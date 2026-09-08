我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糾纏式維權？4歲童餐廳奔跑碰臀 湖南女控性騷勒脖

比好市多還好買 華人媽逛這家連鎖超市：小包裝更適合小家庭

三種情況不適用廚房紙巾 用錯反而難以收拾

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
廚房紙巾很好用，但過濾高湯或飲料、用氣炸鍋時等三種狀況不適合使用。廚房紙巾示意圖...
廚房紙巾很好用，但過濾高湯或飲料、用氣炸鍋時等三種狀況不適合使用。廚房紙巾示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Brandon Cormier）

AI摘要

文章摘要整理：

廚房紙巾雖然好用，卻不適合用來擠蔬菜水、過濾高湯飲品或當氣炸鍋內襯，否則容易破損、堵塞甚至造成火災風險。

廚房紙巾是廚房裡的得力助手，除了可以擦乾淨打翻和飛濺的液體和食物殘渣外，還可以固定砧板、蓋住綠花椰菜保持濕潤和吸收綠葉蔬菜多餘的水分，但這並不代表廚房紙巾是萬能的。Simply Recipes報導列出三種不適合用廚房紙巾的情況，例如過濾高湯和飲品時就不建議使用，過濾效果會大受影響。

1. 從刨絲或切碎的蔬菜中擠壓水分

把切碎的蔬菜放到廚房紙巾中擰攪以擠出水分這件事聽起來很方便，之後不用費力地從廚房毛巾的纖維縫隙中努力把菠菜屑挑出來，但這不是個明智之舉，因為一旦紙巾碰到水就會變軟，食物容易黏在上面，用力擠壓後紙巾會破，紙屑就會留在蔬菜中，所以還是用廚房毛巾或用幾層紗布疊起來吧。

2. 過濾高湯、飲品和浸泡油

無論是熬到鮮美味道的高湯、煮到完美凝固的果凍、有辣椒浸泡的油還是泡到完美的冷萃咖啡都需要過濾，食譜常寫在濾器中鋪上細密的濾布，這時廚房紙巾不在考慮之列，它很快就會堵塞，讓過濾速度變得很慢，且遇熱會破，碎屑就會混入正在過濾的液體中；建議在濾器中鋪紗布或平紋細布（muslin cloth），或使用錐形細緻濾網（chinois）過濾。

3. 氣炸鍋內襯

使用氣炸鍋時加入內襯，使用後清潔方便，也能避免食物沾黏在氣炸鍋內壁；內襯看起來像咖啡濾紙，但更接近防油紙而非廚房紙巾。

用氣炸鍋時千萬別用廚房紙巾當內襯，強烈的熱風循環會捲起廚房紙巾，將其吸入加熱元件，導致火災危機，還可能黏在食物上造成大麻煩，例如留下又薄又細小的纖維，甚至阻礙空氣流通，影響食物均勻受熱和酥脆。使用氣炸鍋時應使用一次性或可重複使用的內襯，若沒有內襯，別用蠟紙或鋁箔紙，可以用有孔洞的防油紙替代，並確保烘焙紙上壓有食物，不會被吸入加熱元件。

精華 FAQ

  • 因為紙巾碰到水後會變軟，食材容易黏附其上，若用力擠壓又可能破裂，紙屑還會留在蔬菜中。較適合改用廚房毛巾或多層紗布。

  • 廚房紙巾容易被細小渣滓堵住，讓過濾速度變慢，遇熱也可能破損，導致碎屑混入液體。建議改用紗布、平紋細布或錐形濾網。

  • 氣炸鍋的熱風會把紙巾捲起，甚至吸入加熱元件，造成火災風險，也可能影響空氣流通與食物酥脆度。應使用專用內襯或有孔防油紙。

上一則

企業主管不懂AI怎麼帶團隊？ 東海大學前進泰國教台商用手機駕馭AI

下一則

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

延伸閱讀

咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法

咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法
紐約華人曝好市多5款「無限回購」清單：小心1陷阱

紐約華人曝好市多5款「無限回購」清單：小心1陷阱
廚房「用不完的醋」別急著丟：3種意想不到的用途

廚房「用不完的醋」別急著丟：3種意想不到的用途
下雨後別急著割草、播種 2件事反而該趁機做

下雨後別急著割草、播種 2件事反而該趁機做

熱門新聞

郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
搜狐網指出，4生肖女性隨著歲月累積，女人味與個人魅力也會更加明顯。（圖／AI生成）

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

2026-09-05 02:16
景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。(取材自微博)

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

2026-09-05 20:00
若繼承的房屋中有租客，變更屋主並不代表租約自動終止，若要租客搬離須提前通知，若對方不願意搬家也不能強行驅趕。租房示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Jakub Żerdzicki）

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

2026-09-07 19:35

超人氣

更多 >
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法

咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法
退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧
懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？

懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？
川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島

川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島