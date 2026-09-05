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秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

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秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

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有些夏季植物到了秋天依然能生長，例如櫛瓜、番茄等，夏末整理庭院時可先檢查是否有結...
有些夏季植物到了秋天依然能生長，例如櫛瓜、番茄等，夏末整理庭院時可先檢查是否有結果或新生葉子，別直接將植株剷除。番茄示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Katerina Shkribey）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：夏末別急著剷除，番茄與辣椒仍可能持續結果。
  • 重點二：四季豆、小黃瓜、櫛瓜在溫暖下仍可延長採收。
  • 重點三：瑞士甜菜、羽衣甘藍與羅勒也能撐到秋季。

夏天似乎到了尾聲，但對庭院裡的某些植物來說並非如此，番茄可以繼續結果、辣椒持續上色，因此8月底和秋初並非整理庭院的好時機，在拔掉看起來萎靡的植物之前，可以先檢查還有哪些植物還在開花、剛結果、新長葉子或有新生植株。Frugal Gardening報導，整理夏季庭院時，包括番茄、辣椒等8種植物別急著拔除，它們在秋天還可能繼續開花結果生長。

1. 番茄

番茄在真正停止結果前常看起來像是要「退休」了，特別是那些無限生長型的品種，會繼續生長並沿著莖結果，只要天氣維持在合適的暖度且植株健康，新開的花仍能長成番茄，但日照時間縮短和夜晚氣溫較涼會讓成熟過程變慢，因此晚季的番茄比起仲夏時節的番茄需要多點耐心。

記得即時採摘成熟的番茄，摘除受損葉片，定時檢查植株是否有病害或裂果，若霜凍來襲，可在寒冷的天氣到來前摘採成熟的青番茄，讓果實在室內繼續成熟。即便到了9月，一株看起來有點雜亂的番茄仍可能再次結果。

2. 辣椒

辣椒喜歡夏天最熱的天氣後持續的溫暖天氣，已長成的植株可以繼續開花和結果至秋天，但要注意夜間氣溫持續下降的狀況，因為辣椒不耐寒，霜凍會損害植株。當辣椒長到適當大小時，即時顏色不夠成熟就能採摘，因為若把每個辣椒都長時間留在植株上，會影響植株結更多果實的能量；當發出霜凍警報時，應摘採可用的辣椒，而非賭還有更多溫暖的午後到來。

3. 四季豆

當其他夏季作物都有疲態的時候，四季豆能讓收獲籃保持豐收，特別是植株還是枝葉繁茂、花朵盛開的狀態。矮性四季豆（bush beans）的收穫期較短，蔓性四季豆（pole beans）在適宜的條件情況下可以持續生長更長時間。

頻繁摘採很重要，因為留在植株上的成熟豆莢意味著繁殖期的結束，也要檢查葉片背面，因為四季豆非常擅長藏匿在容易忽略的地方。由於四季豆不耐霜凍，因此在嚴冬來臨前務必採收剩餘的作物。

4. 小黃瓜

小黃瓜的藤蔓若還有健康的葉子、適當的水分且花朵繁盛，即使在夏末也能維持一定生產力。但小黃瓜是園藝蔬菜中最不耐寒的品種之一，因此突如其來的寒流會比種植者預想地更快扼殺它們的生長。

應經常採摘小黃瓜，不要讓過大的果實留在藤蔓上。摘除成熟的小黃瓜能讓植株在溫暖的天氣裡更好地結出更多果實。同時要密切注意夜間氣溫，因為小黃瓜藤蔓很少能承受霜凍的侵襲。

5. 櫛瓜

櫛瓜以高產量著稱，健康的植株在夏末仍可能開花，讓種植者在霜凍來臨前能再收獲一波。

櫛瓜果實鮮嫩時即可摘採，記得常常檢查是否有結果，因為隱藏的櫛瓜會以驚人速度長到棒球棒大小。摘除嚴重的病葉，並在土壤乾燥時澆水，特別是在持續溫暖的天氣。一旦霜凍損害了植株，保留就沒有意義了，所以最好提前採收可食用的櫛瓜。

6. 瑞士甜菜

瑞士甜菜是銜接夏季庭院和冷季庭院的最佳橋樑，因為種植者可以摘採葉片，而無需等待一次完整性的收成。和其他暖季蔬菜相比，瑞士甜菜更能適應較冷的天氣，成熟的植株在夏日高溫過後仍能持續供應葉片生長。

先採摘外層葉片，保留較小的中心葉片促進植株繼續生長。定期採摘還能讓植株看起來更像餐桌上的佳餚，而不是像過度生長的科學實驗品。

7. 羽衣甘藍

羽衣甘藍在天氣變涼時彷彿變成另一種植物，因為它比番茄、辣椒、小黃瓜和四季豆更耐霜凍，涼爽的天氣能提升羽衣甘藍的品質，因此秋天是採收嫩葉的絕佳時機。

摘採時摘較低或外層的葉片，讓生長中心繼續長出新葉，一株健康的羽衣甘藍可以成為花園裡最可靠的晚季作物之一，特別是在夏季蔬菜開始凋零的時候。寒冷地區的種植者還可以用防寒布或其他延長生長季節的方法，在寒冷的夜晚提供額外的保護。

8. 羅勒

羅勒是這類植物中很像「戲精」的作物，因為它喜歡溫暖的天氣，一旦夜晚氣溫降低，可能很快就整株癱軟垂頭。奧勒岡州立大學推廣服務處（Oregon State University Extension）建議在夜間溫度降到華氏50度以下前採收羅勒，因此夏末正是大量摘採的最佳時機。

在溫暖的環境下，掐掉或剪掉葉片上方的莖稈以促進新枝生長。當天氣預報顯示夜間氣溫將下降時，與其等到霜凍來臨才採收，不如趁此機會多摘一些，以免美麗的葉片變成發黑的爛泥。

精華 FAQ

  • 因為番茄、辣椒、四季豆等作物在秋初仍可能繼續開花、結果或長葉，只要植株健康且天氣尚暖，就還有採收價值，過早剷除會錯過一波收成。

  • 番茄、辣椒、四季豆、小黃瓜與櫛瓜都可能在夏末繼續生產，重點是勤採成熟果實、修除病葉並留意霜凍，才能延長植株的結果時間。

  • 瑞士甜菜可採外層葉、讓中心續長；羽衣甘藍愈冷愈適合採嫩葉，可加防寒保護；羅勒則應在夜溫降到 50 度以下前大量採收並修剪促新枝。

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