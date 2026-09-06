我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

井柏然、劉雯「結婚了」再衝熱搜 交往6年超甜 網曝早就低調領證

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

專屬郵輪優惠價便宜百元 退休族6個旅遊省錢招數

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
退休族想利用有限預算享受最棒假期，掌握各種長者優惠就能兼顧荷包與旅遊品質。旅遊示...
退休族想利用有限預算享受最棒假期，掌握各種長者優惠就能兼顧荷包與旅遊品質。旅遊示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：退休族可善用年齡優勢，爭取國家公園與飯店折扣。
  • 重點二：郵輪常在出發前30到60天釋出長者最後一刻優惠。
  • 重點三：主動詢問餐廳、景點與加油折扣，累積可觀旅費節省。

根據美國旅遊協會（US Travel Association）的資料，從2025年8月至今，從機票、飯店到加油與餐廳等旅遊開銷已經增加8%，如果退休族想要旅行，又希望能省錢，不妨善用自身的時間彈性與內行經驗，為自己爭取優惠，獲得郵輪、飯店與景點的大幅折扣。MoneyLion報導介紹退休人士可採用的6項精明旅遊策略，讓退休族可以真正享受旅行的樂趣，同時退休帳戶也不會大失血。

1. 探索國家公園

國家公園管理局（National Park Service）為62歲以上長者提供兩種優惠方案，分別是80元的「長者終身通行證」（Senior Lifetime Pass）或20元的「長者年票」（Senior Annual Pass）。可以在提供長者通行證的聯邦機構，現場辦理將年票升級為終身通行證。

憑通行證可以免費開車進入全美超過1000個國家公園和聯邦休憩景點，如果是需要每人收取入場費的公園，一張通行證可以包含持證人與最多三位其他成人，16歲以下兒童與少年則免費入場。露營、導覽行程、游泳與其他活動通常也有額外折扣，不論喜歡健行、釣魚、划船、或是單純坐在觀景台欣賞美景，國家公園通行證都能很快回本。

2. 把握郵輪最後一刻優惠

根據郵輪預訂網站iCruise，多數主流郵輪會在出發前30到60天釋出長者優惠價，皇家加勒比（Royal Caribbean）、嘉年華（Carnival）和挪威郵輪（Norwegian）通常會為55歲以上旅客提供最後一刻優惠套裝行程，每人可節省約100元，而且通常包含艙房升級與長者專屬岸上觀光行程，若行程安排較彈性，善用優惠能讓假期預算發揮更大效益。

3. 聰明用餐

餐廳不會自動提供長者優惠，所以需要主動詢問。從當地小店到IHOP和Denny's等連鎖餐廳，多數店家都會為55歲以上的顧客提供5%至15%的折扣；AARP會員不論年齡，也能在熱門餐廳和零售店獲得折扣。

如果隨著年齡增長、代謝變慢而食量減少，可以和旅伴分享食物，既省錢又避免剩菜；如果屬於活動量和食量較大的人，長者專用菜單和折扣都能讓開銷維持在合理範圍內。

4. 預訂提供長者優惠的飯店

許多飯店都有提供長者優惠，所以預訂前務必多比較。例如，萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）飯店對62歲以上賓客提供長者優惠，優惠期限至2026年12月14日，貝斯特韋斯特（Best Western）則為55歲以上賓客提供折扣，而希爾頓（Hilton）的長者房價適用65歲以上旅客，最高可獲得比「最優可用房價」低6%的折扣。但長者優惠不一定是最划算的選擇，務必查閱旅遊平台並跨網站進行比價，確保自己獲得最低價。

5. 公路旅行時降低汽油費用

燃料費累積很快，長途旅行更是如此，可以透過Upside或GasBuddy等油價搜尋應用程式，找到價格較便宜的加油站，並賺取現金回饋。出發前先規劃好路線，避免來回折返，並集中安排活動地點，以減少開車距離。

根據ExtremeTerrain.com的最新調查，每10位駕駛就有4位（43%）會比較不同加油站的油價，而且確實能省錢，駕駛透過各種省油策略，平均每個月約能省下28元；若乘以一周的自駕旅行，便能省下可觀的金額。

6. 別忽略能省的小錢

博物館、電影院、動物園與其他觀光景點，通常會提供長者數元折扣，這些看似微小的折扣，也能聚沙成塔，每一景點省下的每一元，可以花在更豐盛的餐點、更舒服的飯店，或是存起來當下次旅遊的資金。

精華 FAQ

  • 62歲以上可買80元終身通行證或20元年票，能進入超過1000個國家公園與聯邦景點；部分公園還可帶3位成人免費入場，露營與導覽也常有折扣。

  • 多數主流郵輪會在出發前30到60天釋出優惠，像皇家加勒比、嘉年華與挪威郵輪常給55歲以上旅客折扣，約可省100元，還可能含艙房升級與岸上觀光。

  • 因為餐廳、博物館、電影院和動物園等不一定主動告知長者優惠，主動詢問可拿到5%至15%折扣；再加上油價比價與飯店長者房價，整體可大幅降低旅行成本。

退休 郵輪

上一則

「蜘蛛人：重生日」連六周稱霸 全球票房衝破24億元

下一則

「睡得愈醜醒來愈美」 美國社群掀起隔夜保養大作戰

延伸閱讀

護照受損不理會恐影響旅程 只有一例外可過關

護照受損不理會恐影響旅程 只有一例外可過關
旅遊省錢別再用這幾招 專家曝真正關鍵

旅遊省錢別再用這幾招 專家曝真正關鍵
航空公司六大推薦購買的福利 這項即使只飛兩小時也值得買

航空公司六大推薦購買的福利 這項即使只飛兩小時也值得買
奢華郵輪還是可以撿便宜 旅遊作家分享訂房關鍵

奢華郵輪還是可以撿便宜 旅遊作家分享訂房關鍵

熱門新聞

郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
搜狐網指出，4生肖女性隨著歲月累積，女人味與個人魅力也會更加明顯。（圖／AI生成）

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

2026-09-05 02:16
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
乘客登機時，空服員會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。（示意圖/AI生成）

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

2026-08-31 19:35
劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。(取材自微博)

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

2026-09-05 20:00

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕