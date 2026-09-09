iPhone Duo實機體驗 開闔手感、摺痕、4種使用型態一次看

不反光的奈米紋理表面，實際觀看與觸摸時，摺痕存在感相當低。（記者黃筱晴／攝影）

等待多年的果粉終於盼到了！Apple 在秋季發表會正式端出首款摺疊螢幕iPhone Duo。這款被視為Apple繼初代iPhone後最具革命性的產品，不僅重新定義智慧型手機 的型態，更將頂級工藝與軟硬體整合推向全新高度。

精準的軸承設計讓開闔操作相當順暢。（記者黃筱晴／攝影）

本報系聯合報記者在發表會現場實際上手體驗，最令人驚豔的莫過於流暢的開闔動態效果，搭配奈米紋理表面帶來的細膩質感，整體操作手感相當出色。它不只是一支手機，更像是將一部小型iPad巧妙摺疊後放入口袋，雖然等了比想像中更久，但從實機體驗來看，確實展現出Apple對未來智慧裝置的全新想像。

在機身設計與展開、閉合機制方面，iPhone Duo採用5級鈦金屬打造，不僅具備高強度，也呈現出優雅的鏡面拋光外觀。最受矚目的鉸鏈機構則由超過100個細小零組件組成，搭配碳纖維支撐板，帶來扎實且順暢的開闔手感。

Netflix app已針對iPhone Duo最佳化介面設計，充分發揮摺疊螢幕靈活多用的優勢。（記者黃筱晴／攝影）

實際上手後，可以感受到精準的軸承設計讓開闔操作相當順暢，螢幕完全展開後也能維持平坦。不過，扎實的機身手感加上重量，對手比較小的使用者來說，單手完成開闔操作可能會稍微吃力。

至於大家最在意的「摺痕」問題，Apple透過內螢幕特製的聚合物抗刮鍍膜與奈米紋理層，搭配能像書頁般滑動的多層壓合特製黏著劑，有效降低螢幕彎曲時承受的壓力。再加上不反光的奈米紋理表面，實際觀看與觸摸時，摺痕存在感相當低，視覺與觸覺體驗都更加平滑。

完全展開後，iPhone Duo呈現出歷來最薄的iPhone機身，從手機切換至大尺寸螢幕的過程相當俐落，也讓人有種將小型平板電腦收進口袋的感覺。

將iPhone Duo直立放置，即使不充電也會進入「待機模式」。（記者黃筱晴／攝影）

iPhone Duo搭載5.4吋外螢幕，展開後則可使用7.6吋超大內螢幕，兩者顯示比例完全一致，讓內容在內外螢幕之間切換時維持良好的視覺連貫性。

最讓人眼睛一亮的，則是內建於螢幕下方的鏡頭設計。iPhone Duo配備螢幕下鏡頭，實際運作時，鏡頭區域會依據系統介面動態調整；平時未啟用時，相機區域能與周圍像素融為一體，隱藏於螢幕之下，進行視訊通話時則會自然浮現，讓整體螢幕視覺更加完整。

iPhone Duo觀看影片視野比例更舒適。（記者黃筱晴／攝影）

軟體方面，專為摺疊機重新設計的iOS 27，也帶來更符合大螢幕使用情境的多工操作設計。系統控制項目與Dock被移至螢幕側邊，在保留操作便利性的同時，也能最大化直向顯示空間。

透過「分割顯示」功能，用戶可以並排開啟2個App，例如同時開啟2個Safari視窗進行購物比價，或一邊瀏覽資料、一邊處理其他工作。實際操作時，App之間的切換相當流暢，也讓7.6吋內螢幕的多工優勢更加明顯。

iPhone Duo配備全新的4800萬像素融合主相機，以及與iPhone 18 Pro機型相同的4800萬像素融合超廣角相機。（記者黃筱晴／攝影）

雙螢幕設計也解鎖全新的相機玩法。例如「Duo雙面預覽」可以讓被攝者直接透過外螢幕看到自己的畫面，拍攝時更容易確認構圖；「看這裡」功能則能播放卡通動畫吸引小孩目光，對於家長替孩子拍照時尤其實用。

在核心規格方面，iPhone Duo搭載與Pro系列同級的全新A20 Pro晶片，採用最新2奈米製程打造，進一步提升AI運算與整體效能。為了讓高效能晶片能維持穩定運作，Apple也獨家研發先進散熱管理系統，採用特製均溫板與雙電池架構。

這套散熱設計靈感源自M系列晶片的封裝技術，將晶片直接連接至均溫板，有效處理摺疊機在薄型機身中常見的散熱問題。雙電池架構則將高能量電池分別配置於機身兩側，在兼顧機身空間與效能的同時，日常平均使用下每次充電最長可達24小時。

相機系統方面，iPhone Duo配備4,800萬像素融合主相機，支援零快門延遲與2倍光學品質望遠功能，並可錄製4K120fps杜比視界慢動作影片。

為了配合機身厚度，iPhone Duo也將Touch ID整合至側邊按鈕中，並全面採用eSIM設計，以釋出更多內部空間。

iPhone Duo打造歷來最薄的iPhone機身。（記者黃筱晴／攝影）

另一個小驚喜則是iPhone Duo將成為首款支援Apple Pencil的iPhone。今年稍晚，用戶將可使用USB-C版Apple Pencil，在7.6吋內螢幕或5.4吋外螢幕上進行筆記、塗鴉與標示文件，將iPad上流暢的書寫體驗帶進iPhone。

至於大家最好奇的價格，iPhone Duo美國市場起售價為1,999美元，台灣市場則為74,900元起，提供星光白色與夜空色2款配色。雖然價格確實比不少人預期來得高，但從突破性的硬體設計到雙螢幕使用體驗，對追求新科技的使用者而言，仍具備相當高的吸引力。

不論你是否偏好這樣的尺寸與比例，iPhone Duo的出現，都替今年的高階智慧型手機市場帶來新的刺激與衝擊。從實際上手體驗來看，Apple並非只是把iPhone「摺起來」，而是從鉸鏈、螢幕、散熱、電池到iOS多工操作全面重新設計，讓摺疊螢幕真正成為日常使用上拓展視野的新體驗。

iPhone Duo可以強大的「分割顯示」流暢進行多工處理。（記者黃筱晴／攝影）