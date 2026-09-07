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在美華人分享「史詩級省錢術」 好市多烤雞吃3天、他賣二手車倒賺

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網友分享在美國生活的存錢妙招，他以50美元購入二手腳踏車，大學4年間騎車通勤、買...
網友分享在美國生活的存錢妙招，他以50美元購入二手腳踏車，大學4年間騎車通勤、買菜，畢業後再轉售30美元。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jean Fourche ）

AI摘要

文章摘要整理：

美國生活成本高漲，海外華人在社群分享剪髮、自煮、二手回收與好市多烤雞多餐化等省錢法，也反思省小錢卻付出更大代價的案例。

美國生活成本居高不下，如何節省日常開支成為不少海外華人的必修課。一名小紅書網友「犯睏菠夢包」近日以「你在美國有什麼史詩級節儉行為」為題發文，吸引逾千則留言。從自行剪髮、攜帶午餐，到撿二手家具及把一隻好市多(Costco)烤雞變出3天料理，網友紛紛公開自己的省錢妙招，也有人分享因過度節儉反而付出更高代價的經驗。

「犯睏菠夢包」透露，自己若不急著使用某項商品，且中國售價明顯較便宜，便會統一在當地購買後寄到美國。其他人則從食衣住行著手，包括自己剪頭髮、維修馬桶、在家準備午餐、減少購買衣物及避免光顧需要支付小費的餐廳；還有人將超市塑膠袋留作垃圾袋，或把夾鏈袋清洗後重複使用，以節省生活用品開銷。

最受歡迎的方法之一，是將好市多烤雞「物盡其用」。有網友表示，買回家的第一天先吃雞腿與雞翅，第二天將雞胸肉做成手撕雞或口水雞，第三天再用剩餘骨架熬湯，加入白菜及麵條，讓一隻烤雞延伸成多餐。另有網友以50美元購入二手腳踏車，大學4年間騎車通勤、買菜，畢業後再轉售30美元；還有人花1800美元買車，開了5年後以2000美元售出，被笑稱是最能反映通膨的案例。

二手家具也成為熱門話題。不少留學生及新移民會在畢業季、搬家季前往社區或路邊尋找被丟棄的桌椅，清潔消毒後自用，甚至放到Facebook Marketplace轉售。另有人分享較誇張的做法，例如捨不得住旅館，花8美元到網咖過夜；為省下20美元運費，搭公車前往賣場取紙箱，卻因久候不到車，最後仍花20美元搭車返家，形成「省了個寂寞」的反效果。

部分留言則讓人看見過度節儉的代價。一名網友回憶，20多年前初到美國時，因速食店汽水可以免費續杯而大量飲用，後來牙齒出問題，治療費反而高達上萬美元。至於一張電影票連看數場、拿取公共場所用品或使用後再退貨等方式，也涉及規則、誠信甚至法律疑慮，不應視為省錢技巧。

多數網友認為，真正有效的節儉應以減少浪費、善用二手物品及自行料理為主，若為了少花小錢犧牲健康、安全或信用，最後付出的成本可能更高。

精華 FAQ

  • 文章整理多位在美華人分享的節儉方式，包括自己剪頭髮、帶午餐、少買衣物、重複使用袋子，以及利用二手家具、二手車和好市多烤雞延伸多餐。

  • 網友先在第1天吃雞腿和雞翅，第2天把雞胸肉做成手撕雞或口水雞，第3天再把剩餘骨架熬湯，加入白菜和麵條，讓1隻烤雞吃成多餐。

  • 文章指出，省錢應以減少浪費、善用二手物品和自行料理為主；若為了省小錢犧牲健康、安全、信用，甚至碰到規則或法律問題，最後成本往往更高。

好市多 小紅書 Costco

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