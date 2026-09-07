教室設「放屁角落」喬州36歲女老師創意暴紅 網讚好貼心

喬治亞州亞特蘭大一名小學二年級教師，為避免學生在課堂上因「放屁」互相嘲笑、打斷教學，特別在教室角落設置「放屁角；示意圖。（圖／123RF）

喬治亞州亞特蘭大 一名小學二年級教師，為避免學生在課堂上因「放屁」互相嘲笑、打斷教學，特別在教室角落設置「放屁角」，讓學生腸胃不適時不用舉手，可自行前往排氣，再噴灑空氣清新劑後返回座位。這項特殊安排曝光後引發網友熱議，支持者認為能減少尷尬並維持課堂秩序，也有人質疑小學生恐怕仍會拿此事取笑同學。

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綜合媒體報導，36歲教師坎迪·悉尼-布朗寧（Candy Sydney-Browning）表示，過去學生在課堂上放屁，經常引起全班騷動，甚至有人互相指責，或演變成比賽，看誰發出的聲音最大。有些學生為避免尷尬，會舉手要求上廁所，但往返過程容易錯過課程，也會打亂教學進度。

因此，坎迪在教室後方劃出一個專屬角落，掛上印有「狂風區」（Gusty Winds Area）的黃色標誌，並以「Gas Station」命名，利用「Gas」同時具有氣體及放屁的含義。角落裡還準備多種空氣清新劑。

根據她訂下的規定，學生有生理需求時不必舉手徵求同意，可以直接走到該處處理，之後噴灑清新劑，再返回座位繼續上課。坎迪說：「學生不會錯過任何教學內容，這是一個雙贏的局面。」

她表示，新制度實施後，學生逐漸習慣這種安排，不但沒有因此互相嘲笑，「放屁角」反而成為班級日常的一部分。新學期開始後，甚至有學生主動詢問教室裡是否仍保留這個「加油站」。

相關教室布置影片在網上曝光後，網友意見不一。有支持者認為很貼心，透過將正常生理需求正常化，可以降低學生因放屁而產生的尷尬，不讓其成為嘲笑同學的理由。也有網友認為，小學生仍可能把這件事當成玩笑，擔心前往「放屁角」的學生反而會被取綽號。

另有網友質疑，教室本身就可能存在各種氣味，單靠設置角落未必能有效控制。儘管如此，這項做法仍受到部分關注，影片走紅後，一家空氣清新劑品牌更主動聯繫坎迪，提供兩年的清新劑贊助。