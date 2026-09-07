我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挑對菊花品種 為秋季庭院增色

孩子幾歲能獨自出門？5歲童走去池塘 母遭起訴

藏起來就看不見？床底「不該收納」的9項物品

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
床墊示意圖。（圖／123RF）
床墊示意圖。（圖／123RF）

床底空間常被視為收納不足時的最佳隱藏區，但卻未必適合存放所有物品。美國居家清潔公司Hubbard’s Maid Service老闆Nicole Kent指出，床底容易累積灰塵與碎屑，有些物品還可能帶來清潔、安全或衛生問題，以下9項物品最好避免長期放床底。

電線、電池

Southern Living報導，首先不宜放在床底的是各類電線。Kent表示，清潔人員使用吸塵器清理床底時，手機充電線等電線可能被捲入吸塵器並遭滾刷損壞，建議整理後收進抽屜。

電池也不適合放在床底，尤其是鋰電池。Kent指出，電池隨時間可能劣化，甚至發生起火等情況，因此床底並非理想的存放位置。

真皮衣物、鞋子

真皮衣物與配件同樣應避免直接放在床底。若沒有使用密封容器或適當收納設備，皮革長時間暴露可能逐漸乾燥，也容易沾染灰塵。

鞋子則可能帶來兩項問題。Kent表示，帶鞋帶的鞋子可能像電線一樣被吸塵器捲入，而穿過的鞋子也可能殘留異味，因此不建議放在睡眠區域附近。

備用寢具、重要文件

多餘的寢具、枕頭及衣物，也不宜直接堆放在床底，因為這些物品容易吸附並累積大量灰塵。若家中空間有限，必須利用床底收納，建議至少先放入密封容器。

重要文件與具有紀念價值的照片也應避免直接放在床底。Kent指出，紙張最好不要放在接近地面的地方，一旦家中發生淹水或漏水，即使水量不大，也可能使床底的文件受潮損壞，而照片裸露存放也容易沾滿灰塵。

玩具、行李箱

兒童玩具同樣容易在床底累積灰塵與塵蟎，尤其是絨毛玩具，建議改放置於架子或收納箱中。

許多人習慣把行李箱塞進床底，但Kent認為這也不是最佳選擇。行李箱可能將旅途中沾染的灰塵、髒污甚至床蝨帶回家中，而床底空間也可用於收納其他需要較多保護的物品。

食物

至於食物，更不應存放在床底。除了可能被遺忘而過期，也容易吸引昆蟲前來，無論是否容易腐壞，都應存放在廚房或其他適當位置。

Kent最後表示，最理想的床底收納方式其實是「什麼都不放」。她指出，床底是容易累積灰塵與碎屑的地方，保持空曠不僅方便定期清潔，若家中使用可進入床底的掃地機器人，也能讓清潔工作更加容易。

精華 FAQ

  • 床底清潔時常用吸塵器，電線如手機充電線容易被捲入滾刷而受損，整理後放進抽屜會更安全，也能避免清掃時發生拉扯或損壞。

  • 真皮衣物、備用寢具、重要文件、照片與玩具都很容易受灰塵、塵蟎或潮氣影響；若發生漏水、淹水，紙張與皮革也更容易受損。

  • 食物、使用過的鞋子與行李箱都不建議放床底，因為容易忘記過期、吸引昆蟲，鞋子可能有異味，行李箱還可能帶回髒污或床蝨。

上一則

機場安檢人員揭「12大過海關地雷」 口袋放一物恐被搜身

下一則

懶人包／川普2.0兒童福利給不停 減稅、兒童帳戶、托育補助一次看

延伸閱讀

家裡打掃完2天又亂...她羨慕「樣品屋家庭」 網曝4招維持整潔

家裡打掃完2天又亂...她羨慕「樣品屋家庭」 網曝4招維持整潔
「車庫長螞蟻」怎麼辦？9招驅蟻簡單又有效

「車庫長螞蟻」怎麼辦？9招驅蟻簡單又有效
6個使用習慣 恐讓冰箱提早罷工

6個使用習慣 恐讓冰箱提早罷工
脖子痠、頻打噴嚏竟是枕頭惹的禍 出現這些警訊代表該丟了

脖子痠、頻打噴嚏竟是枕頭惹的禍 出現這些警訊代表該丟了

熱門新聞

郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
搜狐網指出，4生肖女性隨著歲月累積，女人味與個人魅力也會更加明顯。（圖／AI生成）

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

2026-09-05 02:16
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
乘客登機時，空服員會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。（示意圖/AI生成）

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

2026-08-31 19:35
劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。(取材自微博)

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

2026-09-05 20:00

超人氣

更多 >
同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
退休金達百萬？專家：別告訴任何人 原因...

退休金達百萬？專家：別告訴任何人 原因...
波音767邁阿密機場落地衝出跑道起火 至少5死

波音767邁阿密機場落地衝出跑道起火 至少5死