懶人包／武大女教授靠談戀愛火箭式升遷？那些「學術妲己」們是誰

武漢大學爆發「學術妲己」事件，化學與分子科學學院教授曾夢琪（左）被指控在攻讀博士期間，與已婚博士導師付磊（右）發展不正當關係。（取材自微博）

武漢大學近日爆發「學術妲己」事件，該校化學與分子科學學院教授曾夢琪，遭兩名自稱校內教授女兒的姊妹以86頁PDF實名舉報，指控曾夢琪在攻讀博士期間，與已婚博士導師、如今的安徽大學副校長付磊發展不正當關係，時間長達近十年。

86頁的PDF舉報進一步指控曾夢琪靠兩人關係快速升遷，涉及侵占學生科研成果、學術不端、科研經費使用不當及干預人事招生等問題。武漢大學9月3日晚間證實，校紀委早在8月19日就已收到舉報並正式受理、啟動調查。隨著事件在網路爆發，輿論焦點也從女教授的私生活，延伸至師生權力關係、學術資源分配，以及付磊本人應負的責任。

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86頁PDF血淚控訴

這起事件的特殊之處，在於舉報人是當事人付磊的兩名女兒，姊姊20歲、妹妹15歲。兩人公開一份長達86頁的舉報材料，實名指控曾夢琪介入父母婚姻，並將家庭破裂與一連串學術、職務爭議聯繫在一起。

舉報材料稱，曾夢琪2013年至2018年在武漢大學攻讀博士，導師正是付磊；從2016年前後開始，兩人被指發展出超越師生關係的感情。付家姊妹稱，父親後來離家，母親獨自負擔房貸及撫養兩名女兒，直到2025年，姊姊追到校方領導會議現場，才促成父親簽下每月5000元人民幣的撫養協議。

姊妹在舉報材料中提出八項訴求，包括撤銷曾夢琪教師資格、博士學位及人才稱號、追回相關待遇、啟動科研經費專項審計，以及徹查學術不端等。

86頁PDF的舉報在9月3日登上微博熱搜，引發全網關注，武漢大學火速發布通報，稱舉報人早在8月19日就已向學校紀委提交舉報材料，學校紀委已正式受理、啟動調查。

事件男主角付磊被起底目前在安徽大學任職副校長，安徽大學9月4日回應稱已經關注到此事，正在調查。

偷情實錄：柯南、灰原哀當情侶頭像

付家姊妹指控，曾夢琪在讀博士期間已有男友，卻在明知導師付磊已婚且有家庭情況下主動接近，包括十年前向還在念小學的姊姊打聽家庭內部信息，在社交帳號上設置和父親的情侶圖像宣示主權，還利用學校的公款為自己辦生日宴等。

舉報內容指出，曾夢琪與付磊兩人長期以動漫「名偵探柯南」裡的角色「柯南」與「灰原哀」等作為情侶頭像；曾夢琪還被指利用實驗室及學校相關職務，留下兩人合照或曖昧內容。 武漢大學教授曾夢琪被指控從2016年就主動接近已婚導師付磊，兩人還用動漫「名偵探柯南」裡的角色作為情侶頭像。（取材自微博）

舉報內容稱，兩人為避免留下紀錄，後來使用閱後即焚通訊軟體，甚至透過電子郵件草稿箱傳遞訊息，更違規改造實驗室搭建「房中房」成兩人幽會的私人空間。

付家姊妹控訴，曾夢琪曾多次介入父親與母親的婚姻，在外出公務接待場合，曾夢琪甚至以「夫人」身分出席，「面對多年線上線下緋聞，她一邊假意澄清，一邊死死糾纏父親，哪怕她結婚後反而更進一步，毫不避諱」，最終導致她們家庭關係破裂。

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火箭式升遷引爆權色上位爭議

比起婚外情，真正讓學術界關注的，是舉報材料對曾夢琪「火箭式升遷」的質疑。

資料顯示，曾夢琪2013年進入武漢大學攻讀博士，2018年博士畢業並留校發展。短短兩年後，曾夢琪升任副教授，並在隔年已29歲的年紀破格升任正教授、博士生導師，並入選中組部青年拔尖人才。

付家姊妹在舉報PDF中指控，曾夢琪的博士學位論文、中部青年拔尖人才等國家級榮譽的申報書，全部都由父親代寫。曾夢琪還長期利用導師私情特權，侵占同門學生的科研成果，把團隊成果歸集到自己名下，靠壓榨學生快速堆砌學術履歷，實現職稱、頭銜跨越式晉升。

除此之外，舉報內容還揭露曾夢琪違規挪用科研經費、截留學生勞務費、違規公款吃喝、公務消費亂象。

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那些學術紂王與妲己

「學術妲己」是近年中國網路輿論出現的貶義標籤，通常指被質疑透過與掌握學術資源的導師或學者建立特殊私人關係，取得論文署名、科研項目、職稱或工作機會的女性。與「學術妲己」相對的，是被稱為「學術紂王」的掌權者，也就是被指利用導師、職稱或科研資源分配權力進行利益輸送的人。

這些標籤近年屢屢出現在高校師生關係爭議中。2023年，華南理工大學一名蘇姓女博士被指與導師顧某存在不當關係，並透過導師取得多篇SCI論文，其中包括「Nature」共同第一作者論文，後又取得四川大學教職。答辯現場評委的一句「顧老師會安排你去高校工作」也引發爭議。事件曝光後，華南理工大學及四川大學均曾介入調查，華南理工大學後證實顧某已調離。

2025年，「湖南文理學院副教授事件」同樣涉及師生關係。副教授林某遭妻子舉報與本科生羅某存在不當關係，指羅某在本科期間曾獲林某協助發表多篇SCI論文，兩人還有多次開房紀錄。事件曝光後，校方對林某展開停職調查。