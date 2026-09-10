腫瘤醫師示警 5種日用品他家中幾乎不用

對於刮傷、變霧、變形或已經損壞的塑膠保鮮盒，科利穆圖泰拉姆醫師表示自己不會繼續使用。塑膠示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@SHVETS production ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 醫師提醒應減少香氛產品與VOCs暴露。

醫師提醒應減少香氛產品與VOCs暴露。 重點二： 老舊受損塑膠容器加熱食物風險較高。

老舊受損塑膠容器加熱食物風險較高。 重點三：非必要少用樟腦丸、強效清潔劑與農藥。

隨著民眾愈來愈關注塑膠等化學物質進入人體，家中常見用品是否也可能影響健康，成為話題焦點。英國一名腫瘤 內科暨血液科醫師分享，自己在日常生活中有幾類用品會刻意避免或減少使用。不過，他也強調，這並不代表這些物品都已被證實會導致癌症 ，有些只是研究仍在進行，但若能輕鬆降低不必要的暴露，他認為是一種合理的預防方式。

每日郵報(Dailymail)報導，每天都在使用的日用品，是否正在悄悄傷害健康？腫瘤內科暨血液科醫師蘇達森・維什努・科利穆圖泰拉姆（Dr Sudarson Vishnu Kollimuttathuillam）表示：「有些東西我個人不會放在家裡，或減少甚至避免使用。」

1. 插電式芳香劑及濃香味產品

科利穆圖泰拉姆醫師表示，自己通常會避免插電式芳香劑，也會盡量減少使用香味過重的居家用品及個人護理產品。他指出，部分香氛產品會將揮發性有機化合物（VOCs）釋放到室內空氣中，研究人員仍持續探討長期接觸部分化學物質可能帶來的健康影響。

不過，不需要因為偶爾使用就過度恐慌，「我只是偏好減少一些其實不需要的暴露。」他建議，可以透過開窗、改善室內通風，或選擇香味較淡的產品，降低接觸機會。

2. 老舊或受損的塑膠食品容器

對於刮傷、變霧、變形或已經損壞的塑膠保鮮盒，科利穆圖泰拉姆醫師表示自己不會繼續使用，如果要用容器加熱食物，也會確認產品是否明確標示適合加熱，否則寧可改用玻璃或陶瓷容器。

3. 含萘的樟腦丸

傳統含有萘（naphthalene）的樟腦丸，也是他不會放在家中的用品之一。萘在室溫下會揮發成氣體，因此使用這類產品時，可能經由呼吸吸入。萘主要根據動物研究結果，被歸類為「可能對人類致癌」，但目前與人類癌症之間的直接證據仍有限。

科利穆圖泰拉姆醫師認為，既然有其他方法可以防止衣物遭蟲蛀，就沒有必要增加這類暴露，例如保持衣櫃及收納空間乾淨、衣物收存前先清洗，或採用非化學方式防蟲。

4. 沒必要使用的強效清潔劑及化學品

「清潔力越強，不代表越好。」科利穆圖泰拉姆表示，大多數家用清潔產品只要按照說明使用，一般被認為是安全的，但部分清潔劑及溶劑可能將化學物質釋放到空氣中，或刺激皮膚、眼睛及呼吸系統，尤其是在頻繁使用或通風不良的環境下。

他在家中會選擇「能完成工作就好」的簡單產品，並按照標示使用、保持通風。此外，除非產品標籤明確說明可以混合，否則絕對不要自行混用不同清潔劑。

5. 非必要的殺蟲劑及農藥

最後一類是沒有必要就不使用的農藥及殺蟲劑。科利穆圖泰拉姆表示，部分農藥曾被研究與癌症之間的可能關聯，但較大的疑慮通常出現在接觸量較高、長期反覆接觸的人群，包括因工作而經常接觸的人。

這並不代表家中有蟲害時就不能使用適當的防蟲產品。他建議，如果情況允許，可以先嘗試非化學方式，真的有需要再使用殺蟲劑；使用時也應嚴格遵守說明，避免為了「效果更好」而使用過量。

科利穆圖泰拉姆強調，民眾也不需要因此害怕所有日常用品，「不吸菸、維持健康體重、規律運動、限制酒精攝取、避免過度曝曬紫外線，以及依建議接受癌症篩檢」，對降低癌症風險的重要性更高。