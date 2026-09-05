懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。(取材自微博)

2026年8月26日，中國田徑傳奇運動員劉翔在個人微博拋出一枚震撼彈，公開抱怨體育局在自己退役超過10年後，突然要求他在「買斷」或「當教練上班」之間二選一。對此，上海市體育局回應稱將依規妥善安置；劉翔則開嗆質疑「十年才想起來安置，分廣告費時怎麼不依法依規」。這場「飛人」與體制內單位的隔空交鋒，迅速演變成全網熱議的公共事件，也讓大眾重新檢視中國退役運動員的保障機制與商業利益分配問題。

亞洲飛人 首位大滿貫傳奇

1983年出生於上海的劉翔，是中國乃至亞洲田徑史上極具代表性的指標人物。他是亞洲田徑史上首位集奧運冠軍、室內外世錦賽冠軍、國際田聯大獎賽總決賽冠軍，以及世界紀錄保持者於一身的「大滿貫」田徑運動員。

雅典奧運創紀錄成名

2004年雅典奧運男子110米欄決賽中，年僅21歲的劉翔以12秒91的成績打破奧運紀錄並追平世界紀錄奪冠，一舉改寫了亞洲人在田徑短跑跨欄項目的歷史。隨後在2006年洛桑田徑超級大獎賽上，他更以12秒88刷新世界紀錄。2015年4月7日，劉翔因傷正式宣布退役，結束輝煌的競技生涯。

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「買斷」還「執教」 兩難選擇

槓上上海體育局

2026年8月26日，劉翔突然在微博發文向網友求助：「在線等，碰到個難題，希望廣大網友給我點意見。體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」 隨後上海市體育局及上海市競技體育訓練管理中心回應表示，劉翔是功勳體育人，將依據國家及上海市相關規定，通過組織安置或自主擇業（買斷）對其妥善安置，並全力做好保障。

👉買斷？當教練？劉翔發文 硬槓上海體育局

10年了 才想到安置我

面對官方回應，劉翔深夜再度發長文吐露不滿：「繼續搞笑吧，我一直沒有離開，並不是我不想走，而是你沒讓我走。」 他表示自己缺乏執教經驗當教練恐毀他人前途，而「買斷」一詞古早難懂，且根本沒有第三條路可選。劉翔更在評論區直言槓上體育局：「還依規？這是依的哪一條規？十年才想起來『安置』我了，分廣告費的時候怎麼不依法依規安置我。」

中國前男子跨欄運動員劉翔26日在微博發文求助，透露體育局要求他選擇「買斷」或「當教練上班」。(網頁截圖)

代言費被誰分走

媒體算了一筆帳，若選擇「買斷」（自主擇業），參考近年奧運亞軍何冰嬌獲74.63萬元等案例推算，劉翔的補償金區間約在100萬至150萬元人民幣之間；若選擇組織安置擔任中級教練，年薪約20萬元，算至63歲退休可領取400萬元以上薪酬。

然而，劉翔提及的「分廣告費」更是痛點所在。劉翔生涯商業代言稅前總收入估算達5.35億元，但依據體制內的分配框架，運動員個人僅能拿約50%，其餘由教練團隊（15%）、田管中心（15%）及上海體育局（20%）瓜分。

網友聲音 反應兩極

針對此事，網友看法呈現兩極。支持劉翔的網友表示：「功勳運動員退役十年才來談安置，確實讓人看不懂」、「支持劉翔維護權益」；但也有反對聲音認為：「體育局提供買斷或轉教練都是合規流程，不明白有何可抱怨」、「既然是體制內培養出來的，就該按照規矩來辦理。」

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轉型困境 冠軍退役後去哪了？

在中國舉國體制下，運動員退役後的選擇通常極為有限，主要分為「組織安置」（留在體系內當教練、體育官員或事業單位職員）與「自主擇業」（領取一次性經濟補償金「買斷」離職）。研究指出，許多運動員面臨「雙重脱嵌」困境：一腳拔出競技體育，另一腳卻踩不進普通就業市場。由於長期接受高強度訓練，缺乏普通教育與社會技能，退役後極易發生生計與人際斷層。

舉重金牌 如今幫搓澡

過去「冠軍退役即失業」的例子屢見不鮮。打破世界紀錄、獲得九枚全國舉重金牌的鄒春蘭，退役後被發現只能在澡堂給客人搓澡，月收入不足500元。

體操國手 跨界直播主

即便到了近年，轉型壓力依然沉重。前體操運動員吳柳芳在2013年退役後完成大學學業，面臨「領退役費」或「留在省隊當助理教練」的選擇。她選擇領錢進入社會闖蕩，曾當過教練、進過體育公司，最終在生活壓力下轉向網路直播，卻因風格問題被指責「擦邊」。她坦言當時已處於「無路可走」的窘境，突顯出即便頂著冠軍光環，退役後的職涯再造依然充滿現實殘酷。

就業難 近2成沒工作

2021年，一項針對中國東部某省314名近三年退役運動員調查研究顯示，53.18%受訪者退役後找到全職工作，17.52%的人仍待業。退役運動員重新就業以後，職業能力的繼續提升也並不充分；他們退役後最常去的崗位，是教練、機關事業單位職員和體育教師，這些都是要擠破頭的路。而這些選擇，大多仍然建立在運動員過去的身分和經驗之上。

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劉翔過往爭議 曾被傳全家移美

除了退役安置爭議，劉翔退役後的低調生活也曾多次引發輿論波瀾。2025年12月起，網路瘋傳「42歲奧運冠軍劉翔全家移民美國」的消息，指稱其在美「購買房產定居」、「逃避輿論壓力」及「轉移生活重心」，部分自媒體甚至將他過去赴美治療跟腱的經歷扭曲為移民前兆。

闢謠：哪裡好都不如家好

對此，劉翔於2025年12月31日發布旅行影片親自霸氣回應。他在影片中以輕鬆語氣反問：「我一個愛國熱血小青年，我移民？到哪兒去移民？」 並調侃道：「誰說的？站出來，我保證不打他。」 隨後他強調「哪裡好都不如家好」、「中國人愛中國」。社群平台紀錄也顯示劉翔的IP地址常年穩定在上海或妻子老家安徽，閒暇時與妻子遍遊中國山水，以實際行動徹底粉碎了移民傳聞。

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擺脫舊包袱 建立合理退役機制

2012年8月7日，倫敦奧運會，劉翔退賽親吻欄架告別。（取材自南風窗／視覺中國圖）

劉翔引爆的這場退役安置風波，表面上是個人與體育局的對立，實質上反映了中國傳統舉國體制在面對商業化時代時的滯後與尷尬。一個退役10年的功勳運動員，其人事檔案與編制關係竟能延宕多年未做最終決斷；而面對轉型時，體制提供的選項依然只有粗暴的「一次性買斷」或「轉任教練」。

運動員將青春奉獻給國家競技體育，退役後的「第三條路」不該是奢求。體育主管機關應建立更具彈性、制度化的職業轉換過渡機制，包含完善的教育再培訓、多元職涯輔導與合理的商業權益保障，才能讓運動員在離開賽場後，真正體面且順利地步入社會的新階段。

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(本文資料來源：世界新聞網)