紐約華人曝好市多5款「無限回購」清單：小心1陷阱

有網友近期整理出家中真正吃完、用完還會繼續補貨的5款好市多商品，包括廚房紙巾、希臘優格、橄欖油、原味堅果與冷凍藍莓。好市多示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約網友分享在好市多7年心得，列出5款無限回購商品，同時提醒大份量雖划算，若吃不完或放到過期反而會浪費。

好市多 (Costco )商品種類眾多，加上份量大、價格相對實惠，成為許多美國家庭採買日用品與食材的熱門去處。一名住在紐約的小紅書網友「紐約七哥吃喝玩樂」表示，自己逛好市多已有7年，期間買過不少實用商品，也曾踩過雷，近期整理出家中真正吃完、用完還會繼續補貨的5款商品，包括廚房紙巾、希臘優格、橄欖油、原味堅果與冷凍藍莓 。

「紐約七哥吃喝玩樂」首先推薦Kirkland廚房紙巾，認為紙張厚實、吸水力強，而且不容易破損，無論清潔廚房、擦拭桌面或處理油汙都很方便，一張甚至可依需求撕成較小尺寸。不過，這類紙巾在家中消耗速度也相當快，因此他通常直接購買大包裝囤放，省去頻繁補貨的麻煩。

食材方面，「紐約七哥吃喝玩樂」常買Kirkland無脂原味希臘優格，每份約含15公克蛋白質，質地濃稠、味道帶有微酸，早餐時加入水果或燕麥便能快速完成一餐。大容量初榨橄欖油則可用於炒菜、煎牛排與拌沙拉，適用範圍廣；但因容量達2公升，較適合使用頻率高或家庭成員較多的消費者。

另外兩項常備食品是原味綜合堅果及冷凍藍莓。堅果罐中包含腰果、杏仁、開心果、核桃、榛果與巴西堅果，沒有額外調味，可直接作為零食；冷凍藍莓則能加入優格、果昔或烘焙料理，「紐約七哥吃喝玩樂」認為顆粒較大，放在冰箱中隨取隨用相當方便。不過，留言中有洛杉磯網友表示，當地門市已找不到同款冷凍藍莓，「紐約七哥吃喝玩樂」則回應紐約仍有不少存貨，顯示各地門市供貨可能不同。

針對橄欖油包裝，有網友提醒應優先考慮玻璃瓶產品，「紐約七哥吃喝玩樂」也表示認同；但選購時仍應綜合查看保存方式、容器是否避光、製造與有效日期等資訊，不能只憑包裝材質判斷品質。

「紐約七哥吃喝玩樂」最後提醒，好市多最大的「坑」未必是商品不好，而是一買就是大份量，若吃不完或放到過期，反而造成浪費。因此，真正值得買的商品除了品質實用，也必須符合家庭消耗速度，才算真正省錢。