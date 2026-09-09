我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬治王子13歲進伊頓 威廉凱特陪報到 5年僅這次享特殊待遇

9/30資格恐歸零 「綠卡樂透」兩台灣家庭等不到面談

熨斗該怎麼清潔 才不傷機器又不沾衣

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
熨斗燙衣服示意圖。（圖／AI生成）
熨斗燙衣服示意圖。（圖／AI生成）

不論你每天燙衣服，還是一年才用幾次，定期清潔熨斗都很重要。熨斗長時間未清潔，底部累積的污垢或黏著物可能沾到剛洗好的衣服。清潔專家莎賓娜・費爾曼（Sabrina Fierman）分享居家清潔與保養熨斗的方法，建議約每年進行1至2次深度清潔，若發現熨斗表面出現黏膩污漬或髒污，也應立即清潔。

清潔熨斗先避開兩件事

清潔熨斗時，有兩件事特別需要注意。首先，不要使用過於強效的清潔劑。費爾曼提醒，強力清潔產品可能破壞熨斗外層塗層。

其次，清潔時最好避免使用自來水。費爾曼建議使用蒸餾水，因為其中不含金屬成分，一般藥局或超市就能買到。

清潔熨斗前，可以準備白醋、蒸餾水、半杯量杯、乾淨的棉布及棉花棒。如果熨斗底部污垢比較頑固，也可以準備小蘇打粉或鹽。

在開始清潔前，應先查看熨斗製造商提供的清潔建議。如果找不到產品說明書，可以在網路搜尋熨斗品牌、型號及「manual」，通常能找到電子版說明。

內部這樣清

清潔熨斗內部時，費爾曼建議將半杯白醋與半杯水混合，再倒入熨斗的水箱。

接著開啟熨斗並設定蒸氣模式，等待5分鐘後，按下蒸氣功能約30秒，再重複這個步驟約4至5次。

完成後關閉熨斗，等待機器冷卻，再把剩餘的醋水倒掉。之後也可以用蒸餾水重複一次相同程序，幫助去除殘留物。

不過，若製造商對清潔方式有特別要求，仍應以原廠說明為準。

底部這樣清

熨斗底部有多種清潔方式。如果使用白醋，費爾曼建議將乾淨的棉布浸泡在白醋中，再把已冷卻的熨斗底板放在棉布上，靜置30分鐘後擦拭乾淨。操作時應選擇不會受到白醋影響的保護表面。

如果污垢比較難清除，可以使用具有磨擦效果的小蘇打粉。將小蘇打粉與水以2比1比例調成糊狀，塗在熨斗底部後，以畫圓方式輕輕擦洗，最後用乾淨的濕布擦拭乾淨。

另一種方法則是使用鹽。在熨衣板上鋪一張報紙，撒上大量鹽，將熨斗調至溫熱狀態，再以畫圓方式在鹽上來回熨燙，直到污垢清除。

如果蒸氣孔裡卡著髒污，可以使用棉花棒清理。想加強清潔效果，也可以先將棉花棒沾上白醋，再仔細擦拭蒸氣孔。

平時保養避免沾衣

除了定期深度清潔，平時的使用習慣也能幫助延長熨斗的清潔狀態。

每次使用後最好把水箱剩餘的水倒掉，避免水箱內累積黴菌或霉斑，也能降低衣服被水漬弄髒的風險。

熨燙容易受熱融化的布料，例如聚酯纖維時，也要依照衣服上的洗標調整適當溫度。多數熨斗本身也會標示不同材質適用的溫度設定。

最後，每次使用完熨斗後，可以用乾淨的超細纖維布擦拭表面。養成這些簡單習慣，就能減少污垢累積，也降低下一次熨衣服時把髒污沾到衣物上的機會。

精華 FAQ

  • 清潔專家建議，熨斗約每年進行1至2次深度清潔即可；若底部已出現黏膩污漬、髒污或熨燙後沾到衣物，則應立即清理，避免污垢累積。

  • 不要使用過於強效的清潔劑，以免破壞外層塗層；也盡量避免自來水，因為可能含金屬成分，建議改用蒸餾水，對機器較友善。

  • 底部可用白醋濕布靜置後擦拭，或以小蘇打糊、鹽加熱摩擦去汙；蒸氣孔則用棉花棒清理，必要時先沾白醋再仔細擦拭。

上一則

五種飲品「抗氧化物」比綠茶更多 咖啡也在名單中

延伸閱讀

戶外污垢、霉斑不用刷洗 這款清潔噴劑被稱「懶人福音」

戶外污垢、霉斑不用刷洗 這款清潔噴劑被稱「懶人福音」
「祖母級」嬰兒衣物去漬劑 對付咖啡、紅酒污痕也有效

「祖母級」嬰兒衣物去漬劑 對付咖啡、紅酒污痕也有效
家裡打掃完2天又亂...她羨慕「樣品屋家庭」 網曝4招維持整潔

家裡打掃完2天又亂...她羨慕「樣品屋家庭」 網曝4招維持整潔
6個使用習慣 恐讓冰箱提早罷工

6個使用習慣 恐讓冰箱提早罷工

熱門新聞

郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
搜狐網指出，4生肖女性隨著歲月累積，女人味與個人魅力也會更加明顯。（圖／AI生成）

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

2026-09-05 02:16
景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
若繼承的房屋中有租客，變更屋主並不代表租約自動終止，若要租客搬離須提前通知，若對方不願意搬家也不能強行驅趕。租房示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Jakub Żerdzicki）

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

2026-09-07 19:35
劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。(取材自微博)

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

2026-09-05 20:00

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？

懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人