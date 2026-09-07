3星座用情至深 分手後也很難真正放下

有3個星座對待感情格外真摯，不僅願意付出時間與心力，也容易把共同回憶珍藏多年。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Irwin Wang）

有些人面對感情較為灑脫，即使一段關係結束，也能很快整理心情、重新出發；但有些人一旦真正動心，便會將對方放進未來規畫，即使最後未能相守，仍很難徹底忘記過去。根據《搜狐》報導指出，以下3個星座對待感情格外真摯，不僅願意付出時間與心力，也容易把共同回憶珍藏多年。

獅子座：放下驕傲 用行動寵愛對方

獅子座看似強勢又愛面子，平時不願輕易低頭，也習慣在關係中掌握主導權。然而，當他們真正愛上一個人，反而願意收起強硬的一面，主動包容、退讓，甚至將對方的需求擺在自己之前。

獅子座未必經常把甜言蜜語掛在嘴邊，卻會透過實際行動表達愛意。只要戀人遇到問題，他們往往第一時間出面處理，並展現「有我在」的可靠態度。對獅子而言，愛情不只是一時的浪漫，更包含責任與承諾；即使生活逐漸回歸柴米油鹽，也不容易因外界誘惑而改變心意。

不過，獅子座的付出也需要被看見。若長期得不到肯定，或一再被忽略尊嚴，他們即使仍然深愛，也可能選擇體面離開。只是離開不代表忘記，那段曾讓他們放下驕傲的感情，往往會在心中停留很久。

天蠍座：一旦認定便難以抽離

天蠍座不會輕易對人敞開內心，但只要確認自己的感情，便可能毫無保留地投入。他們追求深刻且專一的關係，認定一個人後，不只想陪伴對方度過當下，更會自然地將彼此放入長遠的未來。

正因為愛得太深，天蠍座也最難從失去中抽離。關係結束後，他們表面上可能保持冷靜，甚至刻意裝作毫不在意，私底下卻會反覆回想曾經的相處細節。孤單或脆弱時，過去的快樂與溫暖更容易重新湧上心頭，讓他們遲遲無法真正放下。

天蠍座在愛情中也容易因害怕失去而變得敏感、討好，甚至逐漸失去原本的自我。對他們而言，深情固然珍貴，但仍需保留自己的界線；若一段感情只能依靠單方面退讓維持，再深的愛也可能成為負擔。

巨蟹座：認真經營 珍惜細微溫暖

巨蟹座對感情謹慎而認真，不會只追求短暫刺激，更在意相處中的安全感與生活細節。愛上一個人後，他們會用溫柔、陪伴與照顧經營關係，留意戀人的情緒變化，也願意在對方需要時提供安慰。

巨蟹座很容易被細微的善意打動，可能是一場雨中的雨傘、一句疲憊時的關心，或是寒冷天氣裡遞來的一條圍巾。這些看似平凡的瞬間，對他們而言卻是愛情最真實的模樣。一旦認定對方，巨蟹往往不求立即回報，只希望能讓彼此的生活多一點溫暖。

不過，巨蟹座天性敏感，容易把情緒藏在心裡，也可能為了維持關係而一再委屈自己。即使感情已經結束，他們仍會保留美好回憶，偶爾想起曾經的付出。學會接受離別、停止替不適合的人找理由，才能把同樣的真心留給真正懂得珍惜自己的人。