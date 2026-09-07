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咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法

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咖啡渣可以做成堆肥，但應該以20%比例和其他土或堆肥混合使用。咖啡渣示意圖，與本...
咖啡渣可以做成堆肥，但應該以20%比例和其他土或堆肥混合使用。咖啡渣示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Pew Nguyen）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：咖啡渣別直接厚鋪土表，否則易結塊阻礙排水。
  • 重點二：新鮮咖啡渣酸度與咖啡因高，過量反傷植物根系。
  • 重點三：最佳用法是混入堆肥，約占20%並搭配富碳材料。

喝完咖啡，剩下的咖啡渣有許多妙用，其中一項用途就是加入花園土壤當作天然堆肥，因為咖啡渣含有對土壤有益的氮，能讓植物長得更好；但要注意不是直接把大量咖啡渣倒土壤上就可以，過高的咖啡因和酸度反而會傷害植物，最佳做法是將咖啡渣依比例和其他土、堆肥混合使用，為土壤提供氮，讓植物能真正吸收養分。

House Digest報導，將咖啡渣做成堆肥時，絕對不要像鋪覆蓋物一樣堆在土壤表面，如果堆太厚，咖啡渣會結塊，形成不透水的緻密層，植物根部很快就會缺水，大量咖啡渣可能阻礙植物生長，而新鮮咖啡渣更不建議使用，因為酸度與咖啡因含量過高，就像是讓植物攝取過量咖啡因。

別急著放棄，咖啡渣其實很有用，只是要用對方法，咖啡渣就像土壤的調味料，應該少量撒在上面，或耙子耙進土裡，而不是直接把咖啡渣倒在植物周圍，雖然需要多花點工夫處理，但效果絕對值得。

想要真正獲得咖啡渣的效益，應該混進土或堆肥中，堆肥中加入20%的咖啡渣，並搭配乾燥樹葉、稻草等富含碳的物質，以平衡成分，讓咖啡渣作為綠色材料，提供植物需要的氮，完成的堆肥能為土壤中的關鍵微生物提供養分，根據研究顯示，咖啡渣還可能有助某些真菌性疾病，屬於額外效益。

咖啡渣也可以少量加入覆蓋物使用，只要和樹皮等其他覆蓋材料混合，植物就能慢慢吸收咖啡渣內的養分；或是在藍莓、杜鵑花等喜歡酸性土壤的植物周圍，撒上一層薄薄的咖啡渣。雖然咖啡渣本身為酸性，但用過的咖啡渣pH值接近中性，所以不能完全依賴咖啡渣降低土壤酸鹼值。最後一項關鍵是沖泡過咖啡渣要等乾燥後再使用，而不是選擇剛沖泡完、還有大量水分的咖啡渣。只要妥善利用，咖啡渣有助改善土壤結構，也能為有益微生物提供養分，但正確利用，才能真正發揮效果。

精華 FAQ

  • 因為咖啡渣堆太厚容易結塊，形成不透水的緻密層，讓土壤排水與通氣變差，植物根部很快缺水，反而抑制生長。

  • 建議把咖啡渣控制在堆肥總量約20%，並搭配乾燥樹葉、稻草等富含碳的材料平衡比例，讓它作為綠色材料提供氮。

  • 用過且乾燥後的咖啡渣較適合少量撒用或混入覆蓋物，也可少量施在藍莓、杜鵑花等喜酸植物周圍，但不能指望它大幅改變土壤酸鹼值。

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