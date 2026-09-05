我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

紐約華人曝好市多5款「無限回購」清單：小心1陷阱

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
有網友近期整理出家中真正吃完、用完還會繼續補貨的5款好市多商品，包括廚房紙巾、希...
有網友近期整理出家中真正吃完、用完還會繼續補貨的5款好市多商品，包括廚房紙巾、希臘優格、橄欖油、原味堅果與冷凍藍莓。好市多示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約網友分享在好市多7年心得，列出5款無限回購商品，同時提醒大份量雖划算，若吃不完或放到過期反而會浪費。

好市多(Costco)商品種類眾多，加上份量大、價格相對實惠，成為許多美國家庭採買日用品與食材的熱門去處。一名住在紐約的小紅書網友「紐約七哥吃喝玩樂」表示，自己逛好市多已有7年，期間買過不少實用商品，也曾踩過雷，近期整理出家中真正吃完、用完還會繼續補貨的5款商品，包括廚房紙巾、希臘優格、橄欖油、原味堅果與冷凍藍莓

「紐約七哥吃喝玩樂」首先推薦Kirkland廚房紙巾，認為紙張厚實、吸水力強，而且不容易破損，無論清潔廚房、擦拭桌面或處理油汙都很方便，一張甚至可依需求撕成較小尺寸。不過，這類紙巾在家中消耗速度也相當快，因此他通常直接購買大包裝囤放，省去頻繁補貨的麻煩。

食材方面，「紐約七哥吃喝玩樂」常買Kirkland無脂原味希臘優格，每份約含15公克蛋白質，質地濃稠、味道帶有微酸，早餐時加入水果或燕麥便能快速完成一餐。大容量初榨橄欖油則可用於炒菜、煎牛排與拌沙拉，適用範圍廣；但因容量達2公升，較適合使用頻率高或家庭成員較多的消費者。

另外兩項常備食品是原味綜合堅果及冷凍藍莓。堅果罐中包含腰果、杏仁、開心果、核桃、榛果與巴西堅果，沒有額外調味，可直接作為零食；冷凍藍莓則能加入優格、果昔或烘焙料理，「紐約七哥吃喝玩樂」認為顆粒較大，放在冰箱中隨取隨用相當方便。不過，留言中有洛杉磯網友表示，當地門市已找不到同款冷凍藍莓，「紐約七哥吃喝玩樂」則回應紐約仍有不少存貨，顯示各地門市供貨可能不同。

針對橄欖油包裝，有網友提醒應優先考慮玻璃瓶產品，「紐約七哥吃喝玩樂」也表示認同；但選購時仍應綜合查看保存方式、容器是否避光、製造與有效日期等資訊，不能只憑包裝材質判斷品質。

「紐約七哥吃喝玩樂」最後提醒，好市多最大的「坑」未必是商品不好，而是一買就是大份量，若吃不完或放到過期，反而造成浪費。因此，真正值得買的商品除了品質實用，也必須符合家庭消耗速度，才算真正省錢。

精華 FAQ

  • 他認為最值得反覆補貨的是Kirkland廚房紙巾、無脂原味希臘優格、初榨橄欖油、原味綜合堅果與冷凍藍莓，都是家中能快速消耗、實用性高的常備品。

  • 因為紙張厚實、吸水力強，也不容易破，適合清潔廚房、擦桌面或處理油汙，而且可依需求撕成較小尺寸；雖然消耗快，但大包裝更省補貨時間。

  • 真正的陷阱不是商品品質差，而是一次買太大份量，若家庭消耗速度不夠快，可能來不及吃完就過期，最後反而造成浪費，因此要先評估需求再下手。

好市多 華人 藍莓 Costco

上一則

廚房「用不完的醋」別急著丟：3種意想不到的用途

下一則

心臟醫師：運動1小時 也無法抵消久坐10小時危害

延伸閱讀

好市多果乾酸種麵包爆料實在 華人曝「邪惡吃法」

好市多果乾酸種麵包爆料實在 華人曝「邪惡吃法」
好市多「亞洲冷凍美食」大盤點 這9款媲美外賣

好市多「亞洲冷凍美食」大盤點 這9款媲美外賣
超市購物掌握標籤促銷期限 不必過度囤貨

超市購物掌握標籤促銷期限 不必過度囤貨
好市多讓人又愛又恨的秘密 專家揭「黏住會員」2策略

好市多讓人又愛又恨的秘密 專家揭「黏住會員」2策略

熱門新聞

郵輪示意圖。（美聯社）

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

2026-09-03 14:25
景甜（左）微博中也很多與成龍合照。（取材自微博）

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

2026-08-29 03:35
一名日本農家媽媽分享「免出力剖南瓜」方法，不需要用力硬壓，就能讓整顆南瓜俐落分成兩半。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@Alexas Fotos ）

南瓜太硬別再使勁切 農家媽媽教「免出力輕鬆剖」

2026-09-02 21:25
乘客登機時，空服員會順便確認手提行李是否符合航空公司的尺寸與數量規定，並注意是否有可能被列為危險物品的東西。（示意圖/AI生成）

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

2026-08-31 19:35
賓州大學心理學教授、「恆毅力」作者達克沃斯在紐約時報客座評論刊文，揭開成功人士真正共有、卻最容易被忽略的一個習慣。（路透／Alamy）

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

2026-09-03 04:00
搜狐網分享不合群卻智商很高的3個星座。(圖／AI生成)

不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家

2026-08-29 22:51

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底