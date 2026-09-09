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7個你不知道的洗衣習慣 正悄悄讓帳單暴增

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清潔專家分享7個常見的洗衣、烘衣錯誤觀念，可能不知不覺浪費能源和金錢。洗衣示意圖...
清潔專家分享7個常見的洗衣、烘衣錯誤觀念，可能不知不覺浪費能源和金錢。洗衣示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

AI摘要

文章摘要整理：

專家指出，熱水洗衣、過量洗劑、頻繁少量清洗與不當烘乾等7種習慣，會讓家庭在水電與洗衣用品上不知不覺多花錢。

如果發現家中電費帳單暴增，很可能和洗衣習慣有關。洗衣專家表示，許多人洗衣服時，因為常見的各種錯誤觀念，結果不斷浪費錢而不自知，例如認為熱水能把衣服洗得更乾淨、洗衣精倒越多清潔效果越好，不只是洗衣機可能讓人多花錢，選擇正確的烘乾行程也能節省開銷。The Spruce報導訪問專家，列出洗衣和烘衣時最常犯的錯誤。

1. 用熱水洗衣

清潔品牌OxiClean發言人沙利文（Anthony Sullivan）說，很多人認為水溫越高，衣服洗得越乾淨，其實大多日常衣物用冷水就能有效清洗。熱水不只會導致衣服縮水、褪色、染色等損傷，成本也更高，惠而浦資深品牌經理帕克（Nichole J. Parker）說，洗衣機需要耗費更多能源加熱水，根據energystar.gov的資料，如果改成溫水或冷水，就能減少一半的能源消耗。

2. 太頻繁使用洗衣機

帕克說，如果頻繁洗少量衣物，就會逐漸增加洗衣費用與能源消耗。洗衣機每次洗衣消耗的能源量通常相同，所以一次洗較多衣服，可以減少日常洗衣流程的能源和用水消耗。

3. 沒有清烘衣機排風管

帕克說，為了避免烘衣機運轉時浪費錢，建議定期保養機器，特別是清理棉絮濾網，以免濾網塞滿，讓烘衣機需要消耗更多能源。定期清理棉絮濾網，可保持通風，並確保熱量均勻分布。

4. 使用定時烘乾

帕克說，與其選擇定時烘乾行程，建議改選智慧烘乾或是自然風乾洗好的衣物。定時烘乾通常以較高溫在設定時間內快速烘乾衣服，如果衣服已經乾了，但行程還在運轉，就會浪費能源。使用智慧烘乾模式，烘衣機就會偵測殘留水分，在衣物乾燥後自動關機。如果可以的話，盡量自然風乾以節省能源，或選擇無加熱或蓬鬆行程，以較低溫烘乾衣物。

5. 常使用強力洗滌

沙利文說，如果衣物只有輕微髒汙，就不要習慣選擇長時間或強效洗程，否則水和能源用量可能超過一般日常衣物實際需要的量，只是浪費錢。

6. 用太多洗衣精

沙利文說，洗衣時另一個容易浪費錢的原因，就是以為加越多洗衣產品，衣服洗得更乾淨，但洗衣產品使用過量，代表消耗速度越快，長期下來會花更多錢，最好按照產品說明，並根據衣物量、髒汙程度決定用量。

7. 未使用合適的去漬與除臭產品

沙利文說，除了使用太多洗衣產品，用錯產品也會浪費錢。沒有使用有效的去漬與除臭劑，可能導致衣物要重洗好幾次，還要消耗額外的水、能源與洗衣用品，才能達到想要的效果。

精華 FAQ

  • 多數日常衣物用冷水就能洗淨，熱水只會增加加熱所需能源，還可能造成衣物縮水或褪色。改用溫水或冷水，通常可明顯減少洗衣時的耗電量。

  • 頻繁洗少量衣物、使用定時烘乾、常選強力洗程，都會讓水和電用量超過實際需求；若濾網未清理，烘衣機效率也會下降，進一步拉高成本。

  • 洗衣精過量只會加快消耗速度，長期讓花費增加，並不一定提升清潔效果。若再搭配不合適的去漬或除臭產品，還可能因洗不乾淨而重洗多次。

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