野狗骨頭」：偽兄妹虐戀充滿拉扯

主演：宋威龍、張婧儀 導演：劉俊傑 豆瓣開分：6.9分

「野狗骨頭」講述陳異與苗靖因父母相識而共同生活，兩人從最初的敵意與衝突，逐漸成為彼此唯一依靠。然而，隨著陳父離世、苗母失蹤，加上陳異捲入縱火案，兩人的命運也被迫轉向。

該劇沒有一味依靠甜蜜橋段推進感情，而是透過原生家庭、相依為命及命運變故，堆疊男女主角之間難以言明的情愫。劉俊傑以生活化鏡頭捕捉宋威龍與張婧儀的情緒變化，帶出偽兄妹題材特有的克制與禁忌感。

4.「親愛的，熱愛的」：甜寵與熱血競技兼具

主演：楊紫、李現 導演：李青蓉、項旭晶 豆瓣評分：6.7分

「親愛的，熱愛的」描述活潑少女佟年，對外冷內熱的韓商言一見鍾情，並在追求過程中逐漸了解對方理想與過往的故事。除了愛情線，劇中也加入團隊競技、夢想及友情，使內容不只停留在談戀愛。

導演李青蓉擅長捕捉少女心與CP火花，楊紫的活潑自然搭配李現的冷峻形象，形成鮮明反差。該劇播出後帶動主演人氣，也成為近年具有代表性的現代甜寵劇之一。

5.「偷偷藏不住」：暗戀成真甜度破表

主演：趙露思、陳哲遠 導演：李青蓉 豆瓣評分：6.7分

「偷偷藏不住」改編自竹已同名小說，講述桑稚從少女時期便暗戀哥哥的好友段嘉許，多年後兩人在異地重逢，關係逐漸產生變化。趙露思與陳哲遠的互動自然，從單向暗戀到雙向奔赴的過程，成為全劇最大看點。

李青蓉曾表示，CP感來自演員以真實情緒進入角色，而非只靠外型搭配。劇中大量眼神、停頓與生活化互動，讓桑稚與段嘉許的感情循序漸進，也成功營造青春愛情特有的心動氛圍。

6.「狙擊蝴蝶」：年齡差姊弟戀逆襲口碑

主演：陳妍希、周柯宇 導演：黃天仁 原文列豆瓣評分：7.0分

「狙擊蝴蝶」描述岑矜在人生低潮時，接到昔日資助的鄉村少年李霧求助，決定將無依無靠的他接到海市求學。李霧長大後逐漸認清自己的感情，卻未能立即獲得岑矜回應，兩人在分開6年後再次重逢。

該劇開播前因男女主角年齡差受到質疑，播出後卻憑藉情緒張力與生活化表演扭轉口碑。曾執導「想見你」的黃天仁，將姊弟戀拍得克制而不懸浮，讓兩人的關係建立在陪伴、成長與雙向救贖之上。

7.「愛你」：中醫師與失眠患者慢慢靠近

主演：張凌赫、徐若晗 導演：車亮逸 豆瓣評分：6.8分

「愛你」描述酒店客房部經理沈惜凡因工作壓力長期失眠，在中醫科看診時遇見醫師何蘇葉。原本只是普通醫病關係，卻因一次次不期而遇逐漸產生情愫。

故事採取溫柔療癒路線，沒有過度激烈的情節衝突，而是透過取藥、用餐及日常關懷累積感情。攝影出身的導演車亮逸強化畫面氛圍，張凌赫的中醫師造型與沉穩氣質也成為吸引觀眾追劇的重要原因。

近年不少中國大陸熱門愛情劇，都由台灣導演掌鏡，從鏡頭美學、情緒鋪陳到男女主角之間的曖昧拉扯，呈現出細膩風格。圖為「愛你」。（取材自豆瓣）

8.「月光變奏曲」：線上知己竟是職場冤家

主演：虞書欣、丁禹兮 導演：張博昱 豆瓣評分：7.3分

「月光變奏曲」講述初入出版業的編輯初禮，憑藉熱情進入夢想中的元月社，卻在工作上遇見難以應付的人氣作家晝川。兩人現實中互不相讓，私下卻不知道彼此正是相識多年的網路好友。

該劇將甜寵與出版職場結合，除了男女主角歡喜冤家的互動，也呈現新人編輯爭取作者、推動作品及面對職場挫折的過程。虞書欣與丁禹兮角色個性鮮明，線上與線下的雙重關係也增添不少喜劇效果。

9.「遇見王瀝川」：8.9分虐戀神劇

主演：高以翔、焦俊艷 導演：陳銘章 豆瓣評分：8.9分

「遇見王瀝川」改編自施定柔小說「瀝川往事」，描述來自小城的謝小秋與建築師王瀝川相識相戀，卻因疾病與現實被迫分離。多年後再次重逢，兩人依舊深愛彼此，卻始終在靠近與放手之間掙扎。

該劇拍攝完成後一度延後播出，主演當時也並非最具流量的組合，正式亮相後卻靠演員表現與細膩情感累積好評。高以翔的紳士氣質與焦俊艷的自然演技，使角色彷彿從小說中走出；陳銘章則精準掌握虐戀節奏，讓該劇多年後依舊被視為現代愛情劇經典。

近年不少中國大陸熱門愛情劇，都由台灣導演掌鏡，從鏡頭美學、情緒鋪陳到男女主角之間的曖昧拉扯，呈現出細膩風格。圖為「遇見王瀝川」。（取材自豆瓣）

至於同樣由台灣導演掌鏡的「難哄」，由曾執導「惡作劇之吻」的瞿友寧執導，白敬亭與章若楠的造型、畫面及城市氛圍受到肯定，但緩慢節奏與劇情改編也引發兩極評價，原文所列豆瓣評分為5.4分。相較之下，上述9部作品雖然也並非真正「零負評」，卻各自在CP感、鏡頭美學或情緒刻畫上展現特色，其中「遇見王瀝川」以8.9分表現最突出，成為台灣偶像劇導演跨足中國大陸市場後的代表作品之一。