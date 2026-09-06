我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

井柏然、劉雯「結婚了」再衝熱搜 交往6年超甜 網曝早就低調領證

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

家裡打掃完2天又亂...她羨慕「樣品屋家庭」 網曝4招維持整潔

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享家中清潔小妙招。客廳示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@...
網友分享家中清潔小妙招。客廳示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Liuuu _61）

AI摘要

文章摘要整理：

文章討論有孩子家庭難以維持整潔的困擾，網友分享以減少物品、空出檯面、搭配掃拖機器人與順手清潔等方法，讓家中更接近樣品屋。

家中明明才剛打掃，隔天又出現灰塵、頭髮與細碎垃圾，物品整理不到兩天也恢復凌亂，讓不少家長深感無力。一名小紅書網友「質感生活筆記」近日發文表示，家中有孩子後幾乎無法長時間維持整潔，若有客人到訪，至少得提前兩天開始清掃，反觀其他同樣有孩子的家庭，屋內卻能保持得像樣品屋，讓她好奇究竟如何做到。

「質感生活筆記」表示，每次拖完地板，隔天仍會發現大量灰塵、毛髮及碎屑，陽台和窗台也容易積灰，檯面則堆滿紙盒、塑膠袋及瓶罐等「感覺之後可能用得到」的物品。她坦言，自己可能不擅長做家事與收納，也懷疑是否必須擁有夠大的房子和足夠多的櫃子，才能將所有雜物藏起來。

留言區一名網友分享房東太太傳授的原則，建議餐桌、櫃子及窗台等所有檯面，最多只留下兩件物品。如此一來，打掃時能一手拿起物品、一手用抹布擦拭，不必逐一搬動大量擺設，清潔所有檯面甚至不到1分鐘。若化妝品等物品較多，也應集中放進能一次拿起的收納盒；如果使用收納盒後仍散落一桌，代表收納並未真正發揮效果。

其他網友則將方法歸納為「少買、常丟、隨用隨收、順手清潔」。3天內用不到的東西盡量放回櫃中，不囤積多餘紙盒與瓶罐，每件物品使用後立即歸位。有人會將小型清潔擦放在鏡子旁，刷牙時順手擦除水漬；奈米海綿放在洗手台下，洗臉後花10秒清潔台盆；拖鞋底也要定期清洗，避免踩到水後將汙漬帶往各處。

不少有孩子的家庭則推薦掃拖機器人，每天自動清潔一次，再搭配每週的深度打掃，減少地板累積毛髮及灰塵。不過，也有人指出，家中是否像樣品屋與坪數、收納空間及家庭成員習慣都有關係，不必追求隨時一塵不染。

留言區普遍認為，維持整潔的關鍵並非一次花數小時大掃除，而是降低物品數量、讓檯面保持空曠，再把清潔拆成每天幾秒鐘就能完成的小動作。

精華 FAQ

  • 因為家中容易累積灰塵、毛髮、碎屑與各種臨時放置的雜物，若沒有固定收納習慣，物品很快又會回到凌亂狀態。

  • 建議餐桌、櫃子和窗台等檯面最多只留2件物品，方便一手拿起、一手擦拭，清潔時不用逐一搬動擺設，速度會快很多。

  • 大家整理出少買、常丟、隨用隨收、順手清潔4招，並搭配掃拖機器人與每週深度打掃，降低灰塵和毛髮累積。

小紅書

上一則

蘋果進入「特納斯時代」庫克交棒卻不退場

下一則

最佳加油時機？很多人做錯 油箱燈亮才加油「傷車、幫浦」

延伸閱讀

華人曝「家務終極秘訣」 隨手一動作省下大把家事

華人曝「家務終極秘訣」 隨手一動作省下大把家事
叉燒、拉麵比清淡飲食更助長壽？ 醫師揭露百歲人瑞的飲食祕密

叉燒、拉麵比清淡飲食更助長壽？ 醫師揭露百歲人瑞的飲食祕密
下雨後別急著割草、播種 2件事反而該趁機做

下雨後別急著割草、播種 2件事反而該趁機做
香蕉皮就是天然抹布 從銀器到花盆5個清潔妙用

香蕉皮就是天然抹布 從銀器到花盆5個清潔妙用

熱門新聞

郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
搜狐網指出，4生肖女性隨著歲月累積，女人味與個人魅力也會更加明顯。（圖／AI生成）

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

2026-09-05 02:16
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
乘客登機時，空服員會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。（示意圖/AI生成）

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

2026-08-31 19:35
劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。(取材自微博)

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

2026-09-05 20:00

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕