三種情況不適用廚房紙巾 用錯反而難以收拾

廚房紙巾很好用，但過濾高湯或飲料、用氣炸鍋時等三種狀況不適合使用。廚房紙巾示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Brandon Cormier）

AI摘要 文章摘要整理： 廚房紙巾雖然好用，卻不適合用來擠蔬菜水、過濾高湯飲品或當氣炸鍋內襯，否則容易破損、堵塞甚至造成火災風險。

廚房紙巾是廚房裡的得力助手，除了可以擦乾淨打翻和飛濺的液體和食物殘渣外，還可以固定砧板、蓋住綠花椰菜保持濕潤和吸收綠葉蔬菜多餘的水分，但這並不代表廚房紙巾是萬能的。Simply Recipes報導列出三種不適合用廚房紙巾的情況，例如過濾高湯和飲品時就不建議使用，過濾效果會大受影響。

1. 從刨絲或切碎的蔬菜中擠壓水分

把切碎的蔬菜放到廚房紙巾中擰攪以擠出水分這件事聽起來很方便，之後不用費力地從廚房毛巾的纖維縫隙中努力把菠菜屑挑出來，但這不是個明智之舉，因為一旦紙巾碰到水就會變軟，食物容易黏在上面，用力擠壓後紙巾會破，紙屑就會留在蔬菜中，所以還是用廚房毛巾或用幾層紗布疊起來吧。

2. 過濾高湯、飲品和浸泡油

無論是熬到鮮美味道的高湯、煮到完美凝固的果凍、有辣椒浸泡的油還是泡到完美的冷萃咖啡都需要過濾，食譜常寫在濾器中鋪上細密的濾布，這時廚房紙巾不在考慮之列，它很快就會堵塞，讓過濾速度變得很慢，且遇熱會破，碎屑就會混入正在過濾的液體中；建議在濾器中鋪紗布或平紋細布（muslin cloth），或使用錐形細緻濾網（chinois）過濾。

3. 氣炸鍋內襯

使用氣炸鍋時加入內襯，使用後清潔方便，也能避免食物沾黏在氣炸鍋內壁；內襯看起來像咖啡濾紙，但更接近防油紙而非廚房紙巾。

用氣炸鍋時千萬別用廚房紙巾當內襯，強烈的熱風循環會捲起廚房紙巾，將其吸入加熱元件，導致火災危機，還可能黏在食物上造成大麻煩，例如留下又薄又細小的纖維，甚至阻礙空氣流通，影響食物均勻受熱和酥脆。使用氣炸鍋時應使用一次性或可重複使用的內襯，若沒有內襯，別用蠟紙或鋁箔紙，可以用有孔洞的防油紙替代，並確保烘焙紙上壓有食物，不會被吸入加熱元件。