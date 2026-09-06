「睡得愈醜醒來愈美」 美國社群掀起隔夜保養大作戰

夜幕低垂，睡前準備不再只是塗抹化妝水與乳液，一場荒謬又精緻的變美儀式正在鏡頭前展開。美國最近吹起一股名為「Morning Shed」（晨間蛻變）的隔夜保養熱潮，核心理念主打「睡得愈醜，醒來愈美」。網紅們睡前開起裝備展覽，無熱捲髮棒繞過頭頂，緊接著敷上厚厚面膜、貼上護唇貼，最後再用瘦臉帶把全臉死死包覆。

看似誇張的睡姿，在網路世界卻吸引無數網友瘋狂跟風。美國網紅瑪德直接在鏡頭前示範配戴裝備，表示這就像繞在頭上運作，自己這樣睡一整晚，成果真的超值得。對於追求無瑕、防皺與滑嫩肌膚的人來說，這類程序早已融入日常生活。美容師洛芙表示，大眾熱衷購物與追求完美，市面上也源源不絕推出宣稱能讓歲月倒流的新產品，精準打中這種心理。

名媛影帝親自實測 4300萬觀看暴紅密碼

這股變美熱潮更延燒到好萊塢與名流圈。名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）旗下品牌推出面部雕塑瘦臉帶，連奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）也在社群媒體上親自試用，笑稱已經覺得自己年輕了10歲。擁有36萬粉絲的美妝網紅瑪德，過去經常分享戰勝痘痘、重拾自信的過程，其中一支晨間蛻變影片觀看次數甚至衝破4350萬人次，將熱度推向頂峰。

這類「全副武裝」的睡法到底有沒有效？瑪德提到，先用頭髮、敷面膜，接著擦上染唇液，最後戴上瘦臉帶把全臉拉緊包好，簡直就是帶著妝睡覺，但屬於好的那種；面對記者詢問，她個人認為確實有效，只不過市面上的產品選擇實在太多。

連續一個月極端實測 網紅警惕「審美焦慮」陷阱

鋪天蓋地的精緻宣傳背後，雜音也隨之浮現。內容創作者漢密爾頓決定進行極端測試，連續一個月每天照單全收執行這套晨間蛻變流程，卻發現事情開始走樣。漢密爾頓表示，擦染唇液簡直在逼人連醒來都要維持完美狀態，完全沒有必要，何況外面如果貼了嘴唇膠帶，染唇液根本毫無作用。

漢密爾頓認為社群上的內容已然變質，影片不再只是單純分享保養技巧，而是轉化成沉重的審美焦慮。她提到，當內容充斥著「必須這樣做才會漂亮」、「必須這樣吃」的口號時，很容易讓人掉進不健康生活的陷阱。如今她選擇回歸理性，只保留眼膜與睡帽，其餘極端保養配備全部丟棄。

犧牲睡眠恐適得其反 專家呼籲回歸個人化保養

面對這股網路熱潮，專業醫師與美容專家紛紛站出來發聲提醒。皮膚科醫師卡林頓表示，想要獲得量身打造的保養效果，最好的方式是求助皮膚科醫師，讓專業團隊評估個人膚質，再共同討論最適當的保養建議。盲目把各種產品往臉上堆疊，未必能換來理想膚況。

美容師洛芙提到，睡眠本身就是所有人都能享受的第一名美容療程，如果為了執行這套晨間蛻變保養而犧牲睡眠時間，絕對應該優先選擇睡覺。網路流行趨勢參考即可，與其盲目跟風，選擇最適合自己膚質與生活節奏的保養管道，才是維持美麗的上策。

隔夜保養風潮席捲美國社群 標榜「睡得越醜，醒來越美」

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