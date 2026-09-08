比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

華人網友分享美國經濟實惠超市「Grocery Outlet」。示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 住在加州爾灣的華人媽媽逛Grocery Outlet後，認為其小包裝、低價格很適合小家庭，但仍需比對單價與保存期限。

美國物價持續上漲，不少家庭開始尋找價格更實惠的採買選擇。一名住在加州爾灣的華人 媽媽「I姐J妹闖美國」近日帶著孩子逛平價折扣連鎖超市「Grocery Outlet」，發現店內許多商品價格低於一般超市，包裝份量又比好市多 (Costco )小，讓她形容如同「小包裝版Costco」，特別適合人口不多、經常吃不完大份量商品的家庭。

「I姐J妹闖美國」表示，孩子開學第一天放學後，因聽同學推薦這家超市，便拉著她一起前往。實際逛過後發現，店內零食、優格及蛋糕等商品價格普遍不高，有些看似與好市多販售的品項相似，卻能用小包裝購買。其中一款零食原價近10美元，現場僅售2.99美元；另一款蛋糕份量不少，價格也只要3.69美元，讓她直呼相當划算。

孩子此次最喜歡的是外型不太精緻的「醜蛋糕」，「I姐J妹闖美國」試吃後形容，口感鬆軟，帶有小時候雞蛋糕的熟悉香氣，而且採獨立包裝，方便孩子帶到學校當點心；另一款玉米口味蛋糕也獲得不錯評價。不過，她補充，若確定全家吃得完並想購買大包裝，同類商品仍可能是好市多更划算，Grocery Outlet的優勢主要在於份量較小，可以頻繁補貨並減少浪費。

針對網友提醒店內可能出現即期商品，「I姐J妹闖美國」表示，自己此次只購買零食，回家後逐一查看保存期限，最短仍有半年以上，並非所有商品都接近過期。然而，她仍建議消費者結帳前仔細確認日期，尤其購買肉類、乳製品及其他生鮮食品時，更應檢查外觀、包裝與保存狀況，並依標示妥善冷藏及儘快食用。

留言區有人分享，曾在Grocery Outlet買過每打0.5美元的雞蛋、每盒0.7美元的培根及0.99美元的牛奶，冷凍食品也常有低價優惠；也有人認為部分美式零食口味過甜或過鹹，未必符合華人飲食習慣。另有網友感嘆好市多食品愈來愈貴。整體而言，兩家賣場各有優勢，好市多適合大量採買，Grocery Outlet則較適合小家庭尋找小包裝與折扣商品，但價格、品項及庫存會因門市而異，選購時仍應比較單價與保存期限。