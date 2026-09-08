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五種飲品「抗氧化物」比綠茶更多 咖啡也在名單中

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咖啡、熱可可等五種飲品抗氧化物的含量比綠茶更高，有維護心血管健康等各種功效。熱可...
咖啡、熱可可等五種飲品抗氧化物的含量比綠茶更高，有維護心血管健康等各種功效。熱可可示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Sena）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出，除了綠茶外，咖啡、莓果汁、洛神花茶、石榴汁與熱可可等5種飲品也富含抗氧化物，且部分來源甚至更高，能為日常健康提供更多選擇。

綠茶中的抗氧化物質廣為人知，包括「表沒食子兒茶素沒食子酸酯」（epigallocatechin gallate），這是一種兒茶素，已被研究證實具有潛在的抗炎和其他健康促進作用。而綠茶並非唯一富含抗氧化物的飲品，Eating Well報導，專家推薦五種抗氧化物比綠茶更高的飲品，為整體健康提供更多樣化的選擇。

1. 咖啡

註冊營養師托德（Karen E. Todd）說，咖啡是常被低估的抗氧化物來源，這些抗氧化物常以綠原酸（chlorogenic acids, CGA）和其他多酚形式存在，而咖啡是常見飲品，也是很多人日常生活的一部分，因此可成為一般人膳食中抗氧化物攝入量的重要來源。

綠原酸是一種具有抗氧化特性的多酚。研究結果顯示，這些化合物能幫助減輕氧化壓力（oxidative stress），指的是自由基的產生量超過人體內抗氧化系統能中和的量導致的失衡狀況。

2. 莓果汁

莓果富含花青素（anthocyanins），這種抗氧化化合物讓莓果有深紅、深紫和深藍的顏色。研究顯示，這些化合物有助於維護心血管和代謝健康。

托德說，以巴西莓（acai）、智利酒果（maqui）和野生藍莓等莓果製成，且經過最少加工、低糖或無糖的果汁，是獲得抗氧化功效的最佳途徑。

3. 洛神花茶

洛神花茶通常是用洛神花最外層葉子乾燥後沖泡而成，茶湯是深紅色。研究指出，洛神花富含多酚以及其他抗氧化化合物，也有一些研究探討洛神花對心血管健康的潛在功效，例如血壓和俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白的氧化。

4. 石榴汁

研究表明，石榴汁富含抗氧化化合物，這些化合物就像體內的防禦者，有助於中和自由基，否則自由基會造成氧化壓力，破壞細胞，引發慢性疾病和代謝失調。

5. 熱可可

托德說，可可富含黃烷醇（flavanols），因此黑巧克力也是攝取抗氧化物的來源。

可可黃烷醇是一種植物化合物，研究顯示對心血管有潛在益處。若想從熱可可中獲得更多黃烷醇，記得選擇無糖可可粉或黑巧克力製品，並依個人口味調整添加糖的量。

精華 FAQ

  • 因為咖啡含有綠原酸與其他多酚，屬於常見且容易攝取的飲品，能為日常膳食補充抗氧化物，並有助減輕氧化壓力。

  • 文章列出莓果汁、洛神花茶、石榴汁與熱可可4種飲品，這些飲品各自含有花青素、多酚或黃烷醇等抗氧化成分。

  • 應優先選擇最少加工、低糖或無糖的版本，例如莓果汁選巴西莓或野生藍莓製品，熱可可則以無糖可可粉或黑巧克力為佳。

咖啡

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