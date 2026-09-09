熨斗該怎麼清潔 才不傷機器又不沾衣

熨斗燙衣服示意圖。（圖／AI生成）

不論你每天燙衣服，還是一年才用幾次，定期清潔熨斗都很重要。熨斗長時間未清潔，底部累積的污垢或黏著物可能沾到剛洗好的衣服。清潔專家莎賓娜・費爾曼（Sabrina Fierman）分享居家清潔與保養熨斗的方法，建議約每年進行1至2次深度清潔，若發現熨斗表面出現黏膩污漬或髒污，也應立即清潔。

清潔熨斗先避開兩件事

清潔熨斗時，有兩件事特別需要注意。首先，不要使用過於強效的清潔劑。費爾曼提醒，強力清潔產品可能破壞熨斗外層塗層。

其次，清潔時最好避免使用自來水。費爾曼建議使用蒸餾水，因為其中不含金屬成分，一般藥局或超市就能買到。

清潔熨斗前，可以準備白醋、蒸餾水、半杯量杯、乾淨的棉布及棉花棒。如果熨斗底部污垢比較頑固，也可以準備小蘇打粉或鹽。

在開始清潔前，應先查看熨斗製造商提供的清潔建議。如果找不到產品說明書，可以在網路搜尋熨斗品牌、型號及「manual」，通常能找到電子版說明。

內部這樣清

清潔熨斗內部時，費爾曼建議將半杯白醋與半杯水混合，再倒入熨斗的水箱。

接著開啟熨斗並設定蒸氣模式，等待5分鐘後，按下蒸氣功能約30秒，再重複這個步驟約4至5次。

完成後關閉熨斗，等待機器冷卻，再把剩餘的醋水倒掉。之後也可以用蒸餾水重複一次相同程序，幫助去除殘留物。

不過，若製造商對清潔方式有特別要求，仍應以原廠說明為準。

底部這樣清

熨斗底部有多種清潔方式。如果使用白醋，費爾曼建議將乾淨的棉布浸泡在白醋中，再把已冷卻的熨斗底板放在棉布上，靜置30分鐘後擦拭乾淨。操作時應選擇不會受到白醋影響的保護表面。

如果污垢比較難清除，可以使用具有磨擦效果的小蘇打粉。將小蘇打粉與水以2比1比例調成糊狀，塗在熨斗底部後，以畫圓方式輕輕擦洗，最後用乾淨的濕布擦拭乾淨。

另一種方法則是使用鹽。在熨衣板上鋪一張報紙，撒上大量鹽，將熨斗調至溫熱狀態，再以畫圓方式在鹽上來回熨燙，直到污垢清除。

如果蒸氣孔裡卡著髒污，可以使用棉花棒清理。想加強清潔效果，也可以先將棉花棒沾上白醋，再仔細擦拭蒸氣孔。

平時保養避免沾衣

除了定期深度清潔，平時的使用習慣也能幫助延長熨斗的清潔狀態。

每次使用後最好把水箱剩餘的水倒掉，避免水箱內累積黴菌或霉斑，也能降低衣服被水漬弄髒的風險。

熨燙容易受熱融化的布料，例如聚酯纖維時，也要依照衣服上的洗標調整適當溫度。多數熨斗本身也會標示不同材質適用的溫度設定。

最後，每次使用完熨斗後，可以用乾淨的超細纖維布擦拭表面。養成這些簡單習慣，就能減少污垢累積，也降低下一次熨衣服時把髒污沾到衣物上的機會。