懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

白金漢宮7日表示，英國哈利王子（左）與妻子梅根和一對兒女搬回英國，不會改變身分，仍非王室在職成員。(路透)

英國哈利王子 (Prince Harry)和妻子梅根 (Meghan Markle)在美國定居六年後返回英國科茲窩(Cotswolds)居住，兩人的王室身分卻沒有跟著恢復。英王查理三世明確表示，哈梅不再是王室成員，只是一般公民。他們為什麼回英國？和哥哥威廉王子的嫌隙該如何化解？受到外界關注。

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6年前，他們為什麼選擇離開

哈利與梅根2020年遠走美國，原因並非一朝一夕。哈利多次將母親黛安娜王妃(Diana, Princess of Wales)車禍身亡與媒體瘋狂追逐連結。他曾直言，自己13歲起就對王室角色心生抗拒：「我不要這份工作，我不要這個角色，無論它將走向何方，我都不喜歡。這一切害死了我的母親。」

哈利在2023年出版的自傳「備胎」(Spare)中揭露大量王室私事，直指哥哥威廉(Prince William)是自己的「宿敵」。梅根則在2021年指控，曾有王室成員對她腹中孩子的膚色深淺表示擔憂，並透露自己在王室生活期間一度萌生輕生念頭。

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搬到美國6年，王室光環還值多少

哈利與梅根搬到加州後，確實一度風光。兩人簽下與Spotify最高2500萬美元的多年合約，製作Podcast節目；也與Netflix簽下據報介於6000萬至1億美元的5年合約，推出紀錄片「哈利王子與梅根」(Harry & Meghan)。哈利2023年出版的自傳「備胎」預付稿酬達2000萬美元，成為暢銷書。

兩人雖自帶連好萊塢都難以複製的王室光環，吸引初期巨額投資，卻難以長期維持熱度。Spotify合約已於2023年分道揚鑣；Netflix合約也被報酬較低的安排取代；梅根主持的Netflix生活風格節目「愛你的梅根」，播出兩季後遭取消，她經營的生活品牌「As Ever」也被Netflix終止合作。

王室評論員形容，哈利真正具市場價值的，始終是他自己的王室故事本身。

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住加州6年，他們的「美國夢」怎麼了？

多個消息來源指出，促成兩人今年8月底搬回英國的關鍵因素，是77歲的查理三世國王(Charles III)。查理2024年2月確診罹癌，2025年12月已轉入預防性治療階段。哈利曾坦言：「我不知道我父親還有多少時間。」一名王室內部人士表示：「我知道查理是他們回去的一大原因。」除了父親，兩人也希望7歲的亞契(Archie)與5歲的莉莉貝(Lilibet)能在英國上學，並與其他親屬、堂表兄弟姊妹建立關係。

此外，安全考量也是重要因素：哈利此前為爭取英國政府提供的警方保護，已纏訟多年未果，如今返英後，他正爭取恢復由警方提供的維安，原因包括固定接送孩子上下學帶來的曝光風險，以及他所稱可能來自國際恐怖主義或反對他與混血妻子結婚的極右勢力威脅。

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人回英國了，王室身分沒回來

儘管兩人已回到英國，王室身分卻沒有跟著恢復。白金漢宮發表聲明，證實這項訊息出自查理三世批准、透過宮務大臣發出的信函，已送交哈利團隊、政府部門、軍方官員及各郡郡尉，信中明確指出，哈利與梅根仍不得使用「殿下」頭銜，並且仍屬「擁有商業及慈善利益的私人公民」；兩人今後若參與任何活動，都將以私人身分進行，不代表王室。

分析認為，這封信某種程度上是王室提前發出的警告，明確劃清哈利與梅根出席活動時不應被視為官方王室行程。

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回來了，哈利梅根真的能和王室和解？

這場「回歸」是否真能修復王室關係？外界認為，哈利與威廉之間並非一般手足失和，而是充滿憤怒、怨恨與信任喪失的深層裂痕，威廉至今仍拒絕與哈利交談，一名王室友人形容「威廉非常固執，感覺被親弟弟欺騙，沒辦法就這樣把事情拋在腦後」。

英國王室評論員史科菲爾德(Kinsey Schofield)直言，哈梅兩人此舉與其說是和解，不如說是「承認失敗」。「哈利與梅根離開時告訴全世界他們需要自由才能茁壯發展……返回英國就是承認失敗。」

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梅根在IG上貼出全家福。(取材自Instagram)

(本文資料來源：BBC、衛報、英國i報、紐約郵報、每日郵報、福斯新聞)