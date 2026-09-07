9家航空豪華經濟艙值得搭 長榮入選、榜首是它
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旅行時搭飛機的舒適度對很多人來說很重要，特別是長途飛行時。雖然經濟艙一樣能把旅客帶到目的地，但有限的腿部空間、擁擠的座椅和其他乘客的干擾，都可能讓旅程變得難熬。想要有更舒適的搭機體驗但又不想花錢坐商務艙，豪華經濟艙（premium economy）是解方之一，讓人不用忍受經濟艙的擁擠，但也不用支付昂貴的商務艙票價，同時享有更寬敞的座椅和腿部空間，甚至還有更美味的餐點和更多禮遇，每日郵報（Daily Mail）報導列出值得購買豪華經濟艙的航空公司，下次長途旅行時不妨列入考慮。
1. 阿聯酋航空
阿聯酋航空最近在「2026飛行之選」獎（Flying Choice Awards 2026）中榮獲最受歡迎豪華經濟艙殊榮，原因顯而易見，阿聯酋在2022年推出豪華經濟艙，在部分機型可選擇這個艙等，乘客可以舒適地陷進有柔軟抱枕的奢華米色真皮座椅中，選擇是否升起腿部靠墊或六向可調式頭枕；若需要空間工作，座椅還配有可折疊的木紋桌，可以橫跨腿部。
2. 新加坡航空
新加坡航空在飛行之選獎的豪華經濟艙排名中榮獲第二名，他們承諾為乘客提供寬敞舒適的機艙，舒適和便利是他們的首要任務，其豪華經濟艙有腿托和腳踏，乘客可以向後靠並放鬆，甚至可以小睡片刻。
在餐點方面，乘客的用餐體驗也獲提升，主菜搭配季節性開胃菜、麵包、點心、起司和餅乾，還有香檳、酒和其他飲料可選擇。
3. 紐西蘭航空
紐西蘭航空的豪華經濟艙在飛行之選獎中獲第三名。機艙有寬敞的真皮座椅，乘客可以舒適地乘坐，每個座位都有機上娛樂，菜單提供免費餐點和飲品。
乘客擁有更寬敞的空間，機票票價包含兩件托運行李和兩件隨身行李。長途航班或飛往珀斯和夏威夷的航班會提供過夜包。
4. 維珍航空
維珍航空在「2025全球航空公司大獎」（ World Airline Awards 2025）中榮獲全球最佳豪華經濟艙航空公司獎項。這間專注於長途跨洋航線的航空公司在所有機型都提供高級座椅，乘客登機後都能享有一杯免費香檳，作為開啟快樂旅程的開始。
時尚的皮革座椅帶來舒適的旅程體驗，乘客還可獲得「高級過夜包」及其他貼心配件。
5. 北歐航空
「康泰納仕旅行家」（ Conde Nast Traveller）曾將北歐航空評為值得體驗豪華經濟艙的航空公司之一。往返亞洲和北美的班機座椅更寬敞、腿部空間更大，在瑞典、挪威或丹麥間往來的班機座椅則和經濟艙相同。
長途班機提供三道菜的餐點，也有飲料和點心。座椅空間較大，採2-3-3的格局，可向後調整角度。機上娛樂方面，乘客享有12吋高畫質螢幕和多個插座。
6. 智利南美航空
「康泰納仕旅行家」也特別介紹了智利南美航空的豪華經濟艙，座椅符合人體工學，配有可調式頭枕，並盡可能空出中間座位，以提供更寬敞舒適的乘坐空間，乘客還有專門的安全空間可以放隨身行李。
搭乘國際航班的旅客可以在聖地牙哥、波哥大、瓜魯由斯、埃塞薩和邁阿密國際機場使用智利南美航空的貴賓休息室。
7. 日本航空
日航的豪華經濟艙提供豪華搭機體驗，提供乘客「世界級的座椅」，比過去的座椅有更顯著提升，寬大的隔板確保乘客隱私，電動腿托則帶來更多舒適感。座椅可向後靠，但不會讓後座乘客感到困擾，機上娛樂則有16吋螢幕可享受。
8. 長榮航空
長榮航空在波音777-300ER和部分波音787-9客機上提供豪華經濟艙。豪華經濟艙使用商務艙座椅，精心打造舒適體驗，從更寬敞的座椅到更豐富的設施，力求乘客感到舒適。
座椅配有側邊隱私隔板和內建閱讀燈，還有15.6吋螢幕和多功能娛樂系統控制器。
9. 英國航空
英國航空的豪華經濟艙為乘客提供寬敞安靜的飛行體驗。座位位於獨立、較小的機艙內，座位間距較寬，腿部空間更多。
機票包含免費酒吧服務和兩份餐點，還可使用配備降噪耳機的個人娛樂系統。乘客可享有優先登機和更多免費行李額度，還可獲得由回收塑膠瓶製成的過夜包。
文章重點是推薦豪華經濟艙，認為它能在價格與舒適度之間取得平衡，提供比經濟艙更寬敞的座位、更多腿部空間與更好的餐飲服務。 文中點名9家航空公司，包括阿聯酋航空、新加坡航空、紐西蘭航空、維珍航空、北歐航空、智利南美航空、日本航空、長榮航空與英國航空。 長榮航空在波音777-300ER和部分787-9提供豪華經濟艙，使用商務艙座椅，並配有側邊隱私隔板、內建閱讀燈、15.6吋螢幕與多功能控制器。
精華 FAQ
文章重點是推薦豪華經濟艙，認為它能在價格與舒適度之間取得平衡，提供比經濟艙更寬敞的座位、更多腿部空間與更好的餐飲服務。
文中點名9家航空公司，包括阿聯酋航空、新加坡航空、紐西蘭航空、維珍航空、北歐航空、智利南美航空、日本航空、長榮航空與英國航空。
長榮航空在波音777-300ER和部分787-9提供豪華經濟艙，使用商務艙座椅，並配有側邊隱私隔板、內建閱讀燈、15.6吋螢幕與多功能控制器。
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