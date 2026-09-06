專屬郵輪優惠價便宜百元 退休族6個旅遊省錢招數

退休族想利用有限預算享受最棒假期，掌握各種長者優惠就能兼顧荷包與旅遊品質。旅遊示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 退休族可善用年齡優勢，爭取國家公園與飯店折扣。

退休族可善用年齡優勢，爭取國家公園與飯店折扣。 重點二： 郵輪常在出發前30到60天釋出長者最後一刻優惠。

郵輪常在出發前30到60天釋出長者最後一刻優惠。 重點三：主動詢問餐廳、景點與加油折扣，累積可觀旅費節省。

根據美國旅遊協會（US Travel Association）的資料，從2025年8月至今，從機票、飯店到加油與餐廳等旅遊開銷已經增加8%，如果退休 族想要旅行，又希望能省錢，不妨善用自身的時間彈性與內行經驗，為自己爭取優惠，獲得郵輪 、飯店與景點的大幅折扣。MoneyLion報導介紹退休人士可採用的6項精明旅遊策略，讓退休族可以真正享受旅行的樂趣，同時退休帳戶也不會大失血。

1. 探索國家公園

國家公園管理局（National Park Service）為62歲以上長者提供兩種優惠方案，分別是80元的「長者終身通行證」（Senior Lifetime Pass）或20元的「長者年票」（Senior Annual Pass）。可以在提供長者通行證的聯邦機構，現場辦理將年票升級為終身通行證。

憑通行證可以免費開車進入全美超過1000個國家公園和聯邦休憩景點，如果是需要每人收取入場費的公園，一張通行證可以包含持證人與最多三位其他成人，16歲以下兒童與少年則免費入場。露營、導覽行程、游泳與其他活動通常也有額外折扣，不論喜歡健行、釣魚、划船、或是單純坐在觀景台欣賞美景，國家公園通行證都能很快回本。

2. 把握郵輪最後一刻優惠

根據郵輪預訂網站iCruise，多數主流郵輪會在出發前30到60天釋出長者優惠價，皇家加勒比（Royal Caribbean）、嘉年華（Carnival）和挪威郵輪（Norwegian）通常會為55歲以上旅客提供最後一刻優惠套裝行程，每人可節省約100元，而且通常包含艙房升級與長者專屬岸上觀光行程，若行程安排較彈性，善用優惠能讓假期預算發揮更大效益。

3. 聰明用餐

餐廳不會自動提供長者優惠，所以需要主動詢問。從當地小店到IHOP和Denny's等連鎖餐廳，多數店家都會為55歲以上的顧客提供5%至15%的折扣；AARP會員不論年齡，也能在熱門餐廳和零售店獲得折扣。

如果隨著年齡增長、代謝變慢而食量減少，可以和旅伴分享食物，既省錢又避免剩菜；如果屬於活動量和食量較大的人，長者專用菜單和折扣都能讓開銷維持在合理範圍內。

4. 預訂提供長者優惠的飯店

許多飯店都有提供長者優惠，所以預訂前務必多比較。例如，萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）飯店對62歲以上賓客提供長者優惠，優惠期限至2026年12月14日，貝斯特韋斯特（Best Western）則為55歲以上賓客提供折扣，而希爾頓（Hilton）的長者房價適用65歲以上旅客，最高可獲得比「最優可用房價」低6%的折扣。但長者優惠不一定是最划算的選擇，務必查閱旅遊平台並跨網站進行比價，確保自己獲得最低價。

5. 公路旅行時降低汽油費用

燃料費累積很快，長途旅行更是如此，可以透過Upside或GasBuddy等油價搜尋應用程式，找到價格較便宜的加油站，並賺取現金回饋。出發前先規劃好路線，避免來回折返，並集中安排活動地點，以減少開車距離。

根據ExtremeTerrain.com的最新調查，每10位駕駛就有4位（43%）會比較不同加油站的油價，而且確實能省錢，駕駛透過各種省油策略，平均每個月約能省下28元；若乘以一周的自駕旅行，便能省下可觀的金額。

6. 別忽略能省的小錢

博物館、電影院、動物園與其他觀光景點，通常會提供長者數元折扣，這些看似微小的折扣，也能聚沙成塔，每一景點省下的每一元，可以花在更豐盛的餐點、更舒服的飯店，或是存起來當下次旅遊的資金。