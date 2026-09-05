NFL球迷專屬 百威推出限量版「啤酒罐套」共有27隊

百威淡啤（Bud Light）推出全新「Can-O-Flage」保冷啤酒罐套。（路透）

美國啤酒品牌百威淡啤（Bud Light）為迎接2026年NFL 美式足球球季，推出全新「Can-O-Flage」保冷啤酒罐套，讓球迷只要把一般百威淡啤啤酒罐套上，就能瞬間變成支持球隊的限量版造型。目前共有27支NFL球隊設計可選，售價39.99美元，成為球迷在比賽日展現支持的新收藏品。

「Can-O-Flage」是一款隔熱保冷套，設計相當直觀，直接套在一般飲料罐外側，就能以特定NFL球隊的顏色及隊徽包覆原本的飲料罐。也就是說，即使手上沒有買到特定球隊的限量版百威淡啤，只要使用這款罐套，一般啤酒罐也能變身為費城老鷹、布法羅比爾或舊金山49人等球隊的專屬造型。

這款罐套可搭配多數12盎司（約355毫升）鋁罐及標準瓶裝飲料使用，因此不僅限於單一罐裝百威淡啤。產品售價39.99美元，限21歲以上消費者購買，目前可透過Fanatics旗下通路，包括Fanatics.com及NFLShop.com取得。

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此次「Can-O-Flage」共推出27支NFL球隊的設計，包括亞利桑納紅雀、亞特蘭大獵鷹、巴爾的摩烏鴉、布法羅比爾、卡羅來納黑豹、辛辛那提孟加拉虎、克里夫蘭布朗、丹佛野馬、底特律雄獅、休士頓德州人、印第安納波利斯小馬、傑克遜維爾美洲虎、堪薩斯城酋長、洛杉磯閃電、洛杉磯公羊、邁阿密海豚、新英格蘭愛國者、紐奧良聖徒、紐約巨人、紐約噴射機、費城老鷹、匹茲堡鋼人、舊金山49人、西雅圖海鷹、坦帕灣海盜、田納西泰坦及華盛頓指揮官。

不過，芝加哥熊、達拉斯牛仔、綠灣包裝工、拉斯維加斯突襲者及明尼蘇達維京人5支球隊並未出現在此次系列中。報導指出，這些球隊與莫森康勝（Molson Coors）有啤酒合作關係，因此沒有加入百威淡啤此次的球隊設計。

對喜歡收藏NFL球隊周邊商品的球迷而言，「Can-O-Flage」最大的特色，在於不必特別尋找某支球隊的限量版啤酒罐，只要手上有一般百威淡啤即可使用。27款設計目前以39.99美元價格透過Fanatics相關通路販售，不過各球隊款式的庫存及供貨情況可能有所不同。