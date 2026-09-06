家裡打掃完2天又亂...她羨慕「樣品屋家庭」 網曝4招維持整潔

網友分享家中清潔小妙招。客廳示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Liuuu _61）

AI摘要 文章摘要整理： 文章討論有孩子家庭難以維持整潔的困擾，網友分享以減少物品、空出檯面、搭配掃拖機器人與順手清潔等方法，讓家中更接近樣品屋。

家中明明才剛打掃，隔天又出現灰塵、頭髮與細碎垃圾，物品整理不到兩天也恢復凌亂，讓不少家長深感無力。一名小紅書 網友「質感生活筆記」近日發文表示，家中有孩子後幾乎無法長時間維持整潔，若有客人到訪，至少得提前兩天開始清掃，反觀其他同樣有孩子的家庭，屋內卻能保持得像樣品屋，讓她好奇究竟如何做到。

「質感生活筆記」表示，每次拖完地板，隔天仍會發現大量灰塵、毛髮及碎屑，陽台和窗台也容易積灰，檯面則堆滿紙盒、塑膠袋及瓶罐等「感覺之後可能用得到」的物品。她坦言，自己可能不擅長做家事與收納，也懷疑是否必須擁有夠大的房子和足夠多的櫃子，才能將所有雜物藏起來。

留言區一名網友分享房東太太傳授的原則，建議餐桌、櫃子及窗台等所有檯面，最多只留下兩件物品。如此一來，打掃時能一手拿起物品、一手用抹布擦拭，不必逐一搬動大量擺設，清潔所有檯面甚至不到1分鐘。若化妝品等物品較多，也應集中放進能一次拿起的收納盒；如果使用收納盒後仍散落一桌，代表收納並未真正發揮效果。

其他網友則將方法歸納為「少買、常丟、隨用隨收、順手清潔」。3天內用不到的東西盡量放回櫃中，不囤積多餘紙盒與瓶罐，每件物品使用後立即歸位。有人會將小型清潔擦放在鏡子旁，刷牙時順手擦除水漬；奈米海綿放在洗手台下，洗臉後花10秒清潔台盆；拖鞋底也要定期清洗，避免踩到水後將汙漬帶往各處。

不少有孩子的家庭則推薦掃拖機器人，每天自動清潔一次，再搭配每週的深度打掃，減少地板累積毛髮及灰塵。不過，也有人指出，家中是否像樣品屋與坪數、收納空間及家庭成員習慣都有關係，不必追求隨時一塵不染。

留言區普遍認為，維持整潔的關鍵並非一次花數小時大掃除，而是降低物品數量、讓檯面保持空曠，再把清潔拆成每天幾秒鐘就能完成的小動作。