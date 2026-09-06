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最佳加油時機？很多人做錯 油箱燈亮才加油「傷車、幫浦」

TVBS新聞網／記者：蘇憶歡
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加油站加油示意圖。（圖：AI生成）
加油站加油示意圖。（圖：AI生成）

你也有過這樣的經驗嗎？開車、騎車到一半才發現油箱燈突然亮了，卻因為趕時間想說撐一下、晚點再加油，其實這舉動相當「傷車」。台灣中油先前就曾提醒，長時間讓車子處於低油量狀態，可能增加汽油幫浦耗損，也可能讓沉積物進入油路，增加車子故障風險。那到底什麼時候加油是最佳時機？中油也給出答案。

油燈亮才加油恐傷幫浦 低油量也可能讓油路堵塞

不少駕駛都習慣等到汽機車油箱警示燈亮起，才開始找加油站加油，或是想說再開一小段路、撐一下。不過中油指出，汽油幫浦運作時需要靠汽油協助散熱，如果油量長時間維持在過低狀態，可能增加幫浦過熱與耗損的風險，進而縮短使用壽命。

另外，油箱底部可能累積一些沉積物，當油量過低時，這些雜質較容易被幫浦吸入油路，可能導致堵塞或讓引擎運轉不順，一旦零件因此出問題，後續維修反而可能得花更多錢。

中油也提醒，如果處在氣候相對潮濕的地方，油箱長時間處於低油量狀態，裡面的空氣可能因為溫度變化產生凝結水氣，增加油箱內部腐蝕或油品受影響的可能。因此中油建議，駕駛應該在油箱油量還有一定程度時就趕緊去加油，最好就是「油錶剩下約1/4」時就去加油，避免長時間處於低油量狀態。

另外，中油指出，一般車輛在油箱警示燈亮起後，通常還會保有一定的剩餘油量，有些車款可能還能行駛約50至60公里，但實際距離仍會受到車型、油箱容量、油耗、路況、駕駛方式影響。

很多人做錯！油箱燈亮才加油「傷車、幫浦」　中油揭最佳加油時機

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