9/11事件25周年 紀錄片首揭「雙塔內102分鐘」救援者生死瞬間

「911：世貿雙塔內的102分鐘」重現那場震撼全球的悲劇。(圖／杰德影音提供)

911事件今年迎來25個年頭，HISTORY歷史頻道推出全新紀錄片特別節目「911：世貿雙塔內的102分鐘」（102 Minutes Inside the Towers），將鏡頭從世貿雙塔外轉進建築物內部，透過當時身處雙塔內的人員第一人稱講述，重現那場震撼全球的悲劇發生當下。節目由「早安美國」（Good Morning America）共同主播羅賓羅伯茨（Robin Roberts）擔任監製，將於9月11日（週五）晚間9點在HISTORY頻道首播。

911事件發生後，全球曾從各種角度重新檢視這場改變世界的悲劇，但當時身處世貿雙塔內的人們究竟看見什麼、聽見什麼，又如何在短短時間內尋找逃生機會，卻鮮少完整呈現在觀眾眼前。「911：世貿雙塔內的102分鐘」將視角拉回建築物內，透過親歷者的口述，帶領觀眾重新走進事件發生的關鍵102分鐘。

紀錄片訪問當年分散在雙塔各處的第一線救援人員與工作者，從洗窗工人、銀行員到大樓保全人員，每個人所在的位置不同，面對的危機也各不相同。他們如今首度分享過去未曾公開的親身經歷，回憶當時的恐懼、混亂，以及危急時刻所展現的人性與勇氣。

製作團隊並透過第一人稱訪談，搭配以親歷者視角打造的視覺特效，讓觀眾跟隨事件發展，一步步進入世貿雙塔內部，從親歷者的角度感受當時的聲音、視線與現場狀況，呈現這段歷史不同於以往的觀看方式。

監製羅賓羅伯茨表示：「911事件發生時，全世界從外部目睹這場悲劇，但當時身處世貿雙塔內的人們，他們的親身經歷卻鮮為人知。這部紀錄片讓這些故事有機會被聽見，記錄人們在事件發生當下，從建築物內所看到、聽到及感受到的一切。」

她也表示，希望透過謹慎且清楚地呈現這些第一手經歷，為這段重要歷史留下珍貴紀錄，同時向事件中展現的人性致敬。

HISTORY頻道節目執行副總裁暨節目部主管伊萊萊勒（Eli Lehrer）則表示，頻道長期致力於透過深入且高品質的內容記錄與緬懷911事件，適逢25週年，希望藉由這部作品向當天罹難者以及展現非凡勇氣的人們致敬，讓這段記憶持續留在歷史之中。

「911：世貿雙塔內的102分鐘」由Arrow Media製作，並與Rock’n Robin Productions聯合製作，艾希莉波特頓（Ashley Potterton）、湯姆布里斯利（Tom Brisley）擔任Arrow Media監製，葛蕾絲查普曼（Grace Chapman）執導；羅賓羅伯茨與蕾妮卡利斯特（Reni Calister）擔任Rock’n Robin Productions監製，HISTORY頻道監製則為吉姆帕斯夸雷拉（Jim Pasquarella）。

「911：世貿雙塔內的102分鐘」將於9月11日（周五）晚間9點在HISTORY歷史頻道首播。