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懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？

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中國出入境新規9月15日上路，由於太多「可能」被指讓人惶恐。圖為旅客從北京大興機...
中國出入境新規9月15日上路，由於太多「可能」被指讓人惶恐。圖為旅客從北京大興機場出入境邊防檢查站出境。（新華社）

中國將於9月15日施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」，引發中國民眾及海外華人恐慌。不少中國人被沒收護照、列入黑名單而無法出境，還有日本華裔網友回中國探親，卻被強迫恢復中國國籍，移民日本13年的心血瞬間化為烏有。由於新規中多次使用「可能」一詞，不少人認為主觀性很強、隨意性很大，宛如一張隱形的網，不但持綠卡的華人感受到壓力，連已入籍美國籍的民眾也人心惶惶。

新規9/15上路 重點一次看懂

中國將於9月15日起施行「國務院關於出境入境管理的規定」，該規定共19條，主要涉及四大方向：健全出境安全風險防範制度；明確出境、入境申請要求；完善限制出境、入境措施；規範出入境仲介服務。

出境：

新規強化出境事由審查，出境理由須真實、合法，必要時可要求提供相關文件、資料及電子數據，出境審查從「查證件」升級為「查動機」。

涉及危害國家安全、違反出口管制或技術進出口管理等情況者，可依法限制出境。執行限制出境的權力下放至「縣級出入境管理機構」。

入境：

外國人在境外申請中國簽證，或在中國口岸申請入境時，若有以下情況，可依法不准入境：提供虛假材料、作出虛假陳述；因妨害國（邊）境管理受到刑事處罰；因騙取出境入境證件受到行政處罰；因非法出境、入境受到行政處罰。

👉中19條出入境新規9月上路 危國安者禁出境惹廣泛憂慮

👉中國出境新規9.15上路 從查證件升級為查動機

誰可能被限制出境？

新版規定並非針對某一種國籍或身分全面限制出境，而是針對涉及特定法律、國安及出入境風險的人員。其中，若中國公民因騙取出境入境證件、非法出境入境等行為受到行政處罰，或在境外從事危害國家安全、利益的違法犯罪活動，以及違反出口管制、技術進出口管理規定，就可能依法被限制出境。

實際上，出境限制並不只涉及上述情況，過去已有公務員、國企人員及一般民眾因涉詐風險、敏感經歷、單位規定、司法或其他法律問題，出現護照遭扣留、拒發或被限制出境的情況。

海外華人憂回中國後難返美

中國新版出境入境管理規定雖未針對美國綠卡持有人另設限制，但部分海外華人擔心，返中後若涉及法律、財務或其他問題，可能遭限制出境，有人因此提前返美，也有人取消赴華行程。

南加居民陳先生表示，他的一名美國公民友人在新規上路前回中國處理財務，準備離境時遭邊控，相關部門未說明具體理由，只告知正在核實他是否涉及洗錢，也未說明何時放行。得知友人遭遇後，原本打算在中國待兩個月的陳先生擔心可能面臨類似情況，決定提前返美。

持綠卡、在美定居20多年的劉小姐，原訂10月回中國參加商演，也因擔心出入境新規會對像她這樣「持中國國籍、又長期在美國生活」的人產生影響，決定暫時取消行程。

另外，在中國經商的Alex則擔心，過去他曾因商業往來送官員高價禮品，若相關官員日後遭反腐調查，自己可能被認定涉及行賄，進而遭限制出境。

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那些被「關住」的人們

一名日本華裔的網友稱，自己一家五口人已移民日本13年，7月返中探親，在準備返日登機前5分鐘遭攔下，和家人被關進小黑屋審訊七天。他被強迫恢復中國國籍、限制「十年內不得出境」，多年來在日本累積的近19億日圓（約1189萬美元）資產瞬間停擺。

BBC報導，湖南一名25歲男子李明（化名）稱，自己6月在馬來西亞旅遊時接到派出所電話，被要求返回中國，否則將被列為「詐騙犯」。返國後，他發現自己被列為「涉詐高危分子」，不但無法出境，連港澳也去不了。他為了維權，打過市長熱線，還花了人民幣6000元（約891美元）找律師，至今仍未得到一個說法。

26歲的皮皮曾在香港反送中運動期間接受媒體採訪，2023年中國恢復對外通關後，他嘗試申辦護照卻遭拒，但部門迄今不受理。皮皮表示，出入境人員曾直接告訴他「就是因為香港的事情」，但始終未提供書面文件，讓他無法申請行政復議。

👉中國出入境新規 普通人也怕自由沒了

👉中國出入境新規頻現「可能」一詞 宛如1張隱形網？

律師這樣說

隨著中國邊境新規將上路，律師提醒，海外華人首先要釐清自己的法律身分，即使已在美國居住、持有綠卡數十年，法律上仍屬中國公民，進入中國後仍受中國法律管轄；一旦涉及法律、經濟或其他糾紛，可能面臨出境受限等問題。

移民律師郝琦指出，持美國綠卡但尚未入籍者仍是中國公民，美國政府能提供的領事協助相對有限。她建議符合入籍資格、且長期在美生活的華人，可以認真評估是否盡早申請入美國籍。

對於仍須往返中國的華人，法律專家則提醒，返中前應先了解自身是否涉及司法案件、債務、出入境違規或其他可能導致限制出境的情況；若涉及具體法律問題，宜事先尋求專業法律意見，而非等到出境時才處理。

👉律師：若符合資格 盡早申請入籍

精華 FAQ

  • 新規共19條，重點在健全出境安全風險防範、明確申請要求、完善限制出入境措施，以及規範出入境仲介服務，並把審查重心從查證件延伸到查出境動機。

  • 因為規定多次使用「可能」等彈性字眼，執法空間很大。海外華人擔心一旦返中遇到財務、法律或敏感背景問題，就可能被限制出境，影響返美或返日。

  • 律師提醒，持綠卡但未入籍者法律上仍可能被視為中國公民，進入中國後仍受中國法律管轄。若符合資格，應評估盡早入籍，並在返中前先確認是否有案件、債務或違規風險。

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