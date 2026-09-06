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巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

TVBS新聞網／編譯：沈惟中
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「股神」巴菲特長年建議投資人採取簡單的投資策略，不必花大量時間挑選個股，反而可直...
「股神」巴菲特長年建議投資人採取簡單的投資策略，不必花大量時間挑選個股，反而可直接買進史坦普500指數基金。（美聯社）

「股神」巴菲特長年建議投資人採取簡單的投資策略，不必花大量時間挑選個股，反而可直接買進史坦普500指數基金。「Motley Fool」以Vanguard史坦普500ETF（VOO）為例計算，指出若每月投入約100美元，持續投資該檔ETF，假設年均報酬率10%，30年後投資帳戶可累積約22.6萬美元。

巴菲特：買史坦普500就好

巴菲特雖然會研究並重新評估自己持有的少數企業，但他給多數投資人的建議其實更加簡單。2013年，他在波克夏海瑟威致股東年度信中提到，自己過世後留給妻子的資金，將配置10%短期美國國債及90%「非常低成本的史坦普500指數基金」。至於偏好的史坦普500指數基金，巴菲特則表示建議選擇Vanguard。

每月投入100美元 30年累積22.6萬美元

報導指出，過去100年來，史坦普500指數平均年報酬率約10%。以此作為試算基準，若投資人每月投入100美元至Vanguard史坦普500ETF（VOO），持續30年，帳戶最終約可增至22.6萬美元。

這段期間投資人實際投入的本金只有3.6萬美元，其餘大部分來自投資成長與複利效果。報導也指出，投資史坦普500代表一次買進許多大型、穩定且獲利能力強的美國企業，投資人不必花時間判斷個股或進場時機。

VOO低成本 把巴菲特策略化為1檔ETF

Vanguard史坦普500ETF的另一項特色是持有成本低，費用率僅0.03%。報導認為，長期投資不必過於複雜，即使只採取單一ETF策略，對許多投資人而言也可能已經足夠。只要能承受市場波動並持續持有，歷史數據顯示，史坦普500長期投資仍具累積財富的效果。

巴菲特推薦「簡單投資法」！每月投入3千元　30年滾出7百萬

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