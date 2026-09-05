7部低開高走古裝劇 「雀骨」開局驚豔、這齣雙強愈看愈上癮

7部播出後憑藉緊湊劇情、人物反差及精緻製作評價飆漲作品。圖為「雀骨」。（取材自豆瓣）

AI摘要 文章摘要整理： 文章盤點7部低開高走的古裝劇，從雙強權謀、重生宅鬥到假夫妻、奇幻熱血，各靠人物反差與緊湊劇情逆轉評價，成為容易一集入坑的追劇選擇。

部分古裝劇開播前因題材、選角或宣傳素材未被看好，正式播出後卻憑藉緊湊劇情、人物反差及精緻製作扭轉評價。「搜狐」點名7部作品涵蓋權謀、宅鬥、重生、先婚後愛及熱血奇幻，不只開局快速進入主線，男女主角也大多智商在線，讓觀眾一集入坑、越追越上癮。

1.「雀骨」：真實戰場質感配上雙強博弈

主演：侯明昊、艾米

「雀骨」由侯明昊飾演靖安王府世子蕭無衣，他表面暴戾難測，背後卻背負弒君汙名與沉重祕密；艾米飾演的謝嘉魚則聰慧機敏，精通墨家機關術，並因局勢被迫嫁入王府。

該劇開場便以戰場廝殺及真火場面抓住目光，兵器、機關與戰爭鏡頭提升整體質感。男女主角從契約夫妻、相互提防，到聯手破解身世謎團及朝堂陰謀，感情與權謀同步推進。女主角並非等待拯救的陪襯，而是能憑藉智慧獨立破局，雙強設定成為最大亮點。

2.「九重紫」：重生女主拒絕戀愛腦

主演：孟子義、李昀銳

「九重紫」以重生改命為核心，孟子義飾演的竇昭經歷前世悲劇後重新來過，不再將人生寄託於愛情，而是開始經營產業、守護家產，並在複雜的家族關係中替自己爭取話語權。

李昀銳飾演的宋墨同樣身處危局，背負家族謎團與朝堂風波。兩人並非單方面拯救，而是利用各自能力交換情報、互相扶持，一個精於經營與布局，一個周旋於朝堂與軍政勢力。感情建立在勢均力敵的合作之上，加上重生、宅鬥及權謀元素交織，讓劇情始終保持追看動力。

3.「錦繡安寧」：宅院逆襲與偽兄妹拉扯

主演：任敏、張晚意

任敏飾演的羅宜寧自幼在別院長大，回府後不願被繁複規矩束縛，也對處境艱難、經常遭人輕視的「三哥」羅慎遠伸出援手。張晚意飾演的羅慎遠表面低調隱忍，實際上能力出眾，並暗中追查當年真相。

兩人從彼此幫助、共同應對宅院算計，到感情逐漸超越兄妹情誼，形成作品最具話題的「偽骨科」設定。隨著羅宜寧身世與羅慎遠祕密陸續揭開，兩人的情感阻礙也獲得合理化。該劇風格近似宅鬥與甜寵融合，雖然中段仍有波折，但男女主角互相撐腰的互動相當討喜。

7部播出後憑藉緊湊劇情、人物反差及精緻製作評價飆漲作品。圖為「錦繡安寧」。（取材自豆瓣）

4.「莫離」：瘋感女主遇上腹黑定王

主演：白鹿、丞磊

白鹿飾演的葉璃是離山書院長女，看似溫婉聰慧，心中卻藏著多年祕密與傷痛。她奉旨下山，嫁給丞磊飾演、雙腿殘疾且城府深沉的定王墨修堯，兩人一個想追查舊案，一個意圖翻轉局勢，婚姻起初只是各取所需。

兩人皆不是毫無戒心的戀愛腦，而是在試探、合作與算計中逐漸認可彼此，進而攜手展開復仇。相較單純撒糖的古偶劇，「莫離」將更多篇幅放在權謀及人物創傷，男女主角帶有近乎瘋狂的執念，使這段先婚後愛關係更具危險感與張力。

5.「柳舟記」：失憶寨主與「假夫君」鬥智

主演：張晚意、王楚然

王楚然飾演的柳眠棠重傷失憶後，被淮陽王崔行舟救回。為了取得剿匪情報，崔行舟隱藏真實身分，假裝成她的夫君崔九，沒想到這名看似柔弱的女子不僅經商能力出眾，遇事更有自己的判斷。

崔行舟原本試圖利用柳眠棠，最後卻被她的聰慧與堅韌吸引，逐漸假戲真做。前期「假夫妻」日常輕鬆有趣，身分謊言揭開後則轉向信任考驗。劇集沒有讓女主角長期依附男主，兩人在恢復各自身分後仍能並肩前行，使愛情線更顯成熟。

6.「良陳美錦」：叛逆少女遇上成熟權臣

主演：任敏、此沙

任敏飾演的顧錦朝自幼被寄養在外祖家，養成不願委屈自己的鮮明性格。回到顧家後，她並未選擇忍氣吞聲，而是憑藉敏捷心思應對宅院中的複雜關係，也因此吸引此沙飾演的內閣權臣陳三爺注意。

陳三爺屬於沉穩克制的引導型角色，他欣賞顧錦朝的生命力，也願意尊重她的本性，兩人的情感更接近理解與守護，而非單方面依賴。劇中服裝與造型貼合人物成長，顧錦朝從少女時期的明豔靈動，逐漸走向成熟溫婉，也為故事增添視覺看點。

7.「烈焰」：漫改奇幻劇靠特效打出熱血感

主演：任嘉倫、邢菲

「烈焰」改編自動漫作品，以人族對抗神族壓迫為主線。任嘉倫飾演的伍賡原是王族之子，在國破家亡後以阿狗的身分重新展開人生，從高貴王子跌落底層，並在一次次戰鬥中逐漸成長。

相較一般古裝愛情劇，「烈焰」更偏向東方奇幻與熱血冒險，大量戰鬥場面及特效構成核心賣點。任嘉倫在伍賡與阿狗兩種狀態間切換，呈現角色從驕傲到隱忍的轉變；加上邢菲、蔣欣、陳喬恩、米熱等演員共同演出，使群像故事更加完整。

7部播出後憑藉緊湊劇情、人物反差及精緻製作評價飆漲作品。圖為「烈焰」。（取材自豆瓣）

這7部作品各有不同的入坑理由，「雀骨」、「莫離」主打先婚後愛與雙強權謀，「九重紫」、「錦繡安寧」聚焦女主成長及宅院鬥爭，「柳舟記」以假夫妻設定帶出甜蜜反轉，「良陳美錦」著重成熟情感，「烈焰」則以奇幻特效和熱血冒險取勝。雖然部分作品開播前未被看好，仍憑角色塑造或題材特色逐步累積討論度，成為容易一集入坑的古裝劇選擇。