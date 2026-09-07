藏起來就看不見？床底「不該收納」的9項物品

床墊示意圖。（圖／123RF）

床底空間常被視為收納不足時的最佳隱藏區，但卻未必適合存放所有物品。美國居家清潔公司Hubbard’s Maid Service老闆Nicole Kent指出，床底容易累積灰塵與碎屑，有些物品還可能帶來清潔、安全或衛生問題，以下9項物品最好避免長期放床底。

電線、電池

Southern Living報導，首先不宜放在床底的是各類電線。Kent表示，清潔人員使用吸塵器清理床底時，手機充電線等電線可能被捲入吸塵器並遭滾刷損壞，建議整理後收進抽屜。

電池也不適合放在床底，尤其是鋰電池。Kent指出，電池隨時間可能劣化，甚至發生起火等情況，因此床底並非理想的存放位置。

真皮衣物、鞋子

真皮衣物與配件同樣應避免直接放在床底。若沒有使用密封容器或適當收納設備，皮革長時間暴露可能逐漸乾燥，也容易沾染灰塵。

鞋子則可能帶來兩項問題。Kent表示，帶鞋帶的鞋子可能像電線一樣被吸塵器捲入，而穿過的鞋子也可能殘留異味，因此不建議放在睡眠區域附近。

備用寢具、重要文件

多餘的寢具、枕頭及衣物，也不宜直接堆放在床底，因為這些物品容易吸附並累積大量灰塵。若家中空間有限，必須利用床底收納，建議至少先放入密封容器。

重要文件與具有紀念價值的照片也應避免直接放在床底。Kent指出，紙張最好不要放在接近地面的地方，一旦家中發生淹水或漏水，即使水量不大，也可能使床底的文件受潮損壞，而照片裸露存放也容易沾滿灰塵。

玩具、行李箱

兒童玩具同樣容易在床底累積灰塵與塵蟎，尤其是絨毛玩具，建議改放置於架子或收納箱中。

許多人習慣把行李箱塞進床底，但Kent認為這也不是最佳選擇。行李箱可能將旅途中沾染的灰塵、髒污甚至床蝨帶回家中，而床底空間也可用於收納其他需要較多保護的物品。

食物

至於食物，更不應存放在床底。除了可能被遺忘而過期，也容易吸引昆蟲前來，無論是否容易腐壞，都應存放在廚房或其他適當位置。

Kent最後表示，最理想的床底收納方式其實是「什麼都不放」。她指出，床底是容易累積灰塵與碎屑的地方，保持空曠不僅方便定期清潔，若家中使用可進入床底的掃地機器人，也能讓清潔工作更加容易。