韓連鎖咖啡A Twosome Place進軍美國 價格比星巴克還貴

韓流魅力持續席捲全球，如今連韓國咖啡文化也準備大舉進軍美國。在南韓擁有超過1750家門市的連鎖咖啡品牌「A Twosome Place」宣布，將在美國維吉尼亞州開設全美首店。不靠低價搶客，價格甚至預計高於當地星巴克。

韓國開1750家 10月正式插旗美國

綜合外媒報導，途尚咖啡（A Twosome Place）將在維吉尼亞州亞歷山卓老城區（Old Town Alexandria）的King Street開設美國第一家門市，預計10月中旬正式開幕。

途尚咖啡於2002年在首爾新村開出第一間門市，發展近25年後，目前在南韓已有超過1750家分店，是當地大型連鎖咖啡及甜點品牌之一。

▲ 照片來源：instagram＠atwosomeplace_official（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

然而，這其實不是 A Twosome Place第一次走出韓國。品牌在2011年就曾進軍中國市場，一度擁有超過40家門市，不過最終於2022年退出中國。如今相隔4年，途尚咖啡再次大舉挑戰海外市場，而且直接選擇競爭激烈的美國，執行長文榮柱（Moon Young-ju）表示，美國將成為途尚咖啡全球擴張的第一個舞台，亞歷山卓首店開幕則代表品牌全球布局「新篇章」的開始。

Twosome Place的選址策略也相當值得注意。品牌沒有把美國首店開在韓裔人口密集的傳統韓國城，而是選擇鄰近華盛頓特區、觀光及商業活動活躍的亞歷山卓老城區，鎖定華府高消費客群，未來也不排除開放加盟。

不走平價路線 準備進攻美國「高端咖啡市場」

Twosome Place進入競爭激烈的美國咖啡市場，並不打算靠低價與星巴克等大型連鎖品牌正面廝殺。

根據韓國「首爾經濟日報」報導，途尚咖啡準備進攻美國「高端咖啡市場」。考量美國當地原物料及人工成本，在美國販售的產品，預計會比韓國售價高出約10%至20%，飲品定價甚至將高於美國星巴克。

公司認為，美國雖然咖啡品牌林立，但相較美國常見以奶油、起司為主、口味較濃郁甜膩的蛋糕，以鮮奶油、慕斯及新鮮水果製作、口感較輕盈的韓式蛋糕，有機會成為進軍美國市場的差異化武器。其中包括招牌「草莓巧克力鮮奶油蛋糕」，這款蛋糕在韓國一年銷量超過300萬個，公司更稱它是韓國唯一完成商標註冊的蛋糕。

除了甜點，途尚咖啡也準備把一系列帶有韓國特色的飲品及餐點搬到美國。

官方公布的美國限定或韓式風格飲品包括400次咖啡（Dalgona Cream Top）、黑芝麻拿鐵（Black Sesame Latte）、以韓國傳統炒穀物粉製成的韓式五穀冰沙（Misugaru Frappe）等。

餐點則包括加入韓式烤肉及雞蛋的「K-Toast」、韓式炸雞帕尼尼（K-Chicken Panini），以及以韓式拌飯為概念製作的「Bibimbowl」。

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韓系連鎖咖啡廳進駐美國，能否成功融入當地飲食文化，引發民眾關注與好奇。

韓國連鎖咖啡 A Twosome Place進軍美國 價格比星巴克還貴

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