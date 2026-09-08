我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

整理包／布蘭特油價為何還沒破100美元？4原因與1警訊一次看

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美伊衝突升級，布蘭特原油仍未突破每桶100美元。圖為俄羅斯籍油輪Khrizopr...
美伊衝突升級，布蘭特原油仍未突破每桶100美元。圖為俄羅斯籍油輪Khrizopraz。（路透）

美伊衝突最近升級，布蘭特原油期貨價本月節節上漲，但受到四大因素壓抑，至今未能突破每桶100美元。不過，市場已浮現一個油價可能進一步衝高的警訊。

一、荷莫茲海峽航運未全斷

Rystad Energy首席經濟學家Claudio Galimberti表示，8月30日戰火再起前一周，每日約有800萬至900萬桶原油通過荷莫茲海峽，是前一周的兩倍。雖然此後運量降至每日不到200萬桶，但每日移動平均運量仍達400萬至500萬桶。依此推算，布蘭特原油的合理價格約為每桶95美元。

二、波灣產油國有替代方案

波灣產油國把部分原油運至荷莫茲海峽以外海域，再進行船對船轉運。另有部分原油改從其他港口出口，例如埃及西迪克里爾港8月出口量增至每日213.9萬桶，是6月的兩倍以上。

三、非OPEC國家供應增加

波斯灣以外的供應也在增加。美國、加拿大與蓋亞那等非OPEC產油國，今年預計共增產每日140萬桶。

俄羅斯煉油廠遭烏克蘭攻擊受損，原油加工量下降，使更多原油轉供出口，俄國7月和8月每日出口約550萬桶，比2月增加23%。

四、中國需求驟降

全球石化產品與運輸燃料的需求持續受到壓抑。Rystad估計，第三季需求流失達每日350萬桶，雖低於第2季的450萬桶，規模仍然可觀。中國占減少數量的半數以上，因交通工具加速電動化及煤化工產業擴張。

中國海運原油進口量在7月與8月降至每日700萬桶，遠低於2月的逾1100萬桶。此外，中國石油庫存達約11.7億桶，短期內沒必要進場搶油。

五、油價有上漲壓力

雖然布蘭特原油期貨低於每桶100美元，但阿曼原油期貨周一已報104.54美元，杜拜原油現貨也報105.10美元。11月裝船貨的杜拜與阿曼原油，每桶也較市場基準價高出19至20美元，顯示中東實體原油供應緊張。

摩根士丹利預估，第四季布蘭特原油均價將達每桶100美元。高盛的2026年12月基準預測為85美元，但若中東船舶遇襲增加、航運中斷惡化，油價可能衝上120美元；如果中東原油出口恢復正常，則可能回落至80美元。

精華 FAQ

  • 主要因荷莫茲海峽航運尚未全面中斷，且波灣產油國有替代出口安排，非OPEC供應也在增加，同時中國需求疲弱、庫存偏高，削弱了油價衝高力道。

  • 衝突前該海峽每日約有800萬至900萬桶原油通過，之後降至不足200萬桶，但移動平均仍有400萬至500萬桶，顯示並未全斷，因此布蘭特合理價位約95美元。

  • 警訊是中東實體原油價格已明顯高於基準，阿曼與杜拜油價都逾104美元，顯示供應吃緊；若船舶遇襲或航運中斷惡化，油價恐衝上120美元。

油價 荷莫茲海峽

上一則

Dior高訂精湛工藝 與雕塑跨界對話

下一則

9月8日星座運勢 獅子桃花運旺 天蠍水瓶整體佳

延伸閱讀

高盛上看油價120美元 少買四成的中國將繼續發揮穩定作用

高盛上看油價120美元 少買四成的中國將繼續發揮穩定作用
美伊油輪互轟 伊朗在荷莫茲再設禁區 布蘭特逼近97美元

美伊油輪互轟 伊朗在荷莫茲再設禁區 布蘭特逼近97美元
戰火推油 關稅催銅 兩大原物料齊漲 銅價改寫歷史新高

戰火推油 關稅催銅 兩大原物料齊漲 銅價改寫歷史新高
整理包／荷莫茲海峽通了沒？美伊打了半年 全球已產生6大影響

整理包／荷莫茲海峽通了沒？美伊打了半年 全球已產生6大影響

熱門新聞

郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
搜狐網指出，4生肖女性隨著歲月累積，女人味與個人魅力也會更加明顯。（圖／AI生成）

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

2026-09-05 02:16
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。(取材自微博)

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

2026-09-05 20:00
乘客登機時，空服員會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。（示意圖/AI生成）

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

2026-08-31 19:35

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌