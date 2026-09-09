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聯航新服務 APP先訂三明治、飲料 登機口直接取餐

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聯合航空推出全新服務，從紐華克自由國際機場C航站指定登機口出發的聯航乘客可透過聯...
聯合航空推出全新服務，從紐華克自由國際機場C航站指定登機口出發的聯航乘客可透過聯航手機app預訂食品飲料甚至非處方藥，預訂的物品會被送到登機口等待領取。機場排隊示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聯航在紐華克C航站試行APP預訂餐點與旅行用品。
  • 重點二：乘客可先訂三明治、飲料、兒童餐與頸枕充電線。
  • 重點三：聯航計畫年底前擴至休士頓，並考慮整合機上系統。

聯合航空推出全新服務，今日美國（USA Today）報導，從現在起，從紐華克自由國際機場C航站指定登機口出發的聯航乘客，可以使用聯航的手機APP預訂食物、飲料和其他旅行必備物品如充電線或頸枕，預訂的物品將放置於登機門的專用取件架上等待乘客領取，聯航希望能讓旅客不用在機場排隊，省下登機前的時間。

乘客可以預訂三明治、沙拉、兒童餐點、糖果甚至非處方藥，這些食品由聯航與餐飲公司OTG Management及其合作的機場餐廳共同提供。

聯航顧客長金澤爾曼（David Kinzelman）在新聞稿中表示，聯航致力於簡化乘客的旅行體驗，並透過創新消除旅途中的障礙。登機前的這段時間，乘客往往希望能以快速方便且沒有繁雜步驟的方式獲得美食。紐華克是運量很高的轉運樞紐，乘客在抵達登機口到登機之間的時間很有限，因此紐華克是試行這項服務的理想地點。

聯航計畫在今年稍晚的時間將這項服務擴展至休士頓的喬治布希洲際機場。根據紐華克試行計畫乘客的回饋，聯航說可能會將預訂服務加到椅背後的機上娛樂系統中。

這項送餐服務並非這家國內航空公司為簡化旅行而推出的唯一新功能。聯航9月1日時宣布，若乘客因行程受阻而被重新安排航班，航空公司將自動監控最多三個先前航班的可用候補座位，旅客可以把自己加入候補名單中，若更早的航班有空位，乘客將會收到簡訊，可以選擇改簽。

聯航客戶營運與戰略執行副總裁施維爾茨克（Jennifer Schwierzke）在新聞稿中表示，這項功能體現了聯航致力於乘客的旅途更順利、更沒有壓力的承諾，在航班有異動的情況下，顧客可以保留既定行程並候補三個額外的航班，聯航會密切關注航班情況，有空位時立即通知顧客。

今年稍早時，聯航也宣布座椅將有些改變，包括一排可以平躺的經濟艙座椅，稱為「放鬆排」（Relax Row），預計於明年推出，此外，其波音787夢幻客機（Dreamliners）的頭等艙乘客很快就可以關上座位周圍的滑動門以保護隱私。

精華 FAQ

  • 這項服務目前先在紐華克自由國際機場C航站的指定登機口試行，鎖定從該處出發的聯航乘客，作為評估使用情況與旅客回饋的起點。

  • 乘客可預訂三明治、沙拉、兒童餐、糖果、飲料，甚至非處方藥，另也能選購充電線、頸枕等旅行必需品，由登機門專用取件架供領取。

  • 聯航表示，這項服務若反應良好，可能擴展到休士頓機場，並考慮加入椅背後的機上娛樂系統；此外，公司也已推出候補改簽與新座椅設計等功能。

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