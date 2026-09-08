「早春晴朗」情節勾人...10部播放量破10億都市愛情劇 迪麗熱巴主演劇穩居冠軍

10部播放量突破10億的都市愛情劇，其中「你是我的榮耀」更以43億播放量高居第一。（取材自搜狐）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 10部破10億都市愛情劇中，你是我的榮耀以43億居冠。

10部破10億都市愛情劇中，你是我的榮耀以43億居冠。 重點二： 近年現偶劇不再只靠霸總甜寵，加入女性成長與職場元素。

近年現偶劇不再只靠霸總甜寵，加入女性成長與職場元素。 重點三：早春晴朗熱播再掀討論，凸顯都市愛情劇重視人物與共鳴。

井柏然、孫千主演的「早春晴朗」近期熱播，劇中職場新人與上司之間克制又曖昧的情感發展，加上充滿電影感的畫面，再度帶動都市愛情劇討論。根據搜狐報導指出，近年現偶劇不再只有霸總與甜寵公式，而是加入女性成長、職場創業、競技追夢及懸疑元素。以下依原文統計整理10部播放量突破10億的都市愛情劇，其中「你是我的榮耀」更以43億播放量高居第一。不過，各劇播出平台與統計期間不同，數字適合作為人氣參考，不能直接等同作品品質。

TOP1「你是我的榮耀」：43億

主演：迪麗熱巴 、楊洋

「你是我的榮耀」講述人氣女星喬晶晶，因一款手機遊戲與高中同學于途重新取得聯繫。曾經拒絕喬晶晶告白的于途，如今成為航太工程師，兩人在遊戲世界並肩作戰，也讓錯過多年的感情重新萌芽。

迪麗熱巴與楊洋的高顏值組合是一大看點，感情線則建立在相互理解與尊重之上。喬晶晶支持于途追求航太理想，于途也尊重女方的演藝事業，使故事不只有甜蜜互動，更帶出成年人共同成長的愛情。

TOP2「玫瑰的故事」：24億

主演：劉亦菲 、佟大為、林更新、彭冠英、霍建華

劉亦菲飾演的黃亦玫出身藝術家庭，擁有出眾才華與鮮明個性。她在人生不同階段經歷初戀、婚姻及靈魂伴侶，每一段關係都讓她重新認識愛情，也更加確認自己真正想要的生活。

「玫瑰的故事」並非傳統甜寵劇，而是一部以女性生命歷程為核心的都市情感劇。黃亦玫面對不適合自己的關係時敢於離開，即使經歷失去與挫折，仍能重新找回自我，獨立清醒的人生態度引發不少女性觀眾共鳴。

TOP3「你比星光美麗」：22億

主演：譚松韻、許凱

譚松韻飾演的紀星原本是科技公司員工，經歷職場挫折後決定辭職創業，試圖在醫療科技領域闖出一片天地。創業過程並不順利，她在資金、人才及市場競爭中不斷碰壁，也逐漸成長為能夠獨當一面的創業者。

許凱飾演的韓廷是紀星的昔日校友，也是她創業道路上的投資人。兩人從商業合作逐漸發展出感情，既有理念衝突，也有互相成就，讓劇情跳脫單純霸總戀愛，更凸顯女性事業成長線。

10部播放量突破10億的都市愛情劇。圖為「你比星光美麗」。（取材自豆瓣）

TOP4「承歡記」：18億

主演：楊紫、許凱

「承歡記」描述上海女孩麥承歡在母親強勢介入婚事後，逐漸擺脫家庭期待，重新思考自己的人生及親密關係。楊紫將角色長期壓抑、渴望獲得認同，又試圖建立自我界線的矛盾情緒詮釋得相當細膩。

許凱飾演的姚志明起初與麥承歡因工作產生交集，兩人在相處中逐步理解彼此。相較一般都市愛情劇，該劇將更多篇幅放在母女衝突、家庭控制與女性獨立，因此也能視為一部都市家庭成長劇。

TOP5「難哄」：17.7億

主演：白敬亭、章若楠

作為「偷偷藏不住」的姊妹篇，「難哄」聚焦桑稚哥哥桑延與溫以凡的故事。兩人高中時期曾互有好感，卻因家庭因素與誤解遺憾錯過，多年後在職場重逢，甚至陰錯陽差住進同一個屋簷下。

白敬亭與章若楠的外型及氛圍感受到不少觀眾喜愛，桑延看似嘴硬，實際上始終沒有放下溫以凡。這段感情不只是單純追妻，也涉及原生家庭、創傷修復及成年後重新學習信任，使破鏡重圓的過程更具情緒重量。

TOP6「要久久愛」：17.57億

主演：楊紫、范丞丞

「要久久愛」以雙線敘事呈現黃瀛子、蔣翼等「航天城六人組」從少年走向成年的過程。昔日形影不離的好友，長大後因不同選擇逐漸分散，直到多年後重新相聚，才開始面對青春留下的遺憾與心結。

劇中家屬院生活充滿年代感與煙火氣，愛情只是群像故事的一部分，友情、親情及成長同樣重要。作品以告別、和解與重新出發為核心，比起高糖甜寵，更像一封寫給青春與老朋友的情書。

10部播放量突破10億的都市愛情劇。圖為「要久久愛」。（取材自豆瓣）

TOP7「許我耀眼」：17.17億

主演：趙露思、陳偉霆

趙露思飾演的許妍憑藉努力在大城市站穩腳步，並與家境優渥的沈皓明步入婚姻。然而，這段看似光鮮的關係背後隱藏謊言與利益角力，當婚姻破裂後，許妍也被迫重新面對身分焦慮與真實的自己。

「許我耀眼」帶有爽劇及逆襲色彩，趙露思從服裝造型到情緒表演都引發討論，許妍外表精緻、內心高度緊繃的反差尤其鮮明。男女主角從互相算計、關係破裂到重新理解彼此，感情發展具有較強戲劇張力。

TOP8「蜜語紀」：16億

主演：鍾漢良、朱珠

「蜜語紀」將鏡頭對準較成熟的都市男女。朱珠飾演的許蜜語走出失敗婚姻後，決定將重心放回自己與事業；鍾漢良飾演的職場精英，雖然逐漸被她吸引，卻沒有以霸道手段介入生活，而是透過尊重與陪伴建立關係。

劇中愛情線與酒店職場線並行，女主角不是等待拯救，而是在工作中逐漸找回能力與自信。男主角則扮演成熟的同行者及職場引導者，讓中年愛情少了無腦撒糖，多了成年人衡量現實後的克制與理解。

TOP9「在暴雪時分」：13.65億

主演：吳磊、趙今麥

「在暴雪時分」講述昔日斯諾克選手林亦揚，在異國暴雪中遇見職業九球選手殷果。正處於人生與事業低潮的林亦揚，被殷果對撞球的熱愛與樂觀態度打動，也重新燃起回到賽場的念頭。

吳磊與趙今麥的青春氣質相當契合，從雪夜初遇到異國約會，營造出清新又浪漫的氛圍。除了高甜感情線，兩人共同訓練、追逐競技夢想的過程，也讓作品兼具青春熱血。

TOP10「冬至」：13億

主演：黃景瑜、孫千

「冬至」融合懸疑、犯罪與破鏡重圓元素。孫千飾演的麻醉科醫師陸嫣，與黃景瑜飾演的刑警江成屹曾是大學戀人，卻因好友鄧蔓離世及一連串誤會分手。

8年後兩人在職場重逢，陸嫣身邊接連發生離奇事件，江成屹也介入調查。兩人在追查真相的過程中解開昔日誤會，原本中斷的感情逐漸復燃。懸疑案件與愛情線交錯，使該劇在一眾都市甜寵劇中顯得更具辨識度。

10部播放量突破10億的都市愛情劇。圖為「冬至」。（取材自豆瓣）

從榜單可見，高播放量都市愛情劇已不再局限於「霸總愛上灰姑娘」。「你是我的榮耀」以43億播放量穩居冠軍，靠的是高顏值CP、成年人的尊重及航太理想；「玫瑰的故事」、「承歡記」強調女性成長，「要久久愛」聚焦青春群像，「冬至」則結合懸疑查案。近期「早春晴朗」延續這股趨勢，以職場關係與氛圍感吸引觀眾，也顯示能讓人投入的都市愛情劇，除了撒糖，更需要完整人物與具共鳴的成長線。