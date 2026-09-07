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iPhone相機內建超實用「1功能」　網驚：白用好幾年

TVBS新聞網／攝影：蘇憶歡｜責任編輯：編輯組
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一名民眾在台北一家蘋果專賣店展示新款iPhone 17系列手機，攝於2025年9...
一名民眾在台北一家蘋果專賣店展示新款iPhone 17系列手機，攝於2025年9月19日。（路透）

蘋果（Apple）手機不斷推陳出新，各種功能也持續增加，但最近就有網友發現，相機內建一項「暫停」功能竟沒什麼人發現，但實際上卻超好用。其實這在iOS 18時就已經推出，用戶只需在錄影時按下「暫停」鍵，之後再點擊便能從原本片段接續錄製，無需事後剪輯片段，相當方便。

iPhone錄影「暫停」功能 影片自動整合免剪接

最近一名網友於Threads上發文提到，iPhone相機在錄影時畫面旁會顯示「暫停」按鈕，只要按下即可暫停錄影，等到需要時再按下繼續，這樣所有片段就能自動整合，無需後續剪接，提升拍攝效率。

不少人看到後紛紛回應，「知道有暫停鍵，但完全不曉得可以自動銜接影片，這個功能超實用的」、「唯一缺點是容易習慣性按結束，最後還是會需要剪接」、「用蘋果這麼多年，現在才知道，太慚愧了」、「這幾年都白用了」。

iOS 18更新後就加入 錄影時也可直接拍照

其實有其他網友提到，這項功能是在2024年iOS 18更新時就加入，因此許多長期用戶才沒有特別注意。除此之外，在錄影時其實也能直接拍照，只要按下右側「白色按鈕」即可，無需中斷錄影切換相機、也不用暫停，拍照，非常方便。

iPhone相機內建超實用「1功能」　網驚：白用好幾年

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