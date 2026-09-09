紐約法拉盛出現「免小費中餐廳」 13.99元煲仔飯還能續飯

紐約法拉盛煲仔飯餐廳打出「謝絕小費（NO TIPS PLEASE）」標語，迅速吸引華人關注。煲仔飯示意圖，非新聞相關圖。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約法拉盛餐廳Claypot King以「NO TIPS PLEASE」與可續飯的平價煲仔飯引發熱議，但食客評價分歧，且免小費規定是否全面實施仍需向店家確認。

美國小費 文化持續引發討論，紐約法拉盛 近期有餐廳打出「謝絕小費（NO TIPS PLEASE）」標語，迅速吸引華人關注。一名小紅書 網友「Janet在紐約」近日分享，當地餐廳Claypot King煲仔皇不僅宣稱免收小費，米飯還能免費續加，香菇滑雞煲仔飯售價僅13.99美元，讓她直呼在紐約餐飲市場「很能打」。

Janet此次點了16.99美元的臘味四寶煲仔飯，內容包含臘腸、臘肉、鹹蛋黃、青菜及米飯，淋上店家特製醬油後，鍋底焦香鍋巴成為最大亮點。另一款香菇滑雞煲仔飯售價13.99美元，雞肉口感滑嫩、調味較為清淡；若加價3美元升級套餐，還可多一份青菜，並搭配湯品或檸檬茶。

除了煲仔飯，店內也販售順德雙皮奶與現烤蛋塔。雙皮奶提供原味、抹茶、草莓、紅豆、芋泥及楊枝甘露等多種口味，Janet形容奶香濃郁、口感嫩滑；焦糖奶油蛋塔則有明顯酥皮層次，甜度不會過高。她甚至一口氣吃下一份煲仔飯、一個蛋塔及兩份雙皮奶，大讚整體表現令人滿足。

真正引發討論的是店家的免小費制度。以紐約餐廳常見約18%至20%的小費計算，若確實不必額外支付，等同讓消費者直接省下一筆費用。另有其他食客曾分享，該店食材份量充足、採玻璃廚房設計，米飯可以續加，但店面空間不大，用餐尖峰容易候位，座位坐滿後也可能較為擁擠。

留言區對餐點評價相當兩極，有人表示光憑「免小費」就願意前往支持，希望法拉盛更多餐廳跟進，讓業者正常定價、員工領取合理薪資；也有多名網友批評煲仔飯口味普通、份量偏少，甚至質疑探店內容帶有宣傳色彩。更有消費者表示，前一晚到店詢問時，店員卻稱仍要支付小費，使免小費政策是否全面實施出現疑問。因此，消費者前往前最好再次向店家確認最新規定，餐點價格與小費政策也應以現場公告為準。

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