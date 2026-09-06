我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

常見飯店房卡使用習慣 可能造成安全隱憂

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

吃藥半年仍胃食道逆流？ 醫揭「睡覺缺氧」元凶 小心致中風、失智

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，胃食道逆流卻怎麼也好不了，除了檢視飲食與腸胃問題，也應注意睡眠呼吸中止...
醫師提醒，胃食道逆流卻怎麼也好不了，除了檢視飲食與腸胃問題，也應注意睡眠呼吸中止症的可能性。(圖／123RF)

一名長期茹素者，平時飲食清淡，也不喝咖啡等刺激性飲料，卻飽受嚴重胃食道逆流困擾，服用胃藥長達半年仍未見改善。就醫發現咽喉結構狹窄，進一步接受睡眠檢查，才確診罹患睡眠呼吸中止症。

台灣台中慈濟醫院耳鼻喉部主任孫傳鴻表示，若胃食道逆流反覆發作，尤其合併打呼、睡不好、白天精神不濟等症狀，背後可能藏著「阻塞型睡眠呼吸中止症」（OSA）。患者夜間反覆呼吸道阻塞，不僅會加劇胃食道逆流，長期睡眠中斷與間歇性缺氧，也與認知功能下降及失智風險增加有關。

孫傳鴻指出，臨床上不少患者長期有喉嚨卡卡、聲音沙啞、慢性咳嗽、胸口灼熱等症狀，即使吃胃藥仍反覆發作。若找不出飲食與腸胃問題，應注意睡眠呼吸中止症的可能性，因為睡眠呼吸中止症患者平躺入睡後，上呼吸道可能反覆塌陷、阻塞，身體為了把空氣吸進肺部，胸廓必須更用力擴張，造成胸腔內負壓變化，可能增加胃內容物逆流至食道的機會。

孫傳鴻提醒，睡眠呼吸中止症帶來的影響不只有「打呼」。患者睡眠時因反覆呼吸停止、血氧下降及醒來，可能造成睡眠碎片化，影響深層睡眠與大腦正常修復。近年多項研究發現，睡眠呼吸中止症與認知功能障礙及失智症風險增加存在關聯，不過目前研究主要顯示「相關性」，仍不能簡化為罹患睡眠呼吸中止症就一定會失智。

目前除醫療院所進行的睡眠多項生理檢查（PSG）外，部分患者也可經醫療專業評估使用居家睡眠檢測。孫傳鴻建議，有肥胖、高血壓、心血管疾病，或家人觀察到睡覺時出現明顯打呼、呼吸暫停者，要及早找出夜間缺氧原因，才有機會阻斷從睡眠、胃食道逆流到全身健康的連鎖影響。

精華 FAQ

  • 因為問題可能不只在胃，而是夜間上呼吸道反覆阻塞造成的睡眠呼吸中止症。平躺後胸腔負壓改變，反而更容易讓胃內容物逆流，上胃藥效果也可能有限。

  • 患者會因反覆呼吸停止、血氧下降與頻繁醒來而睡眠碎片化，影響大腦修復。研究顯示它與認知功能下降及失智風險增加相關，但目前仍屬相關性，非必然因果。

  • 若胃逆流反覆發作，且同時有打呼、睡不好、白天精神差、喉嚨卡卡或呼吸暫停等情況，應盡快接受睡眠檢查。肥胖、高血壓與心血管疾病者也屬高風險族群。

中風

上一則

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

下一則

9月6日星座運勢 雙子EQ頗高 巨蟹被愛包圍

延伸閱讀

睡眠呼吸中止症 40歲男每小時停45次 靠切舌根改善

睡眠呼吸中止症 40歲男每小時停45次 靠切舌根改善
胃食道逆流別輕忽 45歲竹科工程師吐血 一查竟罹食道癌

胃食道逆流別輕忽 45歲竹科工程師吐血 一查竟罹食道癌
隱形胃酸殺手「喉咽反流」傷喉無聲息 腸胃肝膽醫師卓思庭醫師解析LPR關鍵對策

隱形胃酸殺手「喉咽反流」傷喉無聲息 腸胃肝膽醫師卓思庭醫師解析LPR關鍵對策
深夜吃泡麵又躺床 30歲男胃酸逆流被叫醒 醫師揭消夜3原則

深夜吃泡麵又躺床 30歲男胃酸逆流被叫醒 醫師揭消夜3原則

熱門新聞

郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
乘客登機時，空服員會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。（示意圖/AI生成）

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

2026-08-31 19:35
劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。(取材自微博)

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

2026-09-05 20:00
搜狐網指出，4生肖女性隨著歲月累積，女人味與個人魅力也會更加明顯。（圖／AI生成）

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

2026-09-05 02:16

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座