「蜘蛛人：重生日」連六周稱霸 全球票房衝破24億元

「蜘蛛人：重生日」成為本世紀第2部連續六周蟬聯票房冠軍的電影。(美聯社)

「蜘蛛人 ：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)成為本世紀第2部連續六周蟬聯票房冠軍的電影。

美聯社報導，自7月底以來，這部索尼 (Sony )超級英雄電影以罕見的統治力稱霸影院。上一部長時間霸占票房的是2022年「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)。

湯姆霍蘭德(Tom Holland)主演的第4部蜘蛛人獨立電影「重生日」票房收入1800萬元。索尼預測，該片在為期4天的假日周末將進帳2330萬元，全球票房已達24億元。

環球影業(Universal Pictures)的「奧德賽」(The Odyssey)如同在蜘蛛人系列電影的大部分時間裡一樣，繼續位居第2。「威利狼大戰阿卡米公司」(Coyote vs. Acme)第3。

克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)的史詩鉅作「奧德賽」周末在國內拿下1300萬元，全球累計票房達到16.3億元。其中超過10億元來自海外市場，讓「奧德賽」成為自2009年「阿凡達」(Avatar)以來首部海外票房突破10億元的電影。

「蜘蛛人：重生日」及「奧德賽」這2部票房大片幫助好萊塢迎來疫情前以來最輝煌的暑期檔。根據Rentrak統計，截至8月31日，全美本土票房累計達46億元，較2025年同期成長26.1%，僅略低於2013年創下的暑期檔票房紀錄。

Rentrak6日預測，包括勞動節周末在內，今年夏季電影票房將達到47.59億元，略高於2013年夏季的47.58億元。不過，今年的夏季持續130天，而2013年只有123天。

但由於通貨膨脹與票價上漲等因素，好萊塢今年的夏季票房並沒有達到歷史最佳水準。觀影人次仍然遠低於疫情前。但對於一個在疫情、勞資糾紛及串流媒體擴張的衝擊下，一直難以打造一個票房大賣的夏季檔期的電影產業來說，這仍然是一次明顯反彈。