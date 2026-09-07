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懶人包／川普2.0兒童福利給不停 減稅、兒童帳戶、托育補助一次看

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白宮正擬方案，將動用聯邦資金補助已婚的全職父母，給每個孩子每年9000元。（路透...
白宮正擬方案，將動用聯邦資金補助已婚的全職父母，給每個孩子每年9000元。（路透）

川普重返白宮後，陸續推出或推動多項與兒童及家庭有關的政策。紐約時報報導，川普政府正在計畫允許已婚夫婦其中全職在家照顧孩子的一方領取兒童照護補助，每個孩子每年9000元。除此之外，從提高兒童稅收抵免、設立兒童投資帳戶，到改革托育補助與支持生育等，都凸顯川普政府鼓勵生育的企圖心。

兒童稅收抵免提高

川普2025年簽署的「大又美法」（One Big Beautiful Bill Act）將原本臨時提高的兒童稅收抵免制度永久化，並把2025年每名符合資格兒童的最高抵免額提高至2200元，之後將依通膨調整。

其中，額外子女抵稅（Additional Child Tax Credit）最高可退還1700元。也就是說，符合資格的家庭若有兩名孩子，最高抵免額理論上可達4400元，但實際金額仍取決於家庭收入、稅負及是否符合可退還部分的資格。

狀態：已實施

兒童投資帳戶

2025年至2028年出生、符合資格的美國兒童，可由政府提供一次性1000元種子資金，存入專門的兒童投資帳戶（Trump Account）。

在孩子未滿18歲前，家庭成員（父母、祖父母、其他親屬）可以繼續存錢，合計每年最高可提撥5000元；雇主也可替員工子女提撥，最高2500元，但須計入上述5000元總額中。

這筆帳戶資金在孩子18歲前，須投資於共同基金或指數股票型基金(ETF)，孩子成年後可自由提領。

狀態：已上路

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收養家庭稅額抵免

2026年，每名符合條件的收養兒童，最高抵免額為17670元，其中最多5120美元可退還，對低、中收入收養家庭來說是一大利多。

換句話說，即使家庭沒有足夠的聯邦所得稅負，也可能取得部分現金性利益。

狀態：已實施

托育政策改革

川普政府2026年推動托育改革，重點是降低家庭托育負擔、擴大托育服務選擇，並提高家長對托育方式的自主權。

相關措施包括讓州政府恢復使用家長可自行選擇托育機構的優惠券制度，並放寬對不同類型托育機構的限制；同時改革聯邦托育補助支付方式，要求部分州依實際出席情況支付托育費用。

白宮強調，改革希望擴大托育供給，讓居家照顧孩子的父母獲得更多支持。

狀態：推動中

支持生育

川普政府也把降低家庭生育成本、支持母親及鼓勵生育納入家庭政策。

相關措施包括鼓勵雇主提供生育及不孕症治療福利、推動生育照護政策，以及提供孕婦、新手媽媽和家庭所需的聯邦資訊與資源。白宮2026年推出的家庭政策，也把降低家庭成本、改善生育照護及支持母親列為重點。

狀態：推動中

居家照顧補助

白宮近期研議調整托育補助制度，讓部分符合收入條件的已婚家庭，即使由其中一方全職留在家中照顧孩子，也可能取得托育相關補助。

根據草案，全職在家照顧孩子的父母將受益於此一補貼，每個孩子每年將因此得到約9000元補貼。預料此舉可能改變聯邦兒童保育經費的分配模式。

狀態：研議中

👉推廣傳統家庭觀念 已婚全職父母 每個孩子每年擬9000元

其他：福利之外的保護網

除了提供現金和稅務優惠外，川普政府也在網路世界為兒童架起保護網。2025年川普簽署「刪除非合意親密影像法案（TAKE IT DOWN Act）」法案，針對未經當事人同意散布私密影像、以深偽技術生成的色情內容定義為犯罪行為。

如果兒童或青少年的私密照片、影片，或是AI生成的深偽影像未經同意在網路上遭散布，社群媒體、通訊、遊戲等平台在收到有效的刪除要求後，必須在48小時內移除影像及已知的相同副本；家長也可代孩子提出移除要求。

👉迷網的一代／美國兒童該不該禁用社群媒體？

精華 FAQ

  • 最核心的是提高並永久化兒童稅收抵免，2025年每名符合資格兒童最高可抵免2200元，另有最高1700元的可退還額度，讓有子女家庭可直接受惠。

  • 符合資格的新生兒可獲政府一次性1000元種子資金，之後家庭每年可再存款；收養家庭則在2026年可享每名兒童最高17670元抵免，部分金額可退還。

  • 白宮正研議讓在家照顧孩子的父母也能領托育補助，估每童約9000元；同時推動托育改革、支持生育福利，並以TAKE IT DOWN Act打擊未經同意散布私密影像。

川普 紐約時報 白宮

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